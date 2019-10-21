Шойгу, Кудрин или Патрушев? Россияне определились с качествами следующего президента

Россияне хотели бы видеть президента, умеющего принимать смелые решения, но не не "революционера", дипломата снаружи, но бойца внутри. Кто из нынешних политиков имеет качества президента России?

ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры предложили россиянам выбрать киногероев, которые в наибольшей мере соответствуют их представлениям об идеальном политическом лидере.

Два первых места в итоге заняли Штирлиц из "Семнадцати мгновений весны" Татьяны Лиозновой — 20% и профессор Преображенский из "Собачьего сердца" Владимира Бортко — 12%. Далее по рейтингу идут: Данила Багров (11%), Мария Швецова (11%), Екатерина из "Москва слезам не верит" (9%) и Валерий Харламов из "Легенды №17" (6%). За хоккеистом следуют Семен Горбунков и Саша Белый (по 4%), у остальных менее 3%.

Предыдущее исследование, позволившее сопоставить политические предпочтения россиян, ВЦИОМ провел в 1999 году. В четверку лидеров тогда вошли Петр I (19%), Глеб Жеглов (13%), маршал Георгий Жуков (13%) и Штирлиц (10%).

Авторы исследования считают, что Штирлиц лучше других воплощает такие качества, как честность, компетентность и близость к народу. Профессора Преображенского исследователи называют кандидатом городов-миллионников. Он "недоволен положением дел в стране" и "готов критиковать происходящее в России", но при этом хорошо адаптированной к ситуации и не готов "делать что-то большее".

"Преображенский — отнюдь не революционер, а ворчун, резонер-конформист, при этом социально успешный и состоявшийся профессионально", — делают вывод авторы исследования.

Суммируя, портрет будущего президента, согласно опросам, выглядит так: русский, мужчина, патриот России, возможно, силовик в прошлом с обостренным чувством социальной справедливости, дипломат снаружи, но внутри — жесткий боец, умеющий принимать нестандартные решения, не терпящий лжи, чванства, непрофессинализма, верящий в свои силы и силу правды.

Как сказал "Правде.Ру" глава Политической экспертной группы Константин Калачев, "Штирлиц у нас, как известно один — это Владимир Владимирович Путин и то, что Штирлиц по-прежнему первый — наверное, это работа этого ассоциативного ряда. На профессора Преображенского у нас, может быть, как-то отчасти Алексей Кудрин тянет, отметил политолог.

Что касается Шойгу, то по словам, Константина Калачева, у него идет снижение рейтинга — 13% доверия — это меньше, чем было раньше. "Со времен Бориса Ельцина Сергей Кужугетович умел привлекать к себе внимание и выступать в роли кризисного менеджера, спасителя, защитника, надежного человека и многое другое. Он, наверное, лучший пиарщик в стране, но годы берут свое", — отметил политтехнолог.

Эксперт не думает, что исследование ВЦИОМ сделано под Шойгу, "он дублер или младший брат Путина, чьи положительные качества проецируются и на Шойгу". "Это первый среди равных в окружении президента с точки зрения граждан. Он часть коллективного образа. Если есть сильный Путин, то Шойгу, конечно, присутствует", сказал Константин Калачев.

Но, указал эксперт, в опросе показано, что молодое поколение выбирает совершенно других героев. Они выбирают Сашу Белого из "Бригады", брата из "Брата" и так далее. То есть, есть серьезная проблема, связанная с поколенческим разрывом. "Нужно искать героя, который удовлетворял бы и молодых людей, и людей среднего и старшего возраста. А здесь у нас получился раскол. Все эти герои — это герои вчерашнего и сегодняшнего дня. А нам нужно искать героя будущего", — резюмировал Константин Калачев.

Со своей стороны руководитель Общественного патриотического движения "Защитим Россию", экс-сенатор, Михаил Марченко, также считает, что "Шойгу уже в силу возраста, наверное, не кандидат".

Человек должен прийти минимум на два срока, то есть на избраться двенадцать лет, уверен Михаил Марченко. Эксперт заметил, что "ходили слухи", как о преемнике — о губернаторе Тульской области — Алексее Дюмине — "он молодой, амбициозный", "есть молодой министр, имеющий отношение к военной службе, к силовым структурам — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев".

"Хотелось бы видеть человека, который не настроен воевать, но при этом мог четко отстоять интересы страны, в том числе, и на международной арене. И чтобы не забывал о внутренних вопросах, внутренних проблемах страны и тоже обращал на них внимание", — сказал политолог для "Правы.Ру".

Заметим, что разговоры о возрасте Шойгу, которому 64 года выглядят неубедительными на фоне возраста кандидатов в президенты США, где не допускаются к выборам слабоумные по возрасту — Дональд Трамп — 73 года, Джо Байден — 76, Элизабет Уоррен — 70, Берни Сндерс — 78. Что касается рейтинга доверия Шойгу, то это второй вслед за Пуиным, у того 31,7% доверия, согласно опросу ВЦИОМ в мае.

О своих политических амбициях министр обороны заявил в воскресение в Пекине, выступая на Сяншаньском форуме, организуемом Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом международных стратегических исследований. Шойгу говорил о деградации международных отношений, о санкциях, о давлении на правительства, о том, что хаос и разрушения становятся нормой. Министр анализировал взаимоотношения с России и Китая, угрозы для стран АТР и вопросы безопасности Европы.

Как сообщала "Правда.Ру" в своем докладе "Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна" коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" указал, что в неформальное объединение политологи и именуют "Политбюро 2.0" входят ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Николай Патрушев ( отец Дмитрия Патрушева), действующей мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, олигархи Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Сергей Чемезов, Юрий Ковальчук и нарастивший за последние годы свой авторитет Геннадий Тимченко.

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