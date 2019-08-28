«Спасите наши жизни и семьи». Письмо из женского СИЗО Москвы

В Общественную наблюдательную комиссию г. Москвы приходит много писем. С каждым из них волонтеры пытаются разобраться: мы направляем запросы в соответствующие инстанции, пытаемся разобраться на местах в следственных изоляторах с вопиющими нарушениями прав человека. При этом исходим из главного тезиса: люди, находящиеся в СИЗО, - еще не осуждены, их вина не доказана, и единственные доводы для помещения их в изоляторы может заключаться в опасности для общества, вероятных попытках давления на следствие и возможности покинуть территорию страны.

Письмо, которое мы публикуем сегодня, направлено в три инстанции: в Общественную наблюдательную комиссию г. Москвы, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову. И в нем идет речь о системном кризисе в московском судопроизводстве.

Действительно, наказание диспетчера на телефоне, руководителя малого предприятия, бухгалтеров, исполняющих указания руководителей несоизмеримо с такими уголовными преступлениями, как изнасилование, причинение тяжких увечий личности и так далее. Тем не менее, фактическое наказание по экономическим статьям часто оказывается таким же, как и за серьезные преступления против личности и жизни. Часто содержание в СИЗО руководителей малого бизнеса приводит к отъему самого бизнеса в интересах других лиц.

По всей видимости, выход из той ситуации, в которой оказалось московское судопроизводство, находится в возвращении выборности судей и отмены пожизненного судейского статуса соответственно. Может быть, выборы могли бы происходить через специально разработанную систему выборщиков или как-то иначе. Но то, что менять ее надо, для меня, например, и многих моих коллег по ОНК Москвы, не подлежит сомнению.

Но сейчас - письмо, которое я просил бы распространить своих коллег-журналистов с тем, чтобы проблема достигла ушей федеральных законодателей.

Вадим Горшенин,председатель Общественной наблюдательной комиссии г. Москвы.

Обращаются к вам женщины, обвиняемые, подозреваемые, осужденные по экономическим статьям и содержащиеся в ФКУ СИЗО-6 г. Москвы.

Мы просим услышать нас и обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в правоохранительной и судебной системах Российской Федерации, особенно в г. Москве, т.е. складывается ощущение, что город, в котором мы живем, регламентируется отдельным законодательством. Следственные органы, прокуратура и суды ставят себя выше Конституции РФ и всех принципов уголовного законодательства РФ. Основная масса уголовных дел по экономическим статьям - это гражданско-правовые отношения, которые следственные органы каким-то образом переводят в уголовную плоскость.

Сейчас под стражей находятся женщины, молодые девушки, многодетные матери (основная масса из них - матери-одиночки, являющиеся единственными кормильцами в семье), пенсионеры. Все они образованные, воспитанные, ранее не судимые, вина которых не доказана. Это не социально-опасные люди, мы имеем постоянную регистрацию, граждане РФ.

Экономические статьи не несут никакой опасности для общества, мы не убийцы, не насильники, не наркоманы и не бандиты.

С момента задержания на нас оказывается давление, нас шантажируют семьей, детьми, родственниками, запугивают, оскорбляют, мучают ночными допросами. Предварительное следствие идет годами и каждый раз при продлениии меры пресечения у следствия однотипные бездоказательные фразы, ведь суды не требуют представить основания и доказательства обвиняемого и защитника. Суды даже не пытаются разобраться, решения выносят моментально, все уже готово заранее.

Никакие доводы стороны защиты, доказательства не то что нашей невиновности, а необоснованности нашего содержания под стражей, не принимаются, не рассматриваются и не учитываются.

Мы получаем документы из судов с массой грубых ошибок, наши жалобы и ходатайства игнорируют, на них просто не отвечают.

Недобросовестную работу следственных органов покрывает прокуратура, а суды поддерживают этот беспредел. Как такое возможно?!!

Каждый раз, выезжая на судебное заседание по мере пресечения, у нас опускаются руки, мы знаем исход заранее. Мы просто не знаем, что нужно сказать суду, чтобы он нас услышал, ведь нормы УПК, УК РФ не работают, постановления пленумов Верховного суда не учитываются, для судов это только рекомендательные документы. Федеральный закон от 27.12.18 № 533 не применяется, ссылки на этот документ со стороны защиты раздражает следователей и судей.

Где нам взять нормативные документы, по которым работают следственные органы, прокуратура и суды г. Москвы?!

В результате всего этого мы теряем детей, родителей, семьи, здоровье, работу, бизнес...

Находясь в изоляции, мы не можем построить защиту, т.е. нам безосновательно не дают звонки и свидания, адвокатам сложно попасть в СИЗО.

По факту, мы день за днем просто сидим и ждем приговора и надежды на справедливость нет никакой.

При всем нашем желании мы не можем себя защитить. Следователи, прокуратура и суды намеренно лишают нас этой возможности, помещая до приговора в тюрьму.

Мы не поднимаем вопроса о нашей виновности, но мы живем в 21-м веке, в современном и цивилизованном обществе, у нас прекрасное законодательство, которое, к сожалению, не работает.

Законы трактуются следственными органами и судами однобоко и всегда носят обвинительный уклон.

Хотим обратить внимание на то, что наказание по тяжким экономическим статьям предусмотрено начиная от штрафа, а мера пресечения выбирается самая строгая. Все сделано для того, чтобы мы не могли защищаться и быстрее признали вину! Еще до проведения расследования, судов, нас держат в тюрьме строго режима. Несмотря на то, что существуют уголовные сроки, штрафы, исправительные работы, к ранее несудимым женщинам применяется лишь самое суровое наказание - лишение свободы.

Нахождение в СИЗО до приговора на 100% предопределяет обвинительный приговор с фактическим отбыванием наказания в тюрьме строгого режима.

Так как следствие и суды длятся годами, то к моменту приговора срок нахождения в СИЗО составляет в среднем 3-4 года и суды не могут вынести приговор со сроком менее фактического.

В итоге, женщины, ранее не судимые, многодетные, приговариваются к 6-8 годам тюрьмы, реальной тюрьмы! Жестокость наказания несопоставима с предъявленным обвинением, тем более, что большинство рассматриваемых "преступлений" по своей сути ими не являются и не подлежат уголовному преследованию.

Сначала идет наказание, а потом не разбирательство, а подведение дела под обвинительный приговор!!!

Просим обратить внимание на практику вынесения приговоров в городе Москве. Складывается ощущение, что Москва - это отдельное государство особо строгого режима. Судьи рассматривают дела ангажированно, следственные органы не разбираются в сфере экономической деятельности, не понимают терминологии.

Никакими доводами, аргументами, документами невозможно доказать, что предъявляемые претензии - это вопросы гражданско-правовых отношений, это не преступление! Это - не УГОЛОВНЫЕ преступления! Подобные претензии должны рассматриваться в гражданском судопроизводстве.

Беспредел по возбуждаемым уголовным делам по экономическим статьям достиг критической точки. К сожалению, ни о какой свободе личности, презумпции невиновности, уважении к нам как к женщинам, как к настоящим и будущим матерям, принципе гуманизма - у следователей и судей и речи не идет!..

Просим обратить внимание на несоизмеримость наказания по тяжким и особо тяжким статьям с наказаниями по экономическим статьям, за которые фактический срок наказания превышает срок наказания по особо тяжким статьям против личности, общественной безопасности и государственной целостности.

Мы просим вас: спасите наши жизни и семьи!

(всего двадцать пять подписей)