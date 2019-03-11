Ослеп, опоздал или в доле? Почему Навальный не расследует мигрирующих банкиров

Оппозиционер Алекcей Навальный в феврале встретился с Евгением Пригожиным. Затем с бизнесменом встречалась помощница блогера Любовь Соболь. Именующий себя политиком активист якобы вымогал у Пригожина деньги. Обещал свернуть информационную кампанию против бизнесмена. Когда тот отказался, выпустил "расследование", которое, как выяснилось, содержало сфабрикованные материалы. Навальный и Ко извинились, отредактировали материал, но было поздно. Встреча, фальсификация, другие слухи свели на нет старания команды блогера. Главной пострадавшей стала ответственная за кампанию против Пригожина Любовь Соболь. Которая как будто специально себя хоронит:

Соратники Соболь в свою очередь не собираются ей помогать, более того, источник в ФБК сообщает, что прямо сейчас фонд занялся ее отцом Эдуардом Андреевичем Феденевым.

Кто вы, Эдик-Аудит

Помимо отца Соболь в деле фигурирует еще один человек — Олег Новиков. Так зовут бывшего начальника Эдуарда Андреевича. С ним он работал в аудиторской фирме "Банкс-эксперт", ныне ликвидированной. Компания засветилась на выдаче сомнительных заключений ряду банков.

Большинство из них — банки группы знаменитого в каком-то смысле Анатолия Мотылева. Финансист сначала довел до краха банк "Глобэкс". Тогда его спас ЦБ. Затем Мотылев открыл новые. Некоторое время они держались наплаву, но в 2015 году четыре банка и семь пенсионных фондов лишись лицензии, а Мотылев стал фигурантом трех уголовных дел и пустился в бега. Вместе с ним пропал и Феденев.

Эдуард Андреевич долго вел дела Мотылева, его подпись стояла на ряде положительных аудиторских заключений, контакт имелся в телефонах многих банкиров и чиновников, где напротив номера значилось: Эдик-аудит. Он занимался не только заключениями, но и консультациями по выводу средств за границу или их обналичиванию. Во всяком случае так говорят источники в силовой и банковской средах. Сейчас он вернулся в Москву и даже ходит на оппозиционные митинги. То есть с долгами денежными или иными он разобрался.

Источник фото: ВКонтакте

Но в 2015 году помимо следователей его искали и некоторые бизнесмены. Например, господа Добрынин, Чернов и примкнувший к ним Шаклеин. Первые двое — члены бизнес-клуба Кировской области. Второй, вероятно, родственник экс-губернатора Кировской области, или же этот самый отставной чиновник лично. Связаться с этими людьми нам не удалось, но кто это — мы знаем.

Источник фото: ВКонтакте

Все они — знакомые Никиты Белых, Шаклеина, Навального и Феденева. А еще и Григория Гусельникова.

Деньги протеста

Господин Гусельников вместе с семьей владеет сегодня латвийским Norvik Banka. Недавно он публично обвинил главу регулятора страны в вымогательстве взятки. И проходит свидетелем. Но дело может появиться и в отношении его самого. Norvik, теперь он называется PNB Banka, подозревают в отмывании 2,5 миллиардов долларов. Банк замешан в коррупционных схемах и часто преследует интересы крупных политиков. Например, там работал Гиртс Страуюмс, сын премьер-министра Латвии в 2014–2015 годах Лаймдоты Страуюма. А в январе 2018 года зампредом независимого совета Norvik Banka стал бывший премьер-министр Дании и экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Банк может быть причастен к переводам денег в Россию — поддержку протестных сил, а также к выводу средств из России — их отмыванию. Во всяком случае источники в финансовой сфере в беседе на эту тему не использовали слова "возможно" и "вероятно".

Сегодня Norvik Banka фигурирует в деле задержанного по подозрению в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Якобы через Norvik фонд финансировал акции против системы "Платон" и митинги обманутых дольщиков перед президентскими выборами 2018 года.

Косвенным доказательством вины может служить еще кое-что. Гусельников переехал в Латвию из Кировской области. А в ней он владел и руководил Вяткой-банком, куда перешел из Бинбанка в 2009–2010 годах. Сначала он руководил им через зарегистрированную на Кипре Opidius Holdings Ltd, а затем, по сути, купил сам у себя через Norvik Banka и переименовал в ПАО "Норвик Банк".

Белых, Навальный и фонды

Но в 2009 году организация еще называлась Вяткой. Тогда же в области появился "Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области", который возглавил известный блогер Алексей Навальный, в то время советник ныне сидящего за взяточничество губернатора Никиты Белых.

Всеми операциями фонда занималась Вятка. Фонд же собирал с местных бизнесменов деньги на "реализацию инициатив губернатора, которые нельзя финансировать из бюджета". Бизнесмены получали письма за подписью первого лица региона с "просьбой", и почти всегда отзывались на нее.

Сегодня латвийское агентство Pietiek обвиняет Гусельникова в том, что часть средств фонда выводилась в его Norvik, а затем уходила в офшоры. Об этих операциях как минимум был осведомлен господин Навальный. И тут схема простая. Бизнесмену нужно вывести деньги из России. Он "откликается" на почти официальную просьбу чиновника и переводит деньги в фонд поддержки инициатив, который публично может и не упоминать, кто и сколько в него перевел. Затем банк, ведущий дела фонда, выводит деньги в "материнский" банк за границей, а тот уже оставляет их в офшорах. Разумеется, не бесплатно. Агентство Pietiek утверждает, что таким образом из России связка Гусельников-Белых-Навальный вывели 123 миллиона долларов. Вся история кончилась в 2012 году, когда в Вятку пришли с обысками.

Папа Соболь и "Роспил"

А теперь вопросы и ответы на них. При чем тут Мотылев? А при том, что его дела, как мы помним, вел Эдуард Феденев, отец Любови Соболь, которая пришла работать в навальнинский проект "Роспил" юристом в 2011 году. В 2015 году его искали бизнесмены из Кировской области, в том числе, "поддерживающие инициативы губернатора региона". Чем занимался Феденев, по слухам? Помогал выводить деньги за рубеж, вел дела финансиста Мотылева, банкротившего банки и ныне скрывающегося в Лондоне. В Лондоне сегодня живет и выводивший деньги Гусельников и даже имеет британское подданство. Чем, тоже разумеется по слухам, занимался фонд инициатив, возглавляемый Навальным? Выводил деньги за рубеж. В Кировской области фонд "инициатив" дело привычное. Точно такой же фонд существовал и действовал и при предыдущем губернаторе Николае Шаклеине. Никита Белых — его ставленник и преемник. Фонд назывался "Возрождение". Совпадение или нет, но с сыном Шаклеина Станиславом в соцсетях дружит Любовь Соболь.

Алексей Навальный часто обвиняет силовиков в бездействии и слепоте, но тут почему-то ослеп сам. Факты указывают на то, что он не может не знать о делах Мотылева, Гусельникова и примкнувшего к ним Шаклеина, но ФБК не публикует материалов с заголовками вроде "Гнилые банкиры" или "Куда смотрит ФАС в деле латвийско-русского банкира". Остается ждать, чем кончится расследование Волкова об Эдике-аудите и его бывшем начальнике и надеяться, что мы вообще его увидим. Или же заняться самим.