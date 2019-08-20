Политолог о выборах: с мышами и паразитами не договариваются

Почему либеральную оппозицию не допустили на выборы в Мосгордуму? Почему "Единая Россия" официально не участвует в этих выборах, а все члены партии власти идут как самовыдвиженцы? К чему приведет новый обман? На эти и другие вопросы генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил политолог, публицист, аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

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— Леонид, наличие оппозиции, конечно, важный и нужный момент. Но как технически можно сейчас создать нормальную адекватную и работоспособную оппозицию в России?

— Если мы все одинаковые, никакого движения вперед не будет. А чем мы более разные — тем лучше и полезнее. То есть культура не в том, чтобы сделать всех одинаковыми, как пытаются американцы, а в том, чтобы все цвели цветы жизни, чтобы мир миров был разнообразным, как это формулировали философы и социологи. Каждая культура сама по себе самоценна для мира, потому что она несет свои образы мысли и жизни.

И полезно взаимодействие этих самых разных культур и мнений, а не ограничение их друг от друга или приведение к единому стандарту. Это будет смерть, это конец истории. Партийное строительство, различные партии и платформы необходимы для гармонии в государстве, для его нормального развития.

У нас же опять сделали обратный шаг, мы опять возвращаемся к мажоритарке, где каждый сам вылезает и выпячивает себя как петух, пытается сделать вид, что он один что-то может сделать. Фрики имеют возможности выделиться на фоне остальных. И было понятно, когда это убирали, потому что этих мажоритарщиков в основном олигархи контролировали.

Их отрезали. И правильно сделали. Также потом должно быть и партийное правительство. А так олигархи поставили их всех по одному к ногтю, и уже мажоритарщиков сами можем контролировать. Но это тактический успех, который ведет к стратегическому поражению страны. Это мое глубокое убеждение. В этом смысле Володин прав.

Парламент и вообще представительскую власть в стране как возможность формирования альтернативной повестки дня и взгляда на действительность нужно создавать. И не только на уровне федерального парламента, но и в регионах. Потому что диалог должен быть. Не война с оппозицией, а диалог. Но не с этой нынешней оппозицией, конечно. Нет, не с этими мышами и паразитами.

— Как определить — мыши это или не мыши?

— А сейчас других нет. Поэтому и надо создать нормальную рабочую, а не демагогическую оппозицию.

— Скоро предстоят выборы в Мосгордуму. Многих представителей либеральной оппозиции на них не допустили. С помощью митингов нельзя повлиять на работу ЦИК, сказала ее глава Элла Памфилова на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Тем не менее, там такие страсти кипели, были акции протеста, всякие технологии использовались… Хотя каждый раз, как идет избирательная кампания, говорят, что самые грязные технологии используют в этой кампании…

— Нет предела совершенству.

— Тем не менее, сейчас процент неправильных подписей превысил всякие мыслимые и уже даже немыслимые пределы. Там и мертвые души, и какие-то просто фальшивые люди, и реальные люди, которые неправильно заполняли, и расхождения в одной букве или цифре. Причем далеко не всегда понятно, поступили такие данные с расхождениями от кандидатов или так "ошиблись" уже в избирательной комиссии. У одного почти половина брака, потом заявили, что больше 90 процентов…. Что это такое? Сами несостоявшиеся кандидаты и сборщики подписей виноваты или Мосгоризбирком? А может быть, он должен был как-то помогать оппозиции, а не только провластным кандидатам?

— Да, была такая история. Это называется ефрейторский зазор. В свое время Коржаков мне объяснил, когда я ему пожаловался, что стали надолго перегораживать движение на Рублевском шоссе, где я живу... Он говорит: "Ефрейторский зазор". Я спрашиваю: "В смысле?" Он рассказывает: "Я звоню, условно, начальнику службы безопасности президента и говорю: мне там-то в 12 часов нужен проезд, за пять минут до этого перекройте. Это идет по цепочке. Начальник федерального ГАИ звонит в городское ГАИ, говорит: там в 15 проезд, за 20 минут перекрой. Пока до ефрейтора приходит, эти пять минут в час превращаются". Потому что все так рьяно пытаются выполнять распоряжение руководства.

— Панфилова — вроде известный убежденный демократ, даже либерал, и требует, чтобы все было по-честному.

— Ну да. Я думаю, что на эти эпизоды должна быть реакция со стороны федерального избиркома. Как Мосгоризбирком выборы проводит, тоже контролировать надо. А то уже устроили с мосвыборами маскарад, все кандидаты от партии власти переоделись и замаскировались. Очень серьезная вещь, на мой взгляд, что ни один член "Единой России" — никто — не идет от "Единой России". Все как самовыдвиженцы. Собянин тоже так выдвигался в свое время. Теперь даже в Мосгордуму так идут.

— Почему?

— Это потому, что, видимо, они поймали начавшийся после пенсионной реформы тренд, который уже хорошо был виден во Владимире, в Приморье, в Хабаровском крае и т. д. В Приморском крае ни один властный кандидат не победил Кожемяку. Чтобы протащить, пришлось задействовать весь федеральный ресурс.

И они теперь хорошо понимают, что негативы, скопленные на "Единой России", колоссальные. Как сейчас из этой ситуации выходить?… Вот и решили по-тихому, по-беспартийному как бы пролезть. Но если они придут сейчас в Мосгордуму сами по себе, а уже там опять легализуются как члены "Единой России", то это народом будет расценено как новый обман.

— А что, когда люди идут голосовать, разве они не видят, не читают, что там написано, чем он занимался, в какой партии состоит?

— Я про это и говорю, что это такая попытка обмана. И они придут, опять как "Единая Россия" фракцией соберутся. Конечно, люди это правильно оценят: нас обманули, нас кинули. И тогда следующая проблема будет еще хуже.

Когда во власти не пытаются решить проблему, возникшую во взаимоотношениях власти и народа, а хотят снова обмануть электорат, провести некую спецполиттехнологическую или PR-операцию, следующий этап будет еще хуже.

Потому что власть реально держится только на доверии (ни на чем другом) населения. А если ты это доверие начинаешь транжирить по таким мелочам, то завтра тебе не на кого будет опереться. Тогда власть никто и никак не удержит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев