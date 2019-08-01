Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Федеральные Региональные
Автор Редакция рубрики "Политика"

Несостоявшийся кандидат: как Мосизбирком бракует подписи

Политика » Выборы print

Кандидат в депутаты Мосгордумы по 11-му округу Андрей Бабушкин рассказал "Правде.Ру", что Мосгоризбирком признал 2845 подписей — почти половину, собранные в его поддержку, недостоверными и недействительными.


Андрей Бабушкин: Мосизбирком работает нагло, отсеивая оппозицию

По его мнению, это не могло быть недочетом сборщиков подписей, это планомерная зачистка оппозиционных кандидатов, которые не хотят, чтобы Москва становилась перенаселенным монстром в ущерб развитию небольших городов.

Несостоявшийся кандидат рассказал, почему он считает, что Мосизбирком неправильно бракует подписи.

— Андрей Владимирович, вы выдвигались кандидатом в Мосгордуму. Прошла подписная кампания. Расскажите о ваших впечатлениях.

— Впечатления самые тяжелые. Собрать за лето 6000 подписей — задача практически невыполнимая. Тем не менее, мы эту задачу выполнили несмотря на все противодействие, с которым я сталкивался. Скажем, по факту возбуждено уголовное дело в полиции УВД Отрадное. Несмотря на все это противодействие мы собрали нужное количество подписей. Но Мосгоризбирком признал все эти настоящие, действительно поставленные людьми подписи на 98,5 процента недостоверными и недействительными.

— У вас самое большое количество (почти 3000 подписей) признаны недействительными. Как такое может быть? Это либо целенаправленная кампания ваших сборщиков подписей, либо явные искажения со стороны избирательной комиссии.

— Вот в чем дело. Мосгоризбирком направил запрос в окружную избирательную комиссию, который вбивала все эти данные заведомо недостоверными. У человека фамилия — Федотов, пишут "Ледотов", фамилия Леманжала, пишут "Леманжела", Фролов — "Ролов" и т. д. То есть заведомо искажали фамилии, а потом после проверки по адресно-справочной базе говорят, что ошибка в фамилии, ошибка в адресе.

К сожалению, для нас весь массив информации непроверяем, потому что мы на руки эту справку, составленную от адресно-справочного отдела, не получили. Поэтому я смог проверить только по тем нескольким десяткам людей, которых я лично знаю. Там на 80 процентов данные о них (фамилии, номера паспортов, адреса) были искажены.

— А человек, который делал это, вам известен?

— Нет. Я думаю, что он будет известен следственным органам. Соответствующее обращение в Следственный комитет я направил.

— По-вашему, почему именно к вам такое отношение? Или это общая тенденция не допускать неугодных кандидатов? Почему конкретно вас не допустили?

— Это общая тенденция не допускать неугодных, оппозиционных кандидатов. В 11-м округе было всего два кандидата. Один — представитель партии власти, другой — представитель партии "Яблоко". Представитель партии власти собрал свои подписи за две недели, потому что на него работал весь административный аппарат. По крайней мере, нам известны сотрудники управы, которые сопровождали сборщика подписей, оказывали им благоприятствие. У нас такого, понятно, не было.

— Зарегистрировано 233 кандидата, 67 кандидатам отказано, так?

— Да.

— Вы шли на выборы как независимый кандидат или от партии "Яблоко"?

— От партии "Яблоко".

— "Единая Россия" на эти выборы не направила ни одного кандидата. Все идут как независимые. С чем это, по вашему мнению, связано?

— Да. Они понимают прекрасно, что после того, что было сделано с пенсионной реформой, после других непопулярных решений, идти от партии "Единая Россия" — это значит, терять сотни тысяч голосов. Поэтому они решили ввести избирателей в заблуждение. Они решили своих кандидатов выдать за независимых.

Об их независимости мы можем судить, судя по тому, что, по моим данным, в некоторых округах весь штат соцработников и сотрудников МФЦ был поднят на ноги и перед ними была поставлена задача — собрать каждому не менее шести подписей за этого кандидата. Говоря об их независимости, к сожалению, мы можем только разводить руками.

— Как вы собираетесь с этим бороться? Вы сказали, что вы направили заявление в Следственный комитет. А еще куда-то будете обращаться?

— Помимо этого, по известным мне фактам фальсификации я потом подал заявление еще в Московскую городскую избирательную комиссию. Там будет разбирательство. Обращаюсь и в другие организации. После этого на следующей неделе планируется встреча с Эллой Памфиловой.

