Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"

54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.

Большинство жителей России (54%) высказали желание видеть Владимира Путина на посту президента страны и после 2024 года. Таковы данные опроса, проведенного "Левада-центром". В августе 2017 года так считали 67% опрошенных. В октябре 2013 года таких было меньше 40%. Не хотят, чтобы Путин остался президентом — 38% опрошенных. Год назад так считало 27 %, в октябре 2013 — 45% респондентов.

Как сказал "Правде.Ру" президент Института региональных проектов и законодательства в Институт региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, "Путин стремительно теряет популярность". Те же, кто хочет сохранения его во власти во главу угла ставят стабильность. "Люди это ценят, потому что в 90-е все нахлебались перемен", — сказал эксперт.

Однако, по его мнению, "в основе этой истории лежит полное отсутствие альтернатив". "Если посмотреть на рейтинги доверия ко всем остальным политикам, неважно каким, и путинским — Шойгу, Лавров — они меньше в разы. Не говоря уже об оппозиции. Зюганов, Жириновский, Явлинский — у всех что-то типа 10% одобрения", — уточнил Борис Надеждин.

Но "проблема Путина" в том, что стабильность заканчивается: в экономике застой, поэтому желание перемен начинает появляться в обществе, сказал политолог. И, второе, альтернативные политики начинают появляться, например, в Долгопрудном, по собственным данным политолога, есть "огромный запрос на новых молодых политиков, и у Навального рейтинг растет сильно".

Эксперт предположил, что на фоне московских событий, "Яшин, Гудков, Галямин станут сразу федеральными политиками". "Я не знаю, что движет властями. Но они раскручивают себе серьезную оппозицию, несистемную, что важно. Пустое место альтернативы Путину кто-то скоро займет, очень может быть, что герой московских потрясений", — отметил Борис Надеждин.

Со своей стороны, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Кирилл Андерсон полагает, что увеличение тех, кто против кандидатуры Путина, говорит о том, что люди не хотят долгожителей в политике, "потому что у нас были времена, когда был Брежнев". "Начинал он как молодой и энергиченый, а закончил как человек с сомнительной дееспособностью. Перерастание в пожизненное правление не всегда бывает хорошо, как говорит исторический опыт", — отметил историк.

А среди тех, кто поддерживает Путина, по его мнению, на одних он производит хорошее чисто визуальное впечатление как определенный тип политика, а другие боятся, что "придут новые, голодные, они начнут хватать с удвоенной силой".

"Рейтинги — как погода — меняются ежечасно. Произошло подорожание продуктов и прочего или пенсионная реформа — отношение к власти меняетсяв худшую сторону. Пошли тучные года, сытые — отношение становится более благосклонным", — сказал Кирилл Андерсен для "Правды.Ру" .