Прекрасная Россия будущего: есть ли в ней место "ЕР"?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Институт развития парламентаризма представили совместное исследование про партию власти и "Единую Россию". Поскольку за последние годы эти два понятия в нашей стране неразделимы, то и интерпретации исследования в российской прессе были более-менее ожидаемы. А именно — мол, у россиян есть запрос на сменяемость партии власти. То есть "Единой России" — другой (или других) нет.

В реальности ситуация куда сложнее. Согласно данным опроса, большинство россиян согласны с утверждением, что в России есть партия власти. Таковых 64%. Более того, 66% считают, что такая партия России нужна.

Еще 69% полагают, что такая партия должна нести ответственность за действия всех представителей власти, включая беспартийных. К сожалению, из исследования непонятно, какую роль в этих ответах сыграла практика самовыдвижения кандидатов, которые ранее либо состояли в "Единой России", либо поддерживались этой партией. Она стала популярной в последние годы, хотя едва ли ее можно считать положительной для единороссов.

Ну и наконец, насчет сменяемости — 51% высказались за то, чтобы такая партия власти периодически сменялась. 37% полагают, что такой необходимости нет.

Стоит ли на основании запроса делать вывод о неких глобальных тенденциях?

То, что есть запрос на сменяемость партии власти — это совершенно нормальное явления. Так и должно быть. Хотя нельзя сказать, что разрыв в ответах "да" и "нет" по данному вопросу ошеломляюще велик.

Другое дело, что речь идет о теории, а не о практике. Чтобы "Единая Россия" перестала быть партией власти, должен быть конкурент (или конкуренты), которые придут на смену. Но проблема в том, что таких на горизонте не видно. Можно сколько угодно рассуждать про запросы россиян, но сами россияне на выборах в последние несколько лет отнюдь не демонстрируют желания увидеть на месте единороссов коммунистов, соколов Жириновского или представителей партии "Справедливая Россия", которых иногда почему-то именуют "эсерами". Не говоря уж о каких-то других партиях.

Единичные победы представителей других партий на губернаторских выборах общей картины отнюдь не меняют. То есть запрос может и есть. Но вот каким образом его реализовать в нынешних условиях?

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что в обществе существует запрос не на сменяемость партии партии власти — речь об эффективности этой самой партии.

"Люди будут спокойно мириться с партией, которая правит 70 лет. И в мире мы знаем массу примеров вполне демократических стран, где одна и та же партия находится у власти много десятилетий подряд.

Это Германия и Япония, например. Если партия эффективна, но народ готов мириться с ней сколь угодно долго, если она решает проблемы", — подчеркнул эксперт.

"Проблема в том, что в нашей стране накопились противоречия, которые надо решать. Главное противоречие состоит в том, что экономика растет медленно и народ не видит реализации собственных устремлений, собственных чаяний по повышению качества и уровня жизни. И, соответственно, возникает вопрос: кто в этом виноват. Среди прочего виновата партия, которая находится у власти уже много лет и которая, несмотря на полный мандат доверия, не обеспечивает экономического роста, увеличения благополучия людей. Все это ведет к тому, что появляется вопрос: а вот эта партия власти справляется со своим функционалом или нет? Соответственно, появляется запрос на ее смену. Но это не запрос на смену власти, это запрос на повышение качества жизни людей", — сказал Алексей Зубец.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что "избиратель в России очень капризный". Он отметил, что на выборах в регионах "Единая Россия" редко где набирает менее 30%.

Ругают же эту партию потому, что она работает, уверен эксперт. "Некоторые партии в 90-х годах имели возможность стать партией власти: и ЛДПР, и КПРФ. Просто мало кто помнит это сейчас. Но они практически добровольно отказались от этого статуса, предпочитая оппозиционный", — напомнил он.

"Единая Россия" доказала свою политическую устойчивость, полагает Мухин. "И хоронить ее рано, хотя бы по той простой причине, что внимание президента к "Единой России" будет расти по той простой причине, что партию сейчас критикуют, а президент поддерживает баланс в обществе. Поэтому, я думаю, правящая партия у нас останется. Но станет ли она партией конституционного большинства, зависит от тех действий, которое ее руководство будет предпринимать. Если эти действия будут ошибочными, то, боюсь, "Единой России" придется разделить нелегкую участь других парламентских партий и находиться под огнем критики избирателей. Если эти действия будут успешными, то она сохранит конституционное большинство и по существу ничего не изменится", — подчеркнул эксперт.

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