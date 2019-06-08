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Кудрин, Макаров и Шохин выступили с критикой нацпроектов Путина

Политика » Власть » Кремль print

За выступлениями на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президента России и главы Китая, как-то незаметно прошли некоторые иные высказывания от российских федеральных чиновников.

Кудрин, Макаров и Шохин выступили в критикой нацпроектов Путина. 403854.jpeg

Понятно, что к выступлениям лидеров государств и главы ООН было приковано основное внимание прессы и общественности. Однако, были и те, кто обратил внимание на постоянно обсуждаемую рядом российских чиновников, тему национальных проектов. И обсуждалась эта тема, как бы помягче, совсем не в позитивном контексте.

Дело в том, что нацпроекты и то, что их необходимо реализовать в полном объеме и в срок — это не только важнейший сюжет внутриэкономического содержания нынешнего ПМЭФ, но и важнейшая на ближайшие годы тема внутренней политики и национальной экономики. Грубо говоря, все эти многомиллиардные инвестиции, договоренность о которых была достигнута и достигается на площадке форума — они, в том числе, и для того, чтобы вкладывать деньги в национальные проекты и таким образом обеспечить долгосрочное развитие всей страны по ключевым, социально-политическим и макроэкономическим направлениям.

Однако, как раз некоторые представители "экономического блока" оказались с такой позицией, мягко говоря, не согласны. Так, например, на деловом завтраке "Сбербанка", утром второго дня форума, председатель счётной палаты РФ, Алексей Кудрин заявил: "нацпроекты не приведут к темпам роста российской экономики выше среднемировых. Они повлияют на рост в пределах 0,5%, точно менее 1% дадут. Мы не только будем стагнировать, становиться менее интересными всему миру, но мы не выполним национальных целей. Не будет роста доходов населения, не будет роста инвестиций, не будет тех бюджетных доходов".

Вторил Кудрину председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, который оценил нынешнюю работу по реализации нацпроектов следующим образом: "национальные проекты по существу пытаются залить деньгами, компенсировать государственным участием отсутствие инвестиционного климата".

И третьим "недовольным" оказался глава Российского союза промышленников, Александр Шохин, который был также категоричен и подчеркнул, что "не смогут национальные проекты вывести нас на темпы роста выше среднемировых. Нам нужны темпы роста не меньше 3%, чтобы выйти на реализацию национальных проектов".

Все это, конечно, привычная риторика и от господина Кудрина, и от прочих "системных либералов", как их принято называть. Но вопросы к подобного рода высказываниям все же имеются. И вопросы эти выходят далеко за рамки ПМЭФ.

Напомним, что в России была проведена целая серия непопулярных реформ. С повышением цен на топливо, повышением НДС и повышением пенсионного возраста. Все эти меры, как транслировало нам государство, требовались якобы для того, чтобы изыскать деньги на кардинальный рывок страны по экономическим и социальным показателям. Во многом на национальные проекты эти деньги, полученные с населения таким непопулярным путем, и были нужны. А теперь оказывается, что "куда-то мы не туда тратим". И эти самые национальные проекты, буквально тянут экономическое развитие страны назад.

Зачем правда, в этом случае было затевать пенсионную и прочие реформы, инициированные как раз "экономическим блоком" правительства — совершенно непонятно. В России и так с демографией не то, чтобы всё было прекрасно, и, если не вкладываться в укрепление семьи, медицину и прочие "обременительные" масштабные программы, то, есть мнение, народ наш может немножко вымереть через несколько десятилетий.

Одним словом, налицо прямое противоречие чиновников и экспертов "категории А" с внутриполитической идеологией Путина. И это было сказано вслух, на "путинском" ПМЭФ, устроенном его же администрацией. На фоне скандала с арестованным Голуновым и невыпущенным на форум Калви — как пишут эксперты, уже "стершими" эффект от ПМЭФ и даже установочной речи президента…

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Темы пмэф пмэф 2019 экономика нацпроекты алексей кудрин владимир путин администрация президента
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