— Какой настрой у Памфиловой?

— Сложно сказать. По крайней мере, она — достаточно честный, порядочный человек. Я очень надеюсь, что те аргументы, которые не услыхала Окружная избирательная комиссия, услышит Элла Александровна.

— Просто ваш случай, по-моему, вопиющий. Столько фальшивых подписей — почти половина — смешно и печально одновременно, но это нереально.

— У них немного другая позиция. Они говорят, неточно указана фамилия, неправильно указан адрес, неправильно указан год рождения. Они не ставят под сомнение подписи этих людей. Они ставят под сомнение правильность их анкетных данных. А каким образом эти анкетные данные были введены, я уже сказал. Это было умышленное действие определенных работников избиркома, которые просто умышленно меняли цифры, учетные данные.

— Каковы перспективы вашего дела? У вас есть адвокат или вы сами как-то занимаетесь этим?

— Несколько юристов ко мне обращалось. Они предлагали помочь, но на этой стадии я пока работаю сам. Если дело дойдет до суда, конечно, потребуется помощь адвокатов.

— Руководитель совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова обратилась с призывом в Московскую избирательную комиссию допустить всех кандидатов. Как вы думаете, будет услышано обращение?

— Я боюсь, что Московская городская избирательная комиссия есть самый главный виновник во всех этих темных историях. Дай Бог, чтобы я ошибался.

— Какая у вас программа вкратце?

— Программа — очень большая. Самое главное — не допустить превращение Москвы в огромный перенаселенный мегаполис с десятками миллионов жителей. Если это произойдет, то за счет того, что вымрут, обезлюдят окраины нашей страны. Москва и окраины России должны гармонично развиваться. Они должны дополнять друг друга.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы выборы кандидаты мосизбирком выборы в мгд точка зрения выборы в москве андрей бабушкин экспертное мнение
Обсудить
Актуальная аналитика
Выборы. Новости и аналитика
Несостоявшийся кандидат: как Мосизбирком бракует подписи
Новости спорта
Почему тренировки становятся неэффективными?
Новости Украины
Российский политолог о Зеленском: "Мальчишку выдернули с одной сцены и поставили на другую"
Новости Все >
Глава МИД Германии попросил прощения у поляков за преступления нацистов
Опрос: жители СКФО не собираются участвовать в уличных протестах
Российский кикбоксер избил девушку за отказ сварить суп
Задержанные ФСБ жители Татарстана работали в "Яндекс.Такси"
МЧС России может принять помощь от США в тушении пожаров
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Фигуристка Загитова примерила костюм героини аниме
Тверской губернатор опроверг слухи о своей отставке
Роскомнадзор намерен наказывать иностранные СМИ крупными штрафами
Мигрантов в Германии учат отличать секс по согласию от изнасилования
Последние материалы
Несостоявшийся кандидат: как Мосизбирком бракует подписи
Почему тренировки становятся неэффективными?
Российский кикбоксер избил девушку за отказ сварить суп
Задержанные ФСБ жители Татарстана работали в "Яндекс.Такси"
МЧС России может принять помощь от США в тушении пожаров
Шахназаров: незаконные митинги могут привести к распаду страны
Фигуристка Загитова примерила костюм героини аниме
Тверской губернатор опроверг слухи о своей отставке
Роскомнадзор намерен наказывать иностранные СМИ крупными штрафами
Мигрантов в Германии учат отличать секс по согласию от изнасилования
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Выборы. Новости и аналитика
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей

Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента

Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Федеральные
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Домашние животные
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Федеральные
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"

54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.

Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Выборы. Новости и аналитика
Шеин: 3 августа на улицы Москвы выйдет еще больше людей
Военные новости
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Общество
Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу

Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.

Шаманы проведут обряд на Байкале, чтобы призвать дожди на горящую тайгу
Украинский политик заявил о риске распада страны через три года
Новости Украины
Украинский политик заявил о риске распада страны через три года
Новости Украины
Против Порошенко завели новое уголовное дело за давление на судей
Политика. Новости и аналитика
Почему Россия сползает в нищету?
Любовь Степушова Трамп предложил помощь в тушении пожаров в Сибири. Что это значит? Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 14 Владимир Губарев Рустем Сафронов США: портреты белых врачей отправились на свалку Рустем Сафронов
Комментарии
Российский политолог о Зеленском: "Мальчишку выдернули с одной сцены и поставили на другую"
Ответ на задачу о яблоках, бананах и кокосах
Психологи: деньги не являются главной ценностью для коррупционеров
Психологи: деньги не являются главной ценностью для коррупционеров
Психологи: деньги не являются главной ценностью для коррупционеров
В некоторых районах Москвы начали массово умирать кошки
Борис Надеждин: "Путин стремительно теряет популярность"
МЧС России может принять помощь от США в тушении пожаров
Школьная математическая задача взорвала соцсети
Задержанные ФСБ жители Татарстана работали в "Яндекс.Такси"
КПРФ готова устроить протесты в Псковской области ради памятника Ленину
Незаконный митинг 3 августа приведет Соболь в тюрьму
Обзор законов, которые изменят жизнь россиян с 1 августа
Обзор законов, которые изменят жизнь россиян с 1 августа
Глава Роскосмоса предложил сжигать мусор на космических заводах
Погребинский: Порошенко не вернется на Украину
Незаконный митинг 3 августа приведет Соболь в тюрьму
В Белом доме рассказали, что Трамп и Путин обсуждали по телефону
Санкции против" Северного потока-2" и "Турецкого потока" все ближе
Порошенко рассказал, как писал текст минских соглашений с Меркель
Статистика: более половины женщин спокойно изменяют мужьям на курортах
История и современность
Акведук - выдающееся достижение древнеримских инженеров
Акведук - выдающееся достижение древнеримских инженеров
Парижский подземный лабиринт, полный секретов
Парижский подземный лабиринт, полный секретов
Как американское оружие попадает в руки исламистов
Как американское оружие попадает в руки исламистов
Путин поручил задействовать военных при тушении пожаров в Сибири
Путин поручил задействовать военных при тушении пожаров в Сибири
В ФСБ сообщили о предотвращенном теракте в Татарстане
В ФСБ сообщили о предотвращенном теракте в Татарстане
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
The National Interest: США могут захватить Россию за три месяца
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Первое ополчение: как "спецоперация" поляков сорвала освобождение Москвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Почему русские 110 лет не могли отбить Смоленск у Литвы
Малайзия потребовала прекратить обвинять Россию в уничтожении MH17
Малайзия потребовала прекратить обвинять Россию в уничтожении MH17
Срочный ночной звонок: о чем говорили Путин и Трамп
Срочный ночной звонок: о чем говорили Путин и Трамп
Фотогалереи
Автомобили, которые лучше не покупать 5 Фото Автомобили, которые лучше не покупать
Звезды, знаменитые своей глупостью 9 Фото Звезды, знаменитые своей глупостью
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Любители экстрима 7 Фото Любители экстрима
Нерукотворные диковинки нашей планеты 10 Фото Нерукотворные диковинки нашей планеты
Домашнее
В России сохраняется высокий риск заражения вирусом бешенства
Британские специалисты доказали связь между рэпом и низким интеллектом
В Приморье ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней
Магазины будут штрафовать за неправильную выкладку молочной продукции
Специалисты назвали фрукты и ягоды, которые следует есть в августе
Зуд в глазах оказался симптомом кисты головного мозга
Пять советов по уходу за полостью рта
Пять мифов о воспитании детей
В Китае соседи поймали упавшего с шестого этажа ребенка
В Китае соседи поймали упавшего с шестого этажа ребенка
Британские специалисты нашли новый способ замедлить старение
Британские специалисты нашли новый способ замедлить старение
Ученые назвали сон самым легким способом похудеть
Ученые назвали сон самым легким способом похудеть
Эксперты назвали имена самых успешных молодых знаменитостей России
Эксперты назвали имена самых успешных молодых знаменитостей России
Анфиса Чехова рассказала о домогательствах престарелого поклонника
Анфиса Чехова рассказала о домогательствах престарелого поклонника
Идеальный уход за окрашенными волосами
Идеальный уход за окрашенными волосами
Советы для красивых бровей
Советы для красивых бровей
Для чего нам нужен тоник?
Для чего нам нужен тоник?
Делаем квартиру светлее без светильников
Делаем квартиру светлее без светильников
Художественные проблемы, или как не ошибиться с цветом
Художественные проблемы, или как не ошибиться с цветом
Забавные фото
Самые странные животные планеты 9 Фото Самые странные животные планеты
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Кратеры: космические агрессоры 8 Фото Кратеры: космические агрессоры
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