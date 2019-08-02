Муниципальный политический кризис приходит в Подмосковье

Жители поселка Совхоза имени Ленина в последние несколько недель рассылают коллективное обращение в СМИ о ситуации и с самим Совхозом, и с поселком. Суть в том, что по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева поселок в ближайшее время может лишиться собственной муниципальной власти.

Речь идет о программе укрупнения округов, которую проводит Андрей Воробьёв, и которая, по его замыслу, должна оптимизировать как систему управления в области, так и бюджетные траты. С тратами, пока, не очень получается.

Скорее, наоборот, они растут, как растет и бюрократический аппарат в звене высшего чиновничества. Всевозможных замов и глав департаментов. Что касается управляемости системы, то и здесь, эти инициативы наталкиваются на активный протест со стороны местного населения.

Применительно к поселку Совхоза имени Ленина речь идет о планах слияния всех населенных пунктов Ленинского района в единый городской округ. И по мнению жителей, написавших обращение в СМИ, этот процесс проходит и невзирая на отрицательное к нему отношение у населения, и с нарушением Законодательства РФ.

В частности, граждане пишут: "Согласно федеральному закону № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", если население двух и более поселений, подлежащих объединению, не выразило в надлежащей форме своего согласия, то объединение не производится.

18 июня 2019 года на заседании Совета депутатов города Видное не было принято решение об объединении в округ, поскольку за него не проголосовало достаточное количество депутатов. Есть полная видеозапись заседания с подведением итога голосования по этому вопросу, она опубликована в сети Интернет".

И далее, они продолжают: "11 июля, соблюдая все законные сроки, в поселке совхоза имени Ленина были проведены публичные слушания по вопросу об объединении муниципальных образований Ленинского района в городской округ, на которых местные жители единогласно выступили против объединения. В протоколе публичных слушаний также указано, что в июне 2019 года был проведен опрос, по которому 2634 человека из 2635 опрошенных были против объединения.

Таким образом, два из семи поселений Ленинского района не выразили своего согласия на объединение в городской округ".

Однако, вопреки решению жителей, губернатор Воробьёв 19 июля 2019 года подписал закон об объединении населенных пунктов в единый городской округ. При этом, авторы обращения отмечают, что им препятствуют высказывать свое мнение по данной теме даже в Сети: "наши гражданские права цинично попраны, голоса проигнорированы, нам даже не дали возможность высказать свое мнение. Даже в соцсетях все комментарии и неудобные вопросы тщательно удаляются, а задавшие их блокируются на публичных страницах администрации Ленинского района".

В общем, все это крайне далеко от адекватной оптимизации чиновничьего аппарата, и улучшения взаимодействия власти и общества в различных районах Московской области. И, есть мнение, что дальнейшие шаги по укрупнению районов со стороны Воробьёва, будут восприниматься на местах аналогичным образом.

Просто потому, что это укрупнение идет чисто механически, а мнение местного населения в принципе не учитывается. Иными словами, речь идет о том, что губернатор Московской области и его команда проводят эту административную реформу насильно, и не менее насильно насаждают свою политическую волю. Кстати, не только вопреки мнению и нуждам граждан, но, если верить авторам письма, то и вопреки закону.

Вообще же, муниципальная власть в России, само её наличие и разветвленность — это один из признаков демократического государства и развитого гражданского общества. Общества, которое достаточно зрело, чтобы выбирать себе лидеров и представителей на самом близком для себе, муниципальном уровне.

Тот же поселок Совхоза имени Ленина — это примерно 10 000 населения. То есть, это люди, которые, буквально лично знают друг друга и в состоянии разобраться, кто будет представлять их интересы во власти.

Но, видимо, какими-то "политическими излишествами" такую систему считает Андрей Воробьев, а потому и проводит слияние нескольких районов в единый городской округ, хотя нескольким районам такое слияние совершенно не нужно.

Кстати, есть там и определенный экономический компонент, на который указывают авторы письма. При таком слиянии и замене власти, может статься, что сельскохозяйственные земли Совхоза имени Ленина запросто окажутся пригодными под жилую, многоэтажную застройку… В некоторых районах Московской области происходит именно так. И есть опасение, что и Совхоз имени Ленина ожидает именно такое безрадостное будущее…