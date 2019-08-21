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Автор Станислав Варыханов

На защиту государства встала депутатская комиссия

Политика print

В Государственной Думе создана комиссия по расследованию фактов внешнего вмешательства во внутренние дела России. Инициатива принадлежит руководителю фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову, комиссию возглавил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что при обсуждении фактов иностранного вмешательства рассматривались недавние сюжеты немецкого медиахолдинга Deutsche Welle, есть также вопросы к Соединенным Штатам. "Есть информация, что и Госдеп, и посольство, и СМИ, аффилированные с государственными фондами США, делали все для того, чтобы вмешаться во внутренние дела Российской Федерации", — сказал Володин.

Аналогичная комиссия уже существует в Совете Федерации, ее возглавляет сенатор Андрей Климов. Не так давно эта комиссия опубликовала подробный доклад о фактах вмешательства во внутренние дела России со ссылками на американские официальные документы, процитированные на языке оригинала. По словам Климова, стремление "разбалансировать Россию" выразилось в попытках вмешательства в президентские и региональные выборы в минувшем году. Теперь подобные попытки будут фиксировать и в нижней палате.

На "презентации" новой думской структуры лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов напомнил о драматических событиях 19 августа 1991 года, результатом которых стал коллапс Советского Союза, и заявил, что действия недружественных России государств 28 лет назад и сейчас являются частью одного плана: "В свое время был подготовлен американский "Бостонский проект", состоявший из трех частей. Первая часть — перестройка, ее реализовал Горбачев по подсказкам Яковлева (члена Политбюро ЦК КПСС — автор), которого завербовали в той же Америке. Вторая часть проекта называлась "Реформы", они ставили суверенитет России выше союзного. Было предложено три закона, которые писали не на территории нашей страны: декларация о том, что суверенитет России выше союзного, и два закона — о свободе цен и свободе торговли, которые сломали все хозяйственные связи, привели к параличу экономики и уничтожили 80 тысяч предприятий. Сегодня внешне все выглядит более благополучно, но ситуация связана с третьим разделом этого плана, называвшимся "Завершение".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "На улицы выходят люди любопытные, люди, вышедшие из тюрем, больные, разведенные, приехавшие из других регионов. Это естественное состояние протеста".

Противоестественным Жириновскому представляется другое. "Нагло вмешиваются в дела России. Наши журналисты никогда не делают призывов "Берлин, выходи!", "Рим, выходи!", "Париж, выходи!"… Куда выходи? Кто дал право иностранным журналистам провоцировать революцию в другой стране? Если когда-нибудь подожжете что-то в России — все сгорим! От Европы камня на камне не останется, и от Америки не останется!", — пообещал лидер ЛДПР.

Но уничтожением Америки думская комиссия заниматься не будет, у нее другие планы, которыми поделился председатель нижней палаты Вячеслав Володин: "Это анализ, исследование и изучение фактов вмешательства, затем уже доклад Государственной Думы с тем, чтобы мы могли передать эти материалы правоохранительным органам, озвучить их в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, а также направить свои предложения ряду стран, которые не просто грешат, а цинично попирают наш суверенитет".

Попирать чужой суверенитет — нехорошо. Это все равно, что вмешиваться в чужие семейные дела. И это не нравится не только российским сенаторам и депутатам — до недавнего времени кампания американских ненавистников Дональда Трампа в существенной степени базировалась на обвинениях его в сговоре с Россией, благодаря вероломному вмешательству которой Трамп стал президентом. В хоре обвинителей лидировал канал CNN.

На фоне политиков и обозревателей, для которых подковерная сделка Трампа с Россией являлась аксиомой, выделялся сенатор-республиканец Рэнд Пол, заявивший в эфире CNN: "Любая страна, способная вести шпионаж, делает это, и любая страна, способная вмешиваться в выборы в других странах, тоже это делает".

Он забыл добавить, что в эпоху социальных сетей суверенитет любой страны, во всяком случае, информационный, становится далеко не тем, каким он был в минувшие десятилетия и столетия.

Но дело даже не в этом. В комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России вошли шесть депутатов-единороссов и по два представителя других думских партий, которые, мягко говоря, не купаются в народной любви. За парламентские партии отказываются голосовать уже 49% россиян. Как свидетельствует опрос "Левада-Центра", рейтинг правящей "Единой России" с 2017 года снизился с 39 до 28%, рейтинги КПРФ и ЛДПР замерли на отметках 11 и 10%, "Справедливую Россию" готовы поддержать 4% опрошенных.

Если бы прохладное отношение россиян относилось только к думским партиям, это было бы полбеды. Социологические опросы свидетельствуют о катастрофически низком доверии граждан России к базовым государственным и общественным институтам. Не так давно американская исследовательская компания Edelman опубликовала ежегодный рейтинг доверия жителей разных стран мира к общественным институтам и институтам власти. Россия заняла последнее место по общему уровню доверия и находится в конце рейтинга в большинстве разделов доклада.

В опросе приняли участие более 33 тысяч граждан 28 государств. Edelman изучила их отношение к общественным организациям, бизнесу и властям. В общемировом масштабе доверие участников опроса ко всем этим институтам увеличилось на несколько процентов, но только не в России.

В списке стран по общему уровню доверия к институтам Россия заняла почетное последнее место с индексом 29 из 100. Она оказалась и в числе лидеров по уровню падения доверия за год: еще в прошлом году индекс доверия составлял 36 пунктов.

Россияне оказались на последнем месте по уровню доверия к общественным организациям: им доверяют лишь 23% опрошенных по сравнению с 74% в Китае, 59% в Канаде и 47% в Великобритании. Предпринимателям в России верят 34% опрошенных (в Китае — 80%, в Бразилии — 58%, в Испании — 44%).

Единственный раздел доклада, в котором Россия не заняла последнее место, это доверие к правительству. Ему доверяют 34% россиян, это больше, чем в Мексике, Франции, Бразилии и ряде других стран. Однако уровень доверия к правительству в России упал сильнее всего: за год этот показатель снизился на 10%. 

Эти цифры свидетельствуют о том, что антироссийская "мировая закулиса" может уходить в отпуск. Справимся сами.

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Темы государственная дума комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела рф
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