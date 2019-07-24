Эксперт: частно-государственное партнерство - бред, который формирует системную коррупцию

Приватизация или национализация? Ни то ни другое. Надо всенародное участие в жизни страны. Как сделать народ участником экономики и политики России? Возможно ли это? Да! Только необходима инициатива снизу от самого народа.



ЕАЭС не нужен элитам, он нужен населению

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

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— Владимир Анатольевич, вы сказали, что для развития экономики народ должен быть замотивирован, а у нас он вообще не учитывается и даже принимаются решения, чтобы он вообще не участвовал. Почему все делается наоборот? И как можно запустить драйверы развития?

— Ключевой вопрос — это вопрос собственности. По этой теме мы имеем две группы идиотов, по большому счету. Одна группа идиотов говорит, что вся собственность должна быть приватизирована, потому что никакая государственная или коллективная собственность никогда не будет эффективной, поэтому чтобы она такой стала, нужно ее передать в частные руки.

И вот они эту продолжают линию на приватизацию, причем приватизируют только очевидные ресурсы, которые могут дать хорошую прибыль. Если предприятия, которые дают прибыль, значит, их нужно приватизировать. А все убытки списывают на государство. Потом эти предприятия просто разворовываются и закрываются как убыточные. Это одна линия — тотальная приватизация.

— Ну это как раз правительство наше делает…

— Понятно, что либералы-милитаристы.

Вторая линия, которая культивируется сегодня под разными лозунгами: больше социализма, за новый социализм, даешь национализацию и прочее.

— Патриоты-коммунисты, так сказать…

— Но что национализировать? Есть разные активы, разные отрасли… Нужно описать, что такое национальное достояние, что такое национальный актив, региональный или муниципальный актив, что должно находиться в частной собственности, что в государственной и в муниципальной, а что в долевой какой-нибудь, акционерной собственности. Это серьезная политэкономия.

Поэтому эти лозунги: "Национализируем, все вернем народу", — просто бред. Ссылка идет на Советский Союз, на то, что там народу все принадлежало. Ничего там народу не принадлежало, принадлежало государству абстрактно. Никто из нас в советское время не был собственником, ничего не имел — никаких бумажек на собственность, даже куска своего двора ни у кого не было.

Поэтому нужен серьезный политэкономический подход, который описывает новую модель отношения к собственности. Это называется смешанная экономика, когда мы сознательно определяемся, какая часть экономики должна находиться в государственной собственности. Второй блок — крупный, средний и мелкий частный бизнес, это уже другие отрасли…

— В социалистическом Китае, кстати, это дает почти 60 процентов ВВП.

— Да, это сфера услуг в основном и т. д. Государство не должно к этому иметь отношение. Никакого частно-государственного партнерства. Это бред, который формирует системную коррупцию. И наконец особенность на муниципальном уровне — это огромное количество муниципальных предприятий, а также огромное количество акционерных обществ с участием населения.

Есть такое солидарное акционирование. Это не "народный капитализм", не распределение акций между работниками предприятия. Солидарное акционирование предполагает, что при достижении, допустим, 25-летнего возраста вы становитесь акционером ряда предприятий, в которых есть государственные пакеты.

Вы становитесь их собственником просто на правах гражданина Российской Федерации, совладельцем ряда акций мизерных. Но вы имеете права. Три права получаете. Первое: право на дивиденды — самое серьезное. Второе — на участие в управлении непосредственно либо через нанятого менеджера. И третье — на получение информации. Вы получаете возможность управлять.

То, что оголтелые говорят про национализацию, а потом распределение: выдавать бесплатно землю, квартиру, что-то еще бесплатно давать, — это не создает механизм, население не превращается в драйвер. Человеку нужно дать не просто деньги за то, что он живет здесь, с ренты там что-то отстегивать. Это только развращает людей.

Людей надо делать акционерами чего-то, давать право управлять. Уже мое дело, использую я это право или нет. Если меня устраивает, что я по итогам года, будучи совладельцем муниципального предприятия, получил три рубля за год, — это моя проблема. Но другие акционеры начинают участвовать через интернет, формировать группы, влиять на менеджмент… Это меняет всю систему управления на региональном и муниципальном уровне.

— Такие примеры есть в мире?

— Нет такой модели в мире, есть микромодели, когда создаются кооперативы, есть долевая собственность, просто акционерки, какие-то гуманитарные формы, кондоминиумы, много всего. Система же может появиться такая только там, где на государственном уровне это решается, потому что это невозможно решить в одном отдельном поселке и даже в одной отдельно взятой стране, если это маленькая страна и все принадлежит каким-то частным корпорациям.

Это можно сделать только там, где большая доля государственных предприятий. Сейчас же какие-то чиновники получают дополнительный доход как члены советов директоров. А почему он, а не население? Это же государственный пакет. Часть государственного пакета акционируется таким образом, чтобы людей задействовать и создать вот эту самую мотивацию.

И таких механизмов огромное количество. Солидарная политическая система, солидарная пенсионная система… Пока в России еще достаточно много государственной собственности, это все можно реализовать. Это можно реализовать в Белоруссии, где почти ничего не приватизировано. Но, к сожалению, об этом не хотят даже разговаривать… Зачем заниматься какими-то драйверами в экономике, если в карман и так капает?…

— Что заставит нашу элиту идти по такому пути?

— Заставить может только народ, если будет давление снизу…

— Какие-то группы организовывать и давить?

— Абсолютно верно, потому что существует два варианта действий народных масс. Первый вариант — это выходить на улицы, свергать власть, призывать к революции. А второй путь — это когда у населения есть рецепты и оно их продвигает на всех уровнях. Это надо начинать и продолжать несмотря на давление власти, олигархов-приватизаторов. Поэтому надо организовываться повсеместно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев