Чей это город: почему в Элисте начались протесты против экс-главы ДНР

В среду в столице Калмыкии Элисте прошел молебен, участники которого требовали снять с должности исполняющего обязанности главы городской администрации Дмитрия Трапезникова. "Молебном" мероприятие назвали сами организаторы.

Уж насколько оно соответствовало буддийским канонам, судить не беремся. Но участники предварительно договорились обойтись без оскорблений и нецензурной брани. По неофициальным данным, в "молебне" (под лозунгом "Это наш город!") об отставке Трапезникова приняли участие около 500 человек.

Дмитрий Трапезников был назначен и.о. главы администрации Элисты 26 сентября. С того времени в городе прошло несколько акций протеста против этого назначения. Не сказать, чтобы они были многочисленными - по несколько сотен человек.

Но резонанс был вызван еще и тем, что Трапезников в сентябре прошлого года некоторое время возглавлял Донецкую народную республику. Произошло это после гибели главы ДНР Александра Захарченко. Понятно, что исходя из этого факта, митинги в Элисте привлекли внимание украинских СМИ. Которые не преминули подчеркнуть, что жители Калмыкии, дескать, протестуют против назначения бывшего главы ДНР.

Глава Калмыкии Бату Хасиков 30 сентября обратился к жителям республики, призвав их "не выкрикивать лозунги", и поддержал Трапезникова.

Открыт вопрос об организаторах. Ссылки на некие силы, которые желают дестабилизировать обстановку в республике, конечно, довольно расплывчаты.

По просьбе "Правды.Ру", происходящее в Элисте прокомментировали местные жители - заслуженный работник культуры Иван Басангов и политолог Батыр Мучаев.

По мнению Басангова, события в столице Калмыкии - это шум на пустом месте. Он отметил малочисленность акций протеста.

"У нас в Элисте проживает более сотни тысяч человек. Вот если даже в самих цифрах - это не выражение общего мнения жителей города, а какой-то маленькой, мизерной кучки людей. Это во-первых. Во-вторых, в истории калмыцкого народа было много примеров, когда приезжали иногородние люди, которые работали успешно - лучше, чем местные. Самое главное, сейчас речь идет не о национальной принадлежности и о том, родился ли человек в городе. Нужны свежие люди, опытные. А местничество мешает движению вперед. Как можно выступать против человека, который еще месяца не проработал? Дайте ему поработать год-полтора, потом судите, как он себя покажет", - считает Иван Басангов.

А по мнению Батыра Мучаева, причиной недовольство была не столько кандидатура самого Трапезникова, сколько то, как он был назначен.

"Пришел молодой глава, на которого народ Калмыкии возлагал надежды, что он изменит формат общения общества и власти. Что диалог какой-то будет, конструктивный диалог будет между властью и народом. Ведь раньше-то все предыдущие главы республики - Кирсан Илюмжинов, Алексей Орлов - они делали, что хотели. И административный ресурс подключали на всех выборах, и просто везде расставляли своих родственников, одноклассников, друзей, никак не считаясь вообще с общественным мнением. Пришел новый глава, от него ждали какого-то другого формата общения, другого стиля работы. А получили то, что получили: никаких объяснений перед назначением, никаких объяснений своих мотивов, почему именно эта кандидатура, никаких целей, никаких профессиональных навыков не было обозначено", - сказал Батыр Мучаев.

По его словам, объяснения со стороны властей уже после назначения Трапезникова запоздали и были неубедительными.

"Я думаю, что надо было бы сделать так: вы видите, что человек действительно абсолютно никакого отношения не имеет к Калмыкии - объясните, почему он, какие у вас мотивы, проведите пресс-конференцию с его участием, в конце концов просто-напросто выведите его на публику, пусть он с людьми пообщается. Но этого ничего не было сделано. Ну вот и получили, что получили. Мне кажется, что в обществе, в Калмыкии, огромный запрос на конструктивный диалог власти с этим самым обществом. И пока что этого диалога не получилось", - констатировал Батыр Мучаев.

Участники одного из митингов протеста в Элисте (скриншот с видеоролика на Youtube)

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