Эксперты обсуждают рецессию и революцию в России

В связи с несогласованными акциями протеста ряд аналитиков и экспертов начали выдавать прогнозы о скором крахе системы в России.

Одним из таких футурологов оказался Валерий Соловей, бывший профессор МГИМО. Вообще, этот ученый довольно часто выдает крайне странные прогнозы, которые никогда не сбываются. Но проговаривает он их настолько убедительно, что определенный резонанс в публичном пространстве создает.

На этот раз Валерий Дмитриевич предсказал «затяжной открытый кризис», который завершится «падением режима» в 2020-2021 году. При этом, на выходе из этого политического кризиса нас ждет некий «новый политический порядок».

И да, все изложено по пунктам и в этаких чеканных формулировках. Потому, видимо, для многих и звучит убедительно.

С другой стороны, можно вспомнить предыдущие предсказания Валерия Соловья и понять, что его прогнозы, как правило, крайне далеки от реальности, а то ей и прямо противоположны.

Так вот, в 2016 году, господин Соловей говорил о досрочных президентских выборах в 2017 и даже называл возможных преемников: «обсуждение перспективы досрочных выборов - это общее место среди политической элиты в последние несколько месяцев... Если, скажем, такие выборы проводить осенью 2017 года, то по некоторым предварительным оценкам, это не потребует внесения изменений в Конституцию, и Владимир Владимирович мог бы в них легко участвовать. Если же по каким-то причинам, скажем так, непреодолимой силы действующий президент не будет участвовать в выборах, то да, конечно же, начнется кастинг, а возможно, исподволь он уже и сейчас идет, кто же будет тогда от партии власти выдвигаться в президенты...».

Что же касается преемников, то профессор называл следующие кандидатуры: «Это и Дмитрий Анатольевич Медведев, это тульский губернатор Дюмин, не исключено (хотя это, может, покажется странным), это и бывший глава администрации президента Сергей Иванов».

В общем, из года 2019 ясно видно, что досрочных выборов как-то не произошло, кризиса, в общем, тоже. Да и Путин пошел на следующий срок в штатном, «дежурном режиме». Больше того, последняя президентская кампания, пожалуй, была одной из самых спокойных и предсказуемых. Что, конечно, не радовало политтехнологов, но ясно демонстрировало народные настроения и политические предпочтения.

Возвращаясь к нынешним прогнозам Соловья о крахе системы и затяжном кризисе 2020-2021 годов, следует, наверное, привести куда более взвешенное мнение, как это ни странно, из телеграм-канала с эпатирующим названием «Стукач».

Его авторы, в частности, пишут: "Открытый политический кризис" - это, например, решение Конституционного Суда, противоречащее позиции президента. Или внезапно восставший премьер-министр Медведев, отказавшийся исполнять майские супер-указы. Или мятеж законодательной ветви, как в 93-м. Сегодня никакого открытого политического кризиса, кроме как в воображении отдельных алармистов, нет.

Теоретически кризис тут мог бы случиться, если бы армия отказалась тушить лесные пожары, потому что это не её профиль, но в министерстве обороны сидит министр по чрезвычайным ситуациям Шойгу, а потому армия тушит не только сирийский пожар, но и сибирский.

Текущий политический режим не закончится в 2020-21 годах. Нет к этому предпосылок». И, в общем-то, с точки зрения как минимум, определений и описания текущих политических реалий, с этой точкой зрения крайне трудно спорить. Действительно, нынешняя система власти - монолитна, и в целом, действует в едином русле.

Но, с другой стороны, есть аналитика, которая говорит о назревающем кризисе по линии «власть-общество», и о росте социального напряжения. К примеру, эксперты Института экономики роста им. Столыпина говорят «о слабом эффекте нацпроектов и сворачивании малого и среднего бизнеса в России, что ведёт к рецессии уже по итогам нынешнего года.

Таким образом, негативные процессы в экономике уже напрямую связываются с нацпроектами, что ставит под сомнение компетентность правительства. При этом экспертное сообщество все громче заявляет о невозможности исправления ситуации при существующей денежно- кредитной и налоговой политике с увеличенным НДС. Теперь вопрос в том, что скорее подвергнется пересмотру и коррекции - нацпроекты, стратегия ЦБ или схемы налогообложения».

И вот дальше автор канала, пишущий об экспертном мнении «столыпинцев» приводит крайне интересный прогноз: «Исходя из принципов консервативности власти и нежелания идти на радикальные меры, по- видимому, следует ждать отмены повышения НДС. Тем более, первый шаг в этом направлении уже сделан: по инициативе Госдумы президент на днях подписал снижение такого налога на ягоды. Но цветочки ещё впереди».

Иными словами, линия напряжения проходит сейчас не в сфере «большой политики», а в сфере политики «бытовой», если можно так выразиться. И проблема власти не в рассинхронизации её действий, а в том, что эти действия непонятны, а то и неприятны населению.