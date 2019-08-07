Эксперты оценили разгорающийся в Москве кризис

Нынешние протестные акции в Москве стали действительно громким медийным событием и многие эксперты уже поспешили заявить об их значимости. Некоторые, как экс-профессор МГИМО Валерий Соловей, вообще спрогнозировали тотальный кризис всей системы российской власти к 2020-2021 году.

Тем интереснее в данном контексте исследования по реакции жителей Москвы на регулярные и разной степени согласованности протестные акции несистемных оппозиционеров, которые проходят в последние несколько недель. Этим вопросом заинтересовался Фонд развития гражданского общества, сотрудники которого заказали соответствующее социологическое исследование Центру Юрия Левады.

Целью опроса стало выяснение общего социального самочувствия москвичей, их отношение к кампании в Мосгордуму в принципе, а также отношение к обозначенным выше акциям протеста оппозиции, несогласной с отказом в регистрации своих кандидатов.

В опросе приняло участие 1500 человек, он проходил с 26 по 31 июля этого года по методу личных стандартизованных интервью. Процент погрешности, который заявляют социологи, не превысил 2,5%. То есть, это действительно достоверное исследование, данные которого представляют общественные воззрения жителей Москвы и на избирательную кампанию, и на протестные акции.

Что касается общего социального самочувствия, то по данным «Левада-центра» общую удовлетворенность выразило 67% респондентов. Еще 19% отметили улучшения, прошедшие в столице за последний год. То есть, недовольны текущей обстановкой в столице все те же классические 14% всегда политически и социально недовольных.

Непосредственно по отношению к деятельности московского мэра, Сергея Собянина, положительно относятся 49%, еще 33% - относятся нейтрально.Иными словами, негативно оценивают деятельность мэра 18% опрошенных.

Как отмечают исследователи, в целом, жители Москвы хорошо информированы о предстоящих выборах. В курсе того, что в сентябре пройдут выборы оказалось 83% опрошенных. Больше половины всех опрошенных, 55%, планируют идти голосовать. В свою очередь из уже этих 55% голосующих, 55% решили принять участие в голосовании на старте кампании, 10% - в последние 2-3 месяца, 10% - в последний месяц, а 20% определились в своем решении в последние две недели на момент проведения опроса.

Что касается решивших не голосовать, а их таким образом, оказывается 28%, то 60% из не голосующих придерживаются этой точки зрения с самого начала кампании.

Что касается протестной активности, то жители Москвы в целом, осведомлены об акциях протеста. Если конкретнее, то 29% внимательно следят за событиями, 48% - «что-то слышали об этом», а 23% - «слышат об этом впервые». Характерно, что 27% респондентов относятся к акциям отрицательно, а 30% высказали безразличное к ним отношение. При этом 9% обозначили для себя возможность принять участие в массовых протестных акциях.

Что касается политических предпочтений, то и здесь в общем-то, все довольно стандартно. Абсолютное большинство респондентов, а именно 80%, заявили, что не меняли своих политических предпочтений в плане кандидатов в последнее время.

Окончательно определились с выбором своего кандидата пока, однако, только 15% опрошенных, у 21% есть предпочтения среди кандидатов, и 62% пока не определились со своими предпочтениями. Еще 3% поменяли свой выбор за последний месяц и столько же - за последние две недели.

Если говорить о мотивах голосования, то 4% пойдут голосовать принципиально против «Единой России», и столько же по причине протестов 27 июля. К слову, это, кажется, весь потенциал пресловутого «умного голосования» Алексея Навального. Проекта, в рамках которого оппозиционер призывал отдавать свои голоса за кого угодно, только не за кандидатов, аффилированных с ЕР.

Основной мотивацией для 10% будет голосование в силу практического опыта кандидата и степени адекватности его программы, еще 10% в силу «положения дел в стране», 9% опрошенных были мотивированы рекламой и информацией о грядущих выборах, 8% были мотивированы голосовать опытом и практической деятельностью «своих» кандидатов, еще 5% в силу личных и профессиональных качеств кандидата.

В общем, исходя из этого опроса «Левады» становится очевидно, что предвыборная кампания в Москве идет во вполне штатном режиме, и протестные акции в её контексте для большинства москвичей выполняют либо развлекательную, либо вообще фоновую функцию. Ну и процент непримиримой оппозиции тоже за последние несколько лет решительно не изменился. Все те же, кажется уже вечные, 14%.

Выборы в Мосгордуму пройдут в столице в единый день голосования, 8 сентября.