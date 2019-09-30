Перепись-2020 может перекроить внутренние границы России

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в 2020 году постепенно обрастает социальными, экономическими и политическими историями. К примеру, есть версия, что по итогам переписи может быть принят к исполнению такой проект, как «Стратегия пространственного развития» за авторством Минэкономразвития.

Суть проекта в укрупнении регионов за счет своеобразного их объединения и выделения в 14 макро-единиц. При этом, сама «Стратегия» будет опираться именно на особенности расселения людей по территории страны, а также группировать макрорегионы вокруг экономических, политических и исторических центров, на уровне всего государства увязывая это в единую и гармоничную, а главное, работающую систему.

Понятно, что это пока проект. Более того, он привязан именно к «Переписи-2020», поскольку одним из оснований нового деления, а точнее, укрупнения регионов в Минэкономразвития, похоже, видят в том числе и этнический компонент. Ну, или как смягчают аналитики, антропогеографию России. Что, вообще-то логично. Потому что, экономика, социальные связи и даже политика - это важные факторы, но без понимания российской антропологии, деление на основании только их одних может сработать не настолько эффективно, как того хотелось бы.

Впрочем, стоит вспомнить, что тенденция к укрупнению регионов, методом их слияния и уменьшения их числа - это очень давняя инициатива нашего государства. Помнится, в начале нулевых, такие проекты проводил в жизнь и сам президент РФ, Владимир Путин.

Тогда по политическим и экономическим причинам этот проект был реализован не полностью. Однако, глава государства периодически возвращается к этой мысли. Еще в декабре 2017 года на заседании Госсовета, Владимир Путин высказывался в пользу подобного рода проектов.

Впрочем, тогда президент оговорился о сложностях в реализации, таким образом, призвав вести подобную работу крайне осторожно и осмотрительно, упомянув, что создание супер-регионов в СССР стало одним из факторов распада государства. А такой опыт, понятное дело, никому повторять бы не хотелось.

Впрочем, проекты все равно существуют, дорабатываются, а та же «Стратегия пространственного развития» рассчитана до 2030 года. И если она все же стартует по итогам переписи, то на её реализацию уйдет 10 лет. Вполне достаточный срок, чтобы сделать все правильно, и чтобы новая структура страны была в достаточной степени надежной по отношению и к внешнему давлению, и внутренним возможным конфликтам.

Кстати, о внутренних факторах. Уже сейчас представители политических элит в ряде регионов, судя по всему, не согласны с такой концепцией и «укрупняться» совершенно не горят желанием.

Здесь показательна, к примеру, реакция телеграм-канала «Шалтай Бабай», в одном из сообщений которого говорится о предостережениях главы Татарстана, Рустема Минниханова по поводу грядущей переписи, и его рекомендаций подходить к этническим вопросам «с особой деликатностью».

По этому поводу авторы канала «Многонационал» ехидно замечают: «Татарские националисты очень переживают за перепись населения 2020 года.

Они там пытаются строить ханство и считают себя наследниками золотой орды, поэтому многочисленные кряшены, булгары и другие представители многонационального народа Татарстана им очень мешают.

Представьте себе, приезжаете вы в Татарстан, а там русские, булгары, кряшены вместо татар, для которых родной язык русский. Тогда получается, вы приехали не в Татарстан, а в Казанскую область - исконно русский регион с 1552 года».

Кстати, учитывая относительно недавние скандалы с изучением русского и татарского языков в школах республики это ехидство и определенная резкость в суждениях вполне понятны и с человеческой, да и с политической точки зрения.

Да и в целом, пока укрупнение регионов, особенно состоящих из «национальных республик» видится, скорее, благом. Поскольку в контексте истории России, сепаратистские настроения у нас в стране вспыхивали в большей степени именно по линии национальной обособленности.

Тот же Татарстан с его националистами, отмечающими захват Ордой русских городов - в общем-то, наглядное тому подтверждение.

Понятна, в общем, и политическая составляющая «Стратегии». Россия стоит сейчас перед все нарастающими угрозами внешнего давления и постоянных попыток вмешательства во внутреннюю политику страны извне. По любым возможным конфликтным точкам. Группирование регионов в макро-единицы, деконструкция пагубной диаспоральности из которой и может вырасти, и вырастает периодически сепаратизм, это задача, лежащая в сфере национальной безопасности.

Но, стоит повториться, подобные проекты в том или ином виде периодически возникали в России с начала нулевых. Будет ли реализована и в какой мере «Стратегия» - остается открытым вопросом. Хотя связка переписи и стратегии, а также начало публичного обсуждения этого проекта все же внушает определенный оптимизм.