Делягин: правительство столкнуло народ в бедность без дна

Телеграм-канал «неДума» сообщает, что российские ритейлеры стали чаще сталкиваться с кражами продуктов питания. Основные причины краж - бедность, закредитованность и безработица.



Пенсионеры чуть не подрались за бесплатную просрочку из магазина

При этом, по словам авторов «неДумы» их источник в правоохранительных органах рассказал, что охранники в 95% случаев не подает заявление в полицию, а проводит «разъяснительные беседы» на месте преступления. Провинившегося клиента заставляют оплатить товар, либо изымают его.

При этом, средний возраст похитителей продуктов - от 32 до 41 года. В последнее время, все чаше попадаются на воровстве люди пенсионного возраста. И не только в магазинах. К примеру, недавно в СМИ прошла новость о семидесятилетней жительнице Ивановской области, которая украла чай, тушенку, кетчуп и макароны на сумму 650 рублей у соседей.

Пенсионерка объяснила свой поступок тем, что около половины пенсии (3,5 тысячи рублей) ей приходиться отдавать за холодильник, который она купила в кредит. Вторая часть пенсии уходит на оплату коммунальных услуг.

Ряд торговых сетей озвучивают статистику по воровству. Например, по данным одного из отечественных ритейлеров, в августе 2018 года на воровстве продуктов были пойманы 140 пенсионеров. А в январе 2019 уже около 220 пожилых людей.

Все это начинает напоминать даже не годы мирового финансового кризиса, а девяностые годы прошлого века, с их тотальной бедностью подавляющего большинства населения.

Не радуют и результаты последних опросов ВЦИОМ об уровне благосостояния граждан. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, «каждый второй россиянин экономит газ, свет и воду, чтобы меньше платить за ЖКХ». А Росстат опубликовал данные, согласно которым, «ниже прожиточного минимума живут 18,6 млн россиян, а 46% населения страны берет микрозаймы "на выживание"».

Все эти данные явно противоречат декларируемому государством курсу на повышение качества жизни граждан. И здесь, можно, конечно, винить внешние факторы, санкции и прочую неблагоприятную глобальную экономическую конъюнктуру. Однако, ряд российских экспертов считают, что основная ответственность за текущее положение дел лежит именно на российских политиках.

В частности, политолог Михаил Делягин, в интервью Pravda.ru заявил: «Я не вижу никаких признаков того, что правительство или кто-либо во власти пытается повысить уровень жизни россиян. При всем уважении к господам, вся их политика направлена на снижение уровня жизни россиян. И в этом отношении она предельно эффективна. Начиная с того, что у нас практически никак не борются с мошенничеством.

Для крупных мошенников специально признан закон «О банкротстве», чтобы они могли «кидать» своих жертв безнаказанно, кончая всей социально-экономической политикой, направленной на вымарывание страны при помощи искусственно созданного денежного голода. Занижение в 2 раза прожиточного минимума, создание системы, когда чем человек беднее, тем больше с него хочет забрать государство. И в результате у нас в тени 30 миллионов работают. Вся политика государства направлена на снижение реальных доходов населения. И в этом отношении она полностью эффективна и полностью успешна».

Говоря о том, как нужно реагировать населению на текущие экономические реалии, эксперт отметил, что «население прекрасно реагирует. Оно экономит. То есть средний чек в магазинах падает. И как вы сами сказали, люди экономят на коммуналке. Я напомню, что смысл безумного завышения тарифов в коммунальной сфере как раз заключался в том, чтобы люди были беднее и начинали экономить от бедности и приносили тем самым прибыль коммунальным монополиям.

Во-вторых, люди понимают, что их враг - «Единая Россия» как партия, которая одобряет любые самые людоедские идеи вплоть до пенсионной реформы и на выборах в Москве ни одна сволочь не посмела идти от «Единой России». Эта реакция властей показывает, что люди все понимают и реагируют достаточно правильно».

На вопрос о том, что при таком состоянии общества ждет экономику России, Делягин ответил, что «Экономика не будет развиваться и так, и не из-за людей, а из-за политики государства. Люди бедны не потому, что так захотели по каким-то причинам, а люди бедны, потому что такова политика, такова стратегия государства. Если у вас процентная ставка выше рентабельности большинства отраслей, у вас не может быть нормального развития государства.

Если все усилия государства направлены на то, чтобы не дать российским предпринимателям конкурировать со своими иностранными конкурентами и с этнической мафией внутри страны, какое может быть развитие, какое может быть благосостояние?».

При этом, эксперт уверен, что данный процесс может идти сколь угодно долго, и, условно говоря, «дна нет»: «Украина показывает, что дна нет. Гаити, Сомали, Грузия показывают, что вообще-то дна нет. И при должных усилиях действительно можно романтический образ Брина, что «Россия - это Нигерия в снегу», превратить совершенно в конкретное, реальное достижение властей. И они прилагают большие усилия для того, чтобы это сделать, на мой взгляд».

По мнению политолога, у этого экономического курса имеются вполне политические цели: «Первая цель, которую очевидным образом они перед собой поставили, это государственный переворот. Украина показала в 2014 году, что, если людей довести до отчаяния, они сносят власть и приводят к власти первых попавшихся людоедов. Я так понимаю, у нас их очень много, и с 90-х годов осталось, которые хотят всю полноту власти, а не только кусочки, как у них сейчас. И новые народились.

Социально-экономическая политика, если пытаться найти в ней смысл, то единственно возможный смысл - это доведение людей до отчаяния, чтобы они осуществили государственный переворот как на Украине. Это очень эффективная политика. Ничего печального с точки зрения эффективности государственного управления. Любой специалист по управлению должен быть в восторге, потому что это крайне эффективная государственная политика. Если кто-то будет еще читать по-русски через 30 лет, то это, безусловно, войдет в учебник».