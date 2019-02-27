Медведев объявил "референдум" на вотум доверия своему кабинету

Удивительное — рядом. Всего два месяца назад премьер Медведев заявил, что "мы переломили тренд на падение доходов" и вдруг озаботился реальным положением дел.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям регионов проанализировать структуру доходов россиян и предложить меры по их увеличению. Глава кабмина попросил выполнить задачу до 1 мая этого года и предоставить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития России.

Поручение контраститует с бравурными заявлениями начала декабря прошлого года о том, что реальные доходы населения в России "растут быстрее, чем в других странах" и "в 2018 году вырастут на 1,6%, при росте реальных зарплат на уровне 7,6%".

"Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально-раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство", — сказал премьер. Заметим, что еще более оптимистичный прогноз выдавал Минэкономразвития, по его данным, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%.

На таком ура-настроении правительству удалось продержаться до начала января 2019 года, после того как Росстат сообщил, что реальные доходы россиян (Росстат корректирует их на уровень инфляции и обязательные платежи) по итогам 2018 года сократились на 0,2%. Согасно Росстату, уже во втором полугодии они ушли в минус, поэтому из чего Медведев и Минэкономразвитяи делали в декабре вывод, что они выйдут в плюс — не понятно.

Таким образом, 2018 год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения. В 2017 году сокращение составило 1,2%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%.

И здесь надо отметить, что реальные доходы — это не только доходы, скорректированные на уровень инфляции и обязательные платежи. Есть еще и необязательные для Росстата, но обязательные для населения платежи — проценты по кредитам, ипотеке, за лечение и лекарства. Мы с вами знаем также, Росстат не наблюдает за теневым сектором экономики, который охватывает 28 из 72 миллионов работающих граждан. Это самая низкооплачиваемая часть российского рынка труда, здесь граждане получают зарплату по серым, а то и черным схемам, и у них дела все хуже.

Как выяснили в опросе эксперты РАНХиГС, 22% населения живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов. В зоне потребительского риска находятся еще 35,6% респондентов, то есть они имеют нормальное питание и покупают повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает большие сложности, а ​перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.

Понятно, почему доход, который имели пенсионеры, был так нужен этой части населения. И почему пенсионная реформа так уронила доверие к Медведеву и его правительству, а заодно и к президенту.

Понятно также, что после призывов Владимира Путина, узнать, а как там в регионах на самом деле с доходами, Медведеву надо было что-то предпринимать. Но будет ли толк от заказанного им исследования? Ведь это будет своего рода референдумом на вотум доверия кабинету министров. Будут ли губернаторы честны, ведь почти все они из партии "Единая Россия", как и Медведев? Следовательно, речь идет о чести ее мундира и результатах следующих выборов.

Как сказал "Правде. Ру" руководитель направления макроэкономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, доходы у нас считаются очень плохо, как и расходы, при этом накапливаются ошибки при расчетах. По мнению эксперта, судить о реальных доходах надо по тому, как население оценивает свою материальную ситуацию. Похоже, по опросам, что "здесь что-то делать надо", заметил Дмитрий Белоусов. Но рычагов воздействия у правительства не очень много, а те, что есть, уже задействованы — это пособия, пенсии и так далее, продолжил он.

"С пенсионной реформой мы из получателей доходов исключили и каждый год будем исключать дополнительные категории граждан. В ситуации, когда доходы сильно просели, мы вдруг стали проводить эту реформу. Плюс эти граждане предпенсионного возраста, которых мы принуждаем к трудовой активности, будут давить на рынок труда, конкурируя и сдерживая косвенно рост заработных плат", — сказал эксперт.

По мнению Дмитрия Белоусова, правительство контролирует три вида доходов. Это зарплата в бюджетном секторе — через минимальную зарплату, а также пенсии и пособия. Но речь у Медведева, видимо, идет не об этом, а о стимулировании повышения зарплат в частном секторе, отметил эксперт. Ситуация там определяется зарплатой в бюджетном секторе, общей конъюнктурой, наличием доходов, и "здесь мало рычагов воздействия, надо увеличивать производительные рабочие места на разный лад".

"Может быть, начинать с поддержки малого бизнеса, что-то еще можно вытащить за счет структурной политики и диалога с регионами. Потому что если говорить о малом бизнесе, проблемы безденежья регионы компенсируют за счет давления на малый бизнес: арендной платы и всякого подобного действия", — резюмировал Дмитрий Белоусов.

Читайте по теме: Работодатели начали увольнять россиян за просрочки по кредитам

"Экономика России не развивается и даже деградирует"

Глава минфина провозгласил избавление экономики России от "голландской болезни"