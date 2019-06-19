Ну вот и дождались 17-ую по счёту "прямая линия" с Владимиром Путиным. Глава государства будет отвечать на вопросы граждан с 12 часов дня. Что это будут за вопросы, и какие проблемы будут обозначены населением, как наиболее острые, перед президентом — многие пытаются угадать уже сейчас.
Впрочем, актуальная повестка последних нескольких месяцев не то, чтобы радовала позитивными новостями. Самой, пожалуй, негативной темой является пенсионная реформа. По поводу которой выходящий на прямую линию президент высказывался персонально и отдельно. Но, кажется, этого оказалось недостаточно, чтобы народ понял необходимость таких изменений, а главное, чтобы после этого доверял пенсионной системе в РФ.
Впрочем, как показывает социология, к прямой линии Путина уровень явного недовольства граждан по поводу увеличения пенсионного возраста все же снижается. Как минимум, "если год назад, на фоне подготовки к пенсионной реформе, возможность массовых выступлений против падения уровня жизни и в защиту своих прав допускали более 40% граждан, то в феврале этого года — около 30%, а к маю — порядка 25%".
С другой стороны, падают и рейтинги власти, в том числе и самого президента, и сейчас они находятся на уровне минимума весны 2014 года. При рейтинге доверия в 66% и электоральном рейтинге в 48%. А снижение рейтинга доверия к президенту свидетельствует о наличии проблем, про которые, думается, и захотят поговорить с Путиным граждане. То есть, есть все шансы, что нынешняя путинская прямая линия будет куда острее предыдущих.
Хотя пока отмечено только падение количества вопросов. Как пишет телеграмм-канал "Пул №3", " 1 млн 180 тыс вопросов поступило на "Прямую линию с Владимиром Путиным": Это существенно меньше среднего показателя к вечеру перед эфиром".
И хотя пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, говорит о том, что снижение активности граждан связано с жарой, когда большинство просто не хочет находиться дома, кажется, есть у этой политической апатии под "прямую линию" есть и вполне политические, и экономические причины.
Помимо, собственно, пенсионной реформы, наблюдатели отмечают и обеднение населения. Уровень реальных доходов падает, закредитованность растёт, равно как растут и цены на продукты первой необходимости и топливо.
Кстати, по весенним опросам все больше граждан РФ перераспределяет свои доходы в пользу трат именно на предметы первой необходимости и еду. А около 65% населения не имеет никаких сбережений "на черный день". Как минимум, ситуация такова по данным социологических опросов.
"Вишенкой на тортик" тут конфликты даже не на национальной, а на этно-преступной почве последних недель - которые вышли на федеральный уровень и дали волну резонанса по всей стране. И ладно бы "национальная рознь", но тут проблема недоверия к действиям полиции, а следовательно, снова недоверие к власти. Это и про Чемодановку и конфликтом с цыганской общиной, и про убитого бойца ГРУ.
Но, кстати, и сугубо национальные и территориальные проблемы у нас в стране также имеют место быть. Речь про административные границы между Чечней и Дагестаном с одной стороны, и Чечней и Ингушетией — с другой. И вроде бы речь идет про границы субъектов одного государства, но конфликт там назревает как будто речь идет о совсем разных государствах. То есть и с вмешательством силовиков, и со слухами про военную технику, которая вот-вот приедет "всех разгонять".
Поинтересуются ли жители всех этих кавказских республик у Путина о том, что происходит, и как эти конфликты прекратить — само по себе является интересным вопросом. И если поинтересуются, то, что именно ответит и как разобраться с ситуацией пообещает Путин на "прямой линии"?
А в комплекте с этими проблемами идут и "традиционные" озабоченность населения уровнем коррупции, "забюрократизированностью" системы, общим бесправием, которое выражается в том, что для того, чтобы власть хоть как-то отреагировала на общественное мнение, обществу нужно идти на митинг. Желательно многотысячный и, естественно, согласованный.
А вот механизмы петиций, "электронной демократии" и прочей цифровой атрибутики, пока, мягко говоря, не стали фундаментальным механизмом российской политики и коммуникации общества с властью.
С другой стороны, социологи из "Группы Белановского" проводили масштабное исследование изменений массового сознания граждан РФ, и оказалось, что изменения эти есть, и выглядят они следующим образом:"Резко выросла готовность протестовать, в том числе используя неконституционные методы.
Буквально в последние полгода к гражданам пришло осознание, что не только они боятся власть, но и власть боится их.
Резко вырос спрос на гражданских лидеров. В 1999 году в виртуальном голосовании за киногероев кандидаты от интеллигенции в сумме набирали 3%. В 2019 — больше 70%. Люди устали от погонов и войны.
Граждане (в том числе массы бюджетников) наконец-то осознали, что существует отрицательная корреляция между коррупцией и профессионализмом".
С другой стороны, само общество стало куда более ответственно относится и к себе, и к стране:"Резко растет индивидуальная ответственность: 84% участников групп сказали, что несут ответственность как за хорошее, так и за плохое, что происходит в стране.
Люди ощущают стыд за отсутствие гражданской ответственности.
На вопросы о том, как изменить ситуацию, многие отвечают, что надо работать над собой и "менять собственный менталитет".
Резко снизился спрос на кандидатов-популистов.
Две трети хотят и готовы выслушать правду о реальном положении дел в стране, какой бы горькой она ни оказалась.
Покорность и терпение — это больше не про россиян".
В этом контексте, "Прямая линия", где есть шанс рассказать президенту о серьезных проблемах, как отдельных граждан, так и целых сообществ в этом году может стать весьма показательной. Ну, если социология от "Группы Белановского" действительно отражает реальность.
Собственно, после "прямой линии" Путина все желающие могут увидеть, изменилось ли наше общество, и насколько.
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