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Россияне ждут помощи от нелюбимой ими власти

Политика

Институт социологии Федерального научно-исследовательского центра социологии РАН провел исследование на тему необходимости государственной поддержки для населения. В частности, специалисты Института выясняли, для решения каких проблем, по мнению населения, им в наибольшей степени необходима поддержка государства.

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Оказалось, что большинство опрошенных, а именно 41%, считают, что государство должно обеспечить справедливую оплату труда. И еще 36% полагают, что такая помощь нужна в обеспечении для населения адекватной медицинской помощи. Еще 31% респондентов высказали мнение о том, что государство в принципе должно обеспечить людям адекватную материальную поддержку.

Интересно, что эти цифры вполне коррелируют с результатами сентябрьского опроса "Левада-центра" о главных страхах граждан России. По итогам этого опроса выяснилось, что больше всего россияне боятся произвола властей, болезней родственников и близких людей, проблем с собственным здоровьем и бедности.

В общем-то, опрос ФНИСЦ РАН показывает, что граждане РФ хотят, чтобы государство поддержало их именно по тем пунктам, которые вызывают у них наибольшее беспокойство. Что, кстати, вполне логично.

Похожие данные по страхам россиян показали и данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в ноябре этого года. В них на первом месте страх социальной несправедливости, по поводу которого высказалось 68% опрошенных, снижение доходов, которое беспокоит 63% респондентов, и отказ государства от бесплатной медицинской помощи населению, который пугает 53% опрошенных.

Есть у населения и ответ, где на всю эту материальную помощь и государственное регулирование взять денег. Еще в сентябре этого года телеграм-канал "Выборный" провел анонимный опрос на тему того, что могло бы действительно поднять политический рейтинг российской власти в долгосрочной перспективе. И большинство опрошенных, 23%, высказались за национализацию состояний самых богатых граждан РФ.

Кстати, тема социального неравенства, которое может привести к актам гражданского неповиновения, а то и просто к бунту, в профильных социологических исследованиях последнего года появлялась неоднократно. Ну а тема раскола и огромного разрыва между разными частями российского общества именно по финансовому критерию проговаривалась даже президентом РФ Владимиром Путиным.

Возвращаясь к опросу Института социологии РАН, стоит обратить внимание на то, что помощи от государства непосредственно в трудоустройстве ожидают 22% опрошенных, еще 19% нуждаются в обеспечении жильём, качественном образовании и квалификации — 11%. И только 17% заявили о том, что помощь от государства им не нужна, они в состоянии решить свои проблемы сами.

Что касается жилья и трудоустройства, то это, фактически, составная часть проблем со справедливой отплатой труда и запросом на социальную справедливость. Дефицит которой в последние годы все больше ощущает российское общество.

Тем более по январским данным Росстата, уже пятый год подряд реальные доходы населения снижаются. И пока эту негативную тенденцию переломить не удаётся.

Можно предположить, что нагнетание обеспокоенности и чувство незащищённости стимулируется еще и последними непопулярными реформами, которые проводились в стране. Это и пенсионная реформа, и повышение НДФЛ, и рост цен на топливо, подорожание услуг ЖКХ и ряд иных изменений, которые в той или иной форме бьют по карману населения.

В перспективе такая нервозность граждан РФ может привести к самым негативным политическим последствиям, поскольку уже неоднократно в этом году исследователи заявляли о росте протестной активности населения. При этом протест носит в больше степени не политический, а именно социальный характер.

Это и "мусорный протест", и протесты против повышения пенсионного возраста, и аналогичные протестные акции, которые проходили и проходят во многих регионах России. И если не начинать исправлять ситуацию с общей неудовлетворенностью качеством жизни граждан, то протестная активность будет расти.

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