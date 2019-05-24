Rand Corporation опубликовала план разрушения России

Американский разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад с красноречивым названием «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций». Собственно, суть этого пространного исследования на 376 страниц сводится к тому, чтобы «перенапрячь» и в идеале максимально ослабить, а то и просто демонтировать наше страну.

Основных путей для такого «перенапряжения» аналитики из RAND видят несколько. В их числе постоянная помощь, в том числе и военная, «сирийским повстанцам», отправка летального вооружения на Украину, расширение санкций и максимальные усилия по разрыву экономических отношений России и Европы. Особенно по части торговли энергоносителями. С выходом США с их нефтью и газом на европейский рынок.

Рассматриваются в докладе и возможности «работы» с российской несистемной оппозицией. Правда, в меньшей, нежели раньше степени. Но тем не менее, помощь отечественным прозападным оппозиционерам, которые бы «расшатывали режим», также имеет место быть. Да, попутно аналитики RAND советуют приложить все усилия, чтобы нашу страну исключили из всех международных организаций, кроме ООН.

Как пишет втор канала «Беспощадный пиарщик», «Есть и такие экзотические, но вполне выполнимые с точки зрения аналитиков РЭНДа авантюры, как начало поставок летального оружия на Украину или вышвыривание России из всех международных организаций и форумов (кроме ООН), что по их мнению не представляет сложности».

По этому поводу автор канала резюмирует: «В общем весь этот доклад честно и без обиняков говорит нам о том, что будут нас иметь с чувством, с толком, с расстановкой. А так-то, да. Можно с Помпео продолжать встречаться. Можно и с Трампом тоже о чем-то поговорить. Открытым остается вопрос: "зачем?"» .

В целом, как отмечают некоторые российские аналитики, удивляет даже тональность и категоричность этого доклада. По сути, методы, которые предлагают специалисты из RAND носят агрессивный и наступательный характер. То есть, это такие предложения начать войну и напасть первыми. И никого такая постановка вопроса не смущает. Ровно потому, что по отношению к России и русским - «можно».

Помимо прочего аналитики RAND предлагают «втянуть Россию в гонку вооружений», чтобы наша страна тратила максимальное количество средств на оружие и ВРК в целом, ослабляя, тем самым, остальные сферы государственной и национальной экономики. Что касается внешнеполитических отношений, то здесь американские специалисты рекомендуют «втягивать Россию в конфронтацию с США в тех регионах, где у Штатов уже есть конкурентные преимущества».

Все это могло бы показаться этакой маргинальной агрессией неких фанатов «вечной холодной войны» и прочих фриков от геополитики. Но нюанс в том, что Rand Corporation- это структура, которая работает по заказам Конгресса США и Пентагона. То есть, вполне понятно, кому в первую очередь адресован этот доклад, и на каком уровне в Штатах будут приниматься решения по поводу реализации тех «интересных предложений», которые в данном исследовании озвучены.

Впрочем, ряд российских политологов считает, что этот план дорого обойдется в первую очередь для самих США, поскольку сейчас втянуть Россию, что в гонку вооружений, что в те или иные перманентные локальные конфликты - это очень непростая задача.

Как подчеркнул политолог Дмитрий Дробницкий, «единственные действия, признанные в докладе эффективными, - действия против российских экономических слабостей. И с этим нельзя не согласиться. По всем аспектам, кроме экономики, Россию не возьмёшь голыми руками».

Понятно, что это далеко не первый доклад подобной направленности, и, судя по всему, далеко не последний. Да и нового в нём особо ничего нет. Важно тут само отношение в США к России. Как к явному, непримиримому врагу, для уничтожения которого этичными кажутся все средства. По сути, это отношение людей, готовых начать и вести войну до полного и тотального уничтожения одной из сторон. В данном случае - нашей.

Радует лишь то, что в целом, Россия в состоянии «держать удар» и все эти меры, будь они приняты к действию, не возымеют особого эффекта. Нас уже пробовали втянуть в конфликт на Украине - и что из этого получилось? «Северный поток-2» хоть и медленно, но продолжает строиться. Россия продолжает не просто участвовать, но и организовывать на своей территории площадки для глобального международного диалога, такие как Питерский и Ялтинский международные экономические форумы.

В общем, понятно, что противостояние между Россией и западом будет усиливаться, но понятно и то, что все шансы выстоять в этом противостоянии у нас есть.