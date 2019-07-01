Таврида-2019: однополый поцелуй и оскорбление Конституции

Закрытие театральной смены молодежного форума «Таврида» получилось громким, а если сказать точнее, то скандальным.

Общественность возмутила театральная постановка худрука Gogol school Ильи Ромашко (которого учил скандально известный худрук Гоголь-центра, Кирилл Серебренников). Возмутило то, что постановка, названная «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» демонстрирует сцены «однополых поцелуев». Дело даже дошло до петиции с требованием лишить «Тавриду» государственного финансирования.

Высказались по поводу постановки представители театральной среды и российского чиновничества. Например, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил «Гоголь-центр» с Содомом и Гоморрой. Худрук МХАТа Эдуард Бояков высказался в том духе, что постановка была «пошлой и неталантливой».

В итоге, оргкомитете фестиваля «Территория», который и готовил фестиваль театрального искусства на «Тавриде» выступил с извинениями и в том русле, что они не знали, что им тут покажут вот такое. По словам организаторов, «этот показ не инициировался, не обсуждался и не согласовывался с „Территорией".

Важно, что в любом случае показ не был публичным, на него не продавались билеты, не было доступа посторонних или несовершеннолетних». Ну, насчет публичности и не-публичности, это, организаторы, конечно погорячились потому, что ролики со сценами постановки разлетелись по Сети стремительно и посмотреть их можно теперь практически всем и везде. Но справедливости ради, стоит сказать, что действительно закон нарушен не был. Пропаганды нетрадиционных отношений в адрес несовершеннолетних не было. Но было другое, что делает эту постановку именно на этом форуме куда более сюрреалистичной.

Здесь стоит сделать небольшое отступление, и напомнить, что «Таврида» - это государственный молодежный форум. Там в кураторах и организаторах и «Росмолодежь», и администрация президента, и много еще разных структур и ведомств, которые являют самую суть нашей государственной системы, особенно в сфере внутренней и молодежной политике.

И вот на этом форуме происходит то, что описал все тот же худрук МХАТа Эдуард Бояков: «сам „постановщик" изображая то ли выпивающего мента, то ли „представителя власти" зачитывал статьи из Конституции о свободах граждан. То есть все предельно просто - вот менты, а вот, мальчики и девочки, настоящая свобода.

И здесь возникает логичный вопрос, ладно там гомосексуализм и его пропаганда, но не является ли подобный «творческий подход» нарушением закона об оскорблении государственной символики? И если является, то получается, что куча государственных структур вложив бюджетные деньги организовала отдельную площадку для такого оскорбления. И в этом контексте, Россия, конечно, страна возможностей. Здесь, как показывает практика. Возможно действительно всё.

Кстати, по поводу извинений организаторов и того, что «мы не знали», у многих тоже есть некоторые сомнения. Например, глава медиаолдинга «Правда.ру», Вадим Горшенин в своем канале пишет: «Господа из "Росмолодёжи" и кто там вас курирует на Старой. Проще признаться, что вы обо...лись, чем пускать в телегу такую нелепую типа ответку. Потому что логика "ой, они сами вышли и показали, а мы не виноваты" тут не работает. Значит надо было их со сцены прогнать тут же. Или вам безразлична ваша сцена и вы за ней не следите?».

Далее господин Горшенин приводит очень доходчивый и яркий пример, который мы не беремся цитировать дабы не нарушать законодательство РФ в части публичного использования ненормативной лексики.

В другом своем посте глава «Правды.ру» резюмирует: «так или иначе, но аналитики, похоже упираются в смысловые тупики. И мы вместе с ними, да. Потому что после организованной постановки на бюджетные деньги пропаганды гомосексуализма для несовершеннолетних под фоновое чтение Конституции России с подачи Росмолодежи при кураторстве главы УОП администрации президента, невозможно понять куда и с какой скоростью мчится политсистема страны».

Но в целом, вопрос тоже весьма логичен. Театральный фестиваль для творческой молодежи на котором организаторам просто плевать на, собственно, театр и театральные постановки? Тогда что это за организаторы такие и зачем этот фестиваль вообще?

В свою очередь автор канала «Медиатехнолог» также говорит о чем-то подобном: «Сами организаторы выражают сожаление по этому поводу.

Сожаление - это конечно, хорошо, да и провокации случаются со всеми. Дело-то в другом - приглашая Gogol school на форум нужно быть готовым к таким провокациям и предупреждать их, то есть иметь своего человека на «пульте», который вовремя выключит свет и звук. Что вы как маленькие-то?

Ну, а помимо упреждения провокаций, ТОП-менеджмент такого огромного ведомства, как Росмолодежь, должен уметь «гасить» подобные конфликты в СМИ и интернете, а не жевать сопли ещё несколько дней после публикации ролика. Видеозапись была выложена 25 июня, вчера утром её заметил я и ещё пара каналов, и скандал начал разгораться. Если бы Росмол сам обратил внимание на эту постановку и рассказал о провокации в СМИ, например 26-27 июня, то ни скандала, ни репутационных потерь не было бы».

С другой стороны, конечно, гомосексуальный контекст постановки тоже не ушел от внимания общественности, в том числе и общественности политизированной. И, к примеру, авторы «Кремлевского маковеда» выстроили такую конспирологическую версию: «Видимо, политадминистраторы, считывая настроения из Кремля, руководствовались сказанным Президентом в интервью FT: «Мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным».

С другой стороны, раздутый скандал направлен в первую очередь против Новикова, главы управления общественных проектов АП - он отвечает за подобные мероприятия. Сейчас в коридорах намекают на его близость к ЛГБТ".

Однако, стоит повторить, в данном конкретном случае не столь важно кто к кому и в каких формах «хорошо относится». Это, как говорится, личное дело каждого.

Но, во-первых, ролик с постановкой гуляет по Сети без возрастных ограничений. То есть мы видим нарушение закона о пропаганде гомосексуализма несовершеннолетним. Потому что они могут это свободно посмотреть.

А во-вторых, концепция с чтением Конституции РФ «пьяным то ли ментом, то ли чиновником» - это то, что также тянет на нарушение одного из законов РФ.

И все это произошло на государственной площадке по воспитанию будущих творческих элит страны и этого самого государства. То есть проблема здесь уже не только в самой постановке, а в нетривиальном подходе к работе и ответственности некоторых государственных структур. И вот этот аспект очень настораживает и дает повод для не самых радужных мыслей по поводу будущего нашего государства...