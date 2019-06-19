Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Ну вот и дождались 17-ую по счёту "прямая линия" с Владимиром Путиным. Глава государства будет отвечать на вопросы граждан с 12 часов дня. Что это будут за вопросы, и какие проблемы будут обозначены населением, как наиболее острые, перед президентом — многие пытаются угадать уже сейчас.



«Прямая линия»: россияне предпочитают звонить с вопросами / Новости от 16.06.2019 17:58

Впрочем, актуальная повестка последних нескольких месяцев не то, чтобы радовала позитивными новостями. Самой, пожалуй, негативной темой является пенсионная реформа. По поводу которой выходящий на прямую линию президент высказывался персонально и отдельно. Но, кажется, этого оказалось недостаточно, чтобы народ понял необходимость таких изменений, а главное, чтобы после этого доверял пенсионной системе в РФ.

Впрочем, как показывает социология, к прямой линии Путина уровень явного недовольства граждан по поводу увеличения пенсионного возраста все же снижается. Как минимум, "если год назад, на фоне подготовки к пенсионной реформе, возможность массовых выступлений против падения уровня жизни и в защиту своих прав допускали более 40% граждан, то в феврале этого года — около 30%, а к маю — порядка 25%".

С другой стороны, падают и рейтинги власти, в том числе и самого президента, и сейчас они находятся на уровне минимума весны 2014 года. При рейтинге доверия в 66% и электоральном рейтинге в 48%. А снижение рейтинга доверия к президенту свидетельствует о наличии проблем, про которые, думается, и захотят поговорить с Путиным граждане. То есть, есть все шансы, что нынешняя путинская прямая линия будет куда острее предыдущих.

Хотя пока отмечено только падение количества вопросов. Как пишет телеграмм-канал "Пул №3", " 1 млн 180 тыс вопросов поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным": Это существенно меньше среднего показателя к вечеру перед эфиром".

И хотя пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, говорит о том, что снижение активности граждан связано с жарой, когда большинство просто не хочет находиться дома, кажется, есть у этой политической апатии под "прямую линию" есть и вполне политические, и экономические причины.

Помимо, собственно, пенсионной реформы, наблюдатели отмечают и обеднение населения. Уровень реальных доходов падает, закредитованность растёт, равно как растут и цены на продукты первой необходимости и топливо.

Кстати, по весенним опросам все больше граждан РФ перераспределяет свои доходы в пользу трат именно на предметы первой необходимости и еду. А около 65% населения не имеет никаких сбережений "на черный день". Как минимум, ситуация такова по данным социологических опросов.

"Вишенкой на тортик" тут конфликты даже не на национальной, а на этно-преступной почве последних недель - которые вышли на федеральный уровень и дали волну резонанса по всей стране. И ладно бы "национальная рознь", но тут проблема недоверия к действиям полиции, а следовательно, снова недоверие к власти. Это и про Чемодановку и конфликтом с цыганской общиной, и про убитого бойца ГРУ.

Но, кстати, и сугубо национальные и территориальные проблемы у нас в стране также имеют место быть. Речь про административные границы между Чечней и Дагестаном с одной стороны, и Чечней и Ингушетией — с другой. И вроде бы речь идет про границы субъектов одного государства, но конфликт там назревает как будто речь идет о совсем разных государствах. То есть и с вмешательством силовиков, и со слухами про военную технику, которая вот-вот приедет "всех разгонять".

Поинтересуются ли жители всех этих кавказских республик у Путина о том, что происходит, и как эти конфликты прекратить — само по себе является интересным вопросом. И если поинтересуются, то, что именно ответит и как разобраться с ситуацией пообещает Путин на "прямой линии"?

А в комплекте с этими проблемами идут и "традиционные" озабоченность населения уровнем коррупции, "забюрократизированностью" системы, общим бесправием, которое выражается в том, что для того, чтобы власть хоть как-то отреагировала на общественное мнение, обществу нужно идти на митинг. Желательно многотысячный и, естественно, согласованный.

А вот механизмы петиций, "электронной демократии" и прочей цифровой атрибутики, пока, мягко говоря, не стали фундаментальным механизмом российской политики и коммуникации общества с властью.

С другой стороны, социологи из "Группы Белановского" проводили масштабное исследование изменений массового сознания граждан РФ, и оказалось, что изменения эти есть, и выглядят они следующим образом:"Резко выросла готовность протестовать, в том числе используя неконституционные методы.

Буквально в последние полгода к гражданам пришло осознание, что не только они боятся власть, но и власть боится их.

Резко вырос спрос на гражданских лидеров. В 1999 году в виртуальном голосовании за киногероев кандидаты от интеллигенции в сумме набирали 3%. В 2019 — больше 70%. Люди устали от погонов и войны.

Граждане (в том числе массы бюджетников) наконец-то осознали, что существует отрицательная корреляция между коррупцией и профессионализмом".

С другой стороны, само общество стало куда более ответственно относится и к себе, и к стране:"Резко растет индивидуальная ответственность: 84% участников групп сказали, что несут ответственность как за хорошее, так и за плохое, что происходит в стране.

Люди ощущают стыд за отсутствие гражданской ответственности.

На вопросы о том, как изменить ситуацию, многие отвечают, что надо работать над собой и "менять собственный менталитет".

Резко снизился спрос на кандидатов-популистов.

Две трети хотят и готовы выслушать правду о реальном положении дел в стране, какой бы горькой она ни оказалась.

Покорность и терпение — это больше не про россиян".

В этом контексте, "Прямая линия", где есть шанс рассказать президенту о серьезных проблемах, как отдельных граждан, так и целых сообществ в этом году может стать весьма показательной. Ну, если социология от "Группы Белановского" действительно отражает реальность.

Собственно, после "прямой линии" Путина все желающие могут увидеть, изменилось ли наше общество, и насколько.