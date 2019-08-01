Несостоявшийся кандидат: как Мосизбирком бракует подписи

Кандидат в депутаты Мосгордумы по 11-му округу Андрей Бабушкин рассказал "Правде.Ру", что Мосгоризбирком признал 2845 подписей — почти половину, собранные в его поддержку, недостоверными и недействительными.



Андрей Бабушкин: Мосизбирком работает нагло, отсеивая оппозицию

По его мнению, это не могло быть недочетом сборщиков подписей, это планомерная зачистка оппозиционных кандидатов, которые не хотят, чтобы Москва становилась перенаселенным монстром в ущерб развитию небольших городов.

Несостоявшийся кандидат рассказал, почему он считает, что Мосизбирком неправильно бракует подписи.

— Андрей Владимирович, вы выдвигались кандидатом в Мосгордуму. Прошла подписная кампания. Расскажите о ваших впечатлениях.

— Впечатления самые тяжелые. Собрать за лето 6000 подписей — задача практически невыполнимая. Тем не менее, мы эту задачу выполнили несмотря на все противодействие, с которым я сталкивался. Скажем, по факту возбуждено уголовное дело в полиции УВД Отрадное. Несмотря на все это противодействие мы собрали нужное количество подписей. Но Мосгоризбирком признал все эти настоящие, действительно поставленные людьми подписи на 98,5 процента недостоверными и недействительными.

— У вас самое большое количество (почти 3000 подписей) признаны недействительными. Как такое может быть? Это либо целенаправленная кампания ваших сборщиков подписей, либо явные искажения со стороны избирательной комиссии.

— Вот в чем дело. Мосгоризбирком направил запрос в окружную избирательную комиссию, который вбивала все эти данные заведомо недостоверными. У человека фамилия — Федотов, пишут "Ледотов", фамилия Леманжала, пишут "Леманжела", Фролов — "Ролов" и т. д. То есть заведомо искажали фамилии, а потом после проверки по адресно-справочной базе говорят, что ошибка в фамилии, ошибка в адресе.

К сожалению, для нас весь массив информации непроверяем, потому что мы на руки эту справку, составленную от адресно-справочного отдела, не получили. Поэтому я смог проверить только по тем нескольким десяткам людей, которых я лично знаю. Там на 80 процентов данные о них (фамилии, номера паспортов, адреса) были искажены.

— А человек, который делал это, вам известен?

— Нет. Я думаю, что он будет известен следственным органам. Соответствующее обращение в Следственный комитет я направил.

— По-вашему, почему именно к вам такое отношение? Или это общая тенденция не допускать неугодных кандидатов? Почему конкретно вас не допустили?

— Это общая тенденция не допускать неугодных, оппозиционных кандидатов. В 11-м округе было всего два кандидата. Один — представитель партии власти, другой — представитель партии "Яблоко". Представитель партии власти собрал свои подписи за две недели, потому что на него работал весь административный аппарат. По крайней мере, нам известны сотрудники управы, которые сопровождали сборщика подписей, оказывали им благоприятствие. У нас такого, понятно, не было.

— Зарегистрировано 233 кандидата, 67 кандидатам отказано, так?

— Да.

— Вы шли на выборы как независимый кандидат или от партии "Яблоко"?

— От партии "Яблоко".

— "Единая Россия" на эти выборы не направила ни одного кандидата. Все идут как независимые. С чем это, по вашему мнению, связано?

— Да. Они понимают прекрасно, что после того, что было сделано с пенсионной реформой, после других непопулярных решений, идти от партии "Единая Россия" — это значит, терять сотни тысяч голосов. Поэтому они решили ввести избирателей в заблуждение. Они решили своих кандидатов выдать за независимых.

Об их независимости мы можем судить, судя по тому, что, по моим данным, в некоторых округах весь штат соцработников и сотрудников МФЦ был поднят на ноги и перед ними была поставлена задача — собрать каждому не менее шести подписей за этого кандидата. Говоря об их независимости, к сожалению, мы можем только разводить руками.

— Как вы собираетесь с этим бороться? Вы сказали, что вы направили заявление в Следственный комитет. А еще куда-то будете обращаться?

— Помимо этого, по известным мне фактам фальсификации я потом подал заявление еще в Московскую городскую избирательную комиссию. Там будет разбирательство. Обращаюсь и в другие организации. После этого на следующей неделе планируется встреча с Эллой Памфиловой.

— Какой настрой у Памфиловой?

— Сложно сказать. По крайней мере, она — достаточно честный, порядочный человек. Я очень надеюсь, что те аргументы, которые не услыхала Окружная избирательная комиссия, услышит Элла Александровна.

— Просто ваш случай, по-моему, вопиющий. Столько фальшивых подписей — почти половина — смешно и печально одновременно, но это нереально.

— У них немного другая позиция. Они говорят, неточно указана фамилия, неправильно указан адрес, неправильно указан год рождения. Они не ставят под сомнение подписи этих людей. Они ставят под сомнение правильность их анкетных данных. А каким образом эти анкетные данные были введены, я уже сказал. Это было умышленное действие определенных работников избиркома, которые просто умышленно меняли цифры, учетные данные.

— Каковы перспективы вашего дела? У вас есть адвокат или вы сами как-то занимаетесь этим?

— Несколько юристов ко мне обращалось. Они предлагали помочь, но на этой стадии я пока работаю сам. Если дело дойдет до суда, конечно, потребуется помощь адвокатов.

— Руководитель совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова обратилась с призывом в Московскую избирательную комиссию допустить всех кандидатов. Как вы думаете, будет услышано обращение?

— Я боюсь, что Московская городская избирательная комиссия есть самый главный виновник во всех этих темных историях. Дай Бог, чтобы я ошибался.

— Какая у вас программа вкратце?

— Программа — очень большая. Самое главное — не допустить превращение Москвы в огромный перенаселенный мегаполис с десятками миллионов жителей. Если это произойдет, то за счет того, что вымрут, обезлюдят окраины нашей страны. Москва и окраины России должны гармонично развиваться. Они должны дополнять друг друга.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев