Опасные кулуары: чем глава Мосгоризбиркома напугал "независимых кандидатов"

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отказался проводить в понедельник коллективную встречу с "независимыми кандидатами" в депутаты Мосгордумы. Зачем Любовь Соболь сорвала встречу, о которой долго просила.



Сторонники оппозиции проводят стихийную акцию у здания Мосгоризбиркома

Сторонники оппозиции проводят стихийную акцию у здания Мосгоризбиркома

Прежде чем оценивать произошедшее как очередной пример нежелания власти выстраивать диалог с обществом, напомним придерживающимся такого мнения о предшествовавших событиях.

В конце прошлой недели стало известно, что избирательные комиссии отказали нескольким кандидатам от оппозиции в регистрации. Причина - превышение количества минимально допустимого количества недостоверных подписей избирателей. Кандидату в депутаты Мосгордумы обязаны собрать определенное количество подписей в свою поддержку. И еще на этапе сбора было очевидно, что у некоторых из них могут быть проблемы.

Нет, дело не в кознях власти. Просто было достаточно свидетельств "рисования", "мертвых душ" в списках и так далее. В общем-то, стандартный набор нарушений, который хорошо известен по прошлым избирательным кампаниям.

В числе неудачников нынешней оказались Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и еще несколько известных "борцов с режимом". Поскольку "борьбу" они ведут не один год, то им положены определенные льготы. По крайней мере, такое складывается впечатление из их поведения.

В минувшее воскресенье вышеозначенные граждане призвали сторонников выходить на митинг. Выражать протест по поводу недопуска на выборы. Хотя тот же Валентин Горбунов отметил, что есть предусмотренные законом процедуры оспаривания решений избирательных комиссий.

Обращаться в суды, конечно, скучнее, чем пройтись с единомышленниками в воскресный день к зданию мэрии столицы и несколько часов провести под ее дверями, периодически в них барабаня. Зачем стучать в двери, зная, что их никто не откроет - это какая-то доселе невиданная политтехнология.

После этого, напомним, митинговавшие направились к зданию, где расположен Мосгоризбирком. И, собственно, там и были задержаны почти четыре десятка человек. Полиция проведению акции до той поры не мешала, несмотря на то, что она не была согласована. И вмешалась лишь после того, как возле Мосгоризбиркома демонстранты стали разбивать палатки (три штуки), а также материализации спутника цивилизованного протеста - биотуалета. Майдан закончился, даже не начавшись.

Любовь Соболь, впрочем, попыталась продолжить перформанс и сбежать из отделения полиции, куда ее доставили от Мосгоризбиркома. Правда, сотрудники полиции быстро настигли беглянку и препроводили ее обратно.

В понедельник глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов предложил провести встречи с теми кандидатами, чьи подписи были забракованы избирательными комиссиями. Вообще говоря, если подходить формально, то делать он это не обязан. У кого есть претензии, того выслушают в суде. Глава Мосгоризбиркома предложил также продлить срок проверки подписей "дней до 15-ти". Хотя подобную инициативу недовольные едва ли способны оценить.

От предложения провести встречи часть из них также отказалась. Как выразилась Любовь Соболь, она не готова вести кулуарные переговоры под чашечку чая или "вискарик" - хотя несколько непонятно, почему ей должны были предложить именно "вискарик". Вместе с ней оказались не готовы еще человек десять.

В общем-то, очевидно, что дело тут не столько в качестве подписей. Просто несколько "независимых кандидатов" используют ситуацию в медийном плане. Ведь в любом случае, останутся не внакладе: зарегистрируют - хорошо; нет - ну так хоть напомнили о себе.

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