Михаил Амосов: должно быть удобно не власти, а людям

О возможном развитии Санкт-Петербурга, демократичности и возможности применения в России лучших зарубежных практик главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал российский общественный и политический деятель, кандидат на должность губернатора Санкт-Петербурга на выборах 2019 года, лидер Движения демократического обновления Михаил Амосов.



Депутат Амосов: Оппозиция должна контролировать деньги власти

Читайте начало интервью:

Михаил Амосов: контрольные органы должна возглавлять оппозиция

Михаил Амосов: как можно быть и либералом, и патриотом

— Михаил Иванович, вы шли на выборы губернатора с лейтмотивом, что власти не должно быть удобно, должно быть удобно людям, так?

— Да, совершенно верно. Это главная идея.

— Вы были одним из инициаторов возвращению Ленинграду исторического имени. А кто, по вашему мнению, был лучшим руководителем Санкт-Петербурга?

— Да. Потому что мы, депутаты тогда Ленинградского городского совета, вынесли этот вопрос на опрос. И большинство проголосовало за переименование. Я считаю, это очень правильно. А самым лучшим нашим руководителем точно был Петр I. Для меня это совершенно так.

— Заметьте, он не был демократом и либералом.

— Демократии в мире вообще не было, когда он правил. Он был человеком своего времени и старался внедрять лучшие западные практики у нас, оставаясь при этом вполне себе русским, вполне патриотом. И я думаю, что мы сейчас тоже должны брать лучшие западные практики, не забывая о том, что наши интересы могут вступать в противоречие, поэтому мы не должны бежать за ними и слепо копировать. Мы должны уважать себя и ради себя делать нужные изменения.

Конечно, в последние годы у нас уже стало лучше, но и в городе нам еще очень многое нужно сделать. Недавно на Законодательном собрании мы обсуждали закон, который позволит направлять городские деньги на ремонты домов, в том числе исторических зданий. Правда, я считаю, что финансовая схема там выбрана не лучшая. Но лучше так, чем никак. Эта проблема объективно сложна для Петербурга.

У Петербурга очень большой центр. И, конечно, мы его все любим, и его надо сохранять, и дома надо приводить в порядок. А там не всегда живет обеспеченная публика, там есть и коммунальные квартиры, и прочие сложности. Но проблема эта объективная и ее можно и нужно решить.

— Какое лучшее решение вы все-таки видите? Можно конкретизировать ваши возможные действия?

— Думаю, что вообще в целом мы должны сделать так, чтобы жители участвовали в принятии многих важных решений, в том числе по домам, в которых они живут. Мне кажется, идеальная система — когда каждый дом становится хозяйственной единицей, например, товариществом собственников жилья, которому государство помогает, может дать деньги в виде грантов, кредитов и т. д.

Потому что у меня есть сомнения в том, что прямые государственные вливания без контроля со стороны граждан будут эффективны. Демократия — дело непростое. Но есть интересные хорошие практики. Эти практики совсем недалеко от Петербурга. Это Финляндия, Швеция.

— Граждане Финляндии имеют другой менталитет.

— Я считаю, что менталитет у всех людей примерно одинаков: все любят поменьше работать и побольше получать. Это универсальная формула. И еще чтобы интересно было на работе. Скажем, я дважды был председателем комиссии в Законодательном собрании, которая занималась градостроительными вопросами. И мы ездили смотреть, как все устроено, скажем, в той же Швеции. А схема там простая. Власти спрашивают у жителей: вам такой вариант дороги нравится или вот такой — выбирайте.

Или, например, мусорные полигоны, проще говоря, свалки. Ведь что-то с мусором делать надо, куда-то вывозить надо. Соответственно, муниципалитет проводил опрос. Было предложено пять-шесть точек. А вопрос стоял: какая вам не то, что больше нравится, какая менее болезненная, там мы разместим.

Многие москвичи жалуются на то, что все время растет зона платной парковки. Где ее остановить? Муниципалитет Стокгольма решил ввести платный въезд в центр Стокгольма. Они построили эту систему, она полгода работала, после этого в Стокгольме прошел референдум. И жители проголосовали за платный въезд.

То есть это было действительно сделано хорошо и жители сознательно сказали, что в этих рамках по такой цене при такой системе оплаты они согласны, чтобы эта система работала не полгода, а много лет. И я уверен, при правильной постановке вопросов наши жители тоже будут себя вести сознательно.

Мы из Петербурга все ездим достаточно легко в Финляндию. Человек садится на машину, доезжает до финской границы и начинает соблюдать правила дорожного движения: скоростной режим, ведет себя культурно на дороге и т. д. Причем что интересно, это работает и в обратном направлении. Когда финны приезжают в Россию, они начинают себя вести как русские.

— Они перестают соблюдать правила дорожного движения?

— Да. Оказывается, что разные вроде бы люди, с разным казалось бы национальным менталитетом, а на самом деле — с похожим менталитетом, когда они поставлены в определенные рамки государством. Зависит все это прежде всего от того, насколько знаки расставлены разумно, правильны правила. А люди ведут себя одинаково.

И это убеждает меня в том, что мы можем многие такие практики, которые касаются учета мнения жителей, контроля внутри власти, большей роли депутатского корпуса, который должен контролировать чиновников, внедрить у нас в Петербурге и по всей стране постепенно. Давайте начнем с Петербурга, потому что нам это все виднее гораздо благодаря близости границы. Я уверен, что у нас это может получиться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019