ОНК Москвы 4-го созыва: что удалось сделать, а что не получилось

На прошлой неделе состоялось первое заседание Общественной наблюдательной комиссии Москвы 5-го созыва. Обычно внимание общественности приковано к ОНК в тот момент, когда там происходит, если так можно выразиться, смена состава. Кто пришел, кто ушел — интерес к этому понятен.

Но куда меньше внимания уделяется тому, чего, собственно, добился за время своей работы предыдущий состав ОНК. Произошли какие-то перемены или же ничего сделано не было? Ну кроме посещения статусных заключенных и сообщений о том, в каком они настроении и что в данный момент читают.

Итак, чего же добилась московская ОНК четвертого созыва, а что не удалось?

Глава прошлого состава ОНК Вадим Горшенин подчеркнул, что удалось наладить хорошее взаимодействие с уполномоченным по правам человека в г. Москве Татьяной Потяевой и руководителем УФСИН по г. Москве Сергеем Морозом. Он также отметил активное сотрудничество с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым и советником президента России Германом Клименко. По словам Горшенина, большое значение имело взаимодействие с руководителями предыдущих составов ОНК — Валерием Борщевым и Антоном Цветковым, а также с почетным председателем ОНК 4-го созыва Андреем Бабушкиным.

Благодаря этому взаимодействию удалось, в частности, провести первый эксперимент по оказанию телемедицинских услуг заключенным в СИЗО. В настоящее время это является уже обыденным явлением.

Еще одна инициатива направлена на сокращение адвокатских очередей в изоляторах. На это направлен еще один эксперимент — видеоконференции адвокатов с заключенными. Он также был признан успешным, ФСИН предложила создать линии видеоконференций между СИЗО и адвокатскими конторами.

В числе других достижений ОНК четвертого созыва — решение вопроса с гражданами стран ближнего зарубежья, в отношении которых российскими судами было принято решение о депортации. Но зачастую выполнение подобных решений затягивалось из-за бюрократических проволочек в соседних государствах. Как отметил Вадим Горшенин, сейчас проблема остается актуальной только в отношении граждан Киргизии.

В числе других проблем, которыми занимались члены ОНК 4-го созыва: большое число людей, которые подолгу находятся в СИЗО из-за затягивания сроков следствия; раздельные камеры для курящих и некурящих; низкий уровень оплаты труда вольнонаемных медицинских сотрудников в СИЗО; содержание в изоляторах тяжелобольных людей; начало ремонта в СИЗО "Лефортово" и многое другое. Часть этих проблем успешно решена, частично работа продолжается. Но на самом деле работы с избытком хватит и новому составу ОНК, поскольку на многие проблемы не обращали должного внимания не то что годами — десятилетиями.

В числе таких проблем, например, отсутствие в штате СИЗО переводчиков. А это действительно проблема, поскольку возникают серьезные сложности во время общения с иностранными гражданами, находящимися в изоляторах.

Также глава ОНК 4-го созыва обратил особое внимание на действия администрации ФКУ СИЗО-2 ФСИН России. По его словам, она систематически препятствует проведению общественного контроля членами ОНК Москвы под различными предлогами.

Члены московской Общественной наблюдательной комиссии также неоднократно фиксировали недопуск адвокатов в ОМВД к подзащитным.

Вадим Горшенин также отметил, что так и не удалось решить вопрос с доступом врачей УФСИН к единой городской базе историй болезни, несмотря на неоднократные обращения к московским властям.

Он обратил внимание и на проблему фальсификации отчетности по приему врачами заключенных. В книге обращений, например, в "Кремлевском централе" вместо подписей пациентов о том, что им оказана помощь, стоят подписи врачей. Несмотря на обращения ОНК, этот вопрос так и не был решен.

Говоря о порядке формирования общественных наблюдательных комиссий, глава московского ОНК 4-го созыва высказал мнение, что деятельность членов таких комиссий должно продлеваться ежегодно (в пределах срока полномочий), на основании отчетов каждого из них о проделанной работе.

Кроме того, считает Вадим Горшенин, набор в ОНК должен происходить с учетом мнения уполномоченных по правам человека. А информация об избранных членах ОНК и критериях их отбора должны быть общедоступны.

Заседание ОНК Москвы под председательством Вадима Горшенина. Архивное фото

Читайте также:

"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы

Даже тюрьма должна быть человеческой

Общественная палата выгнала правозащитников

Кто тормозит телемедицину

Глава ОНК Москвы о последствиях истории с "меценатом" Цеповязом

Вадим ГОРШЕНИН - о пользе переноса "Бутырки" из центра Москвы

Глава ОНК Москвы: Общественная палата нивелирует права граждан