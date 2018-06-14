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Автор Редакция рубрики "Политика"

Зачем чиновники Кремля делают Брежнева из Путина

Политика

Прошедшая недавно "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным дала весьма интересные результаты по распределению аудитории.

По данным Mediascope, телевизионная аудитория сократилась примерно на 20 процентов. При этом примерно эти самые 20 процентов якобы ушли в Сеть и якобы пристально и с удовольствием смотрели трансляцию через сайты, видеохостинги и социальные сети. Кроме того, судя по активности аккаунтов в соцсетях, называемых оппозиционерами "кремлеботами", теперь чиновники Кремля пытаются отчитаться "высочайшей эффективностью работы с молодежью в их среде обитания".

Однако с социальными сетями тоже все не очень "ровно". По данным все того же Mediascope, в "социальной сети "ВКонтакте" (ВК) эфир посмотрели 3,5 миллиона пользователей, в "Одноклассниках" — более девяти миллионов человек". Вроде бы вполне солидные цифры, так? Но есть нюанс: на тех же "Одноклассниках" как-то отреагировало (поставило "лайк") на трансляцию всего 36,5 тысячи, в ВК трансляция "понравилась" только 82 тысячам. И это очень странное и не характерное соотношение для "живых" просмотров. Как это называется на молодежно-интернетном сленге — "ботов подвезли"?… Или чиновники рискнули отчитаться тем, что "Путина смотрело десять миллионов, понравился он 0,3 процента"?

Проблема тут, думается, в самом подходе и формате, который был придуман новой командой, ответственной за информационные форматы главы государства. Это пресловутое отсутствие живой аудитории в зале и, как это ни странно, наличие министров и губернаторов на экранах. Ведь, по сути, вся "Прямая линия" стала этаким "селекторным совещанием по телевизору". А такой рабочий формат был бы инновационным где-нибудь в начале 80-х годов прошлого века, на самом закате Леонида Ильича Брежнева. Единственное, что "вытягивало" "Прямую линию" с Путиным — это сам Путин, который, естественно, популярен в российском обществе, и его будет слушать и смотреть российское большинство, в каком бы то ни было формате.

С другой стороны, сама доступность коммуникации была сильно повреждена. С теми же блогерами, которых привлекли для увеличения молодежной аудитории, все было очень печально. Во-первых, почему именно этих блогеров, над внешним видом которых и вопросами "из другой галактики" смеялось полстраны? Во-вторых, сама аудитория именно этих блогов, как и их авторы, как будто специально была подобрана по принципу максимальной аполитичности и некомпетентности. Ну и, в-третьих, "народность" "Прямой линии" тоже оказалась под вопросом. По сути, реально "из народа" было задано президенту десяток вопросов. Остальное — заготовки, диалоги с чиновными лицами и т. п.

Ну и понятно, что на Путина посмотреть, а то и пообщаться с ним — это, конечно, очень круто. Но вот, слушая вопросы "прогрессивной интернет-молодежи", очень многие люди испытывали чувство "испанского стыда". Ну, это когда тебе стыдно за другого человека, который несет неимоверную пургу и вообще ведет себя на редкость неадекватно.

Вообще, есть ощущение, что кто-то в нынешнем составе средних чиновников Кремля решил то ли специально, то ли по неумению или недомыслию превратить Путина в этакого Брежнева.

Финальным аккордом была опция "послать MMS с вопросом". Кто и когда последний раз пользовался этим форматом сообщений — вопрос, наверное, уже к историкам, а то и к палеонтологам.

В итоге, да, миллионы просмотров, бодрые рапорты об этих миллионах, но минорная активность пользователей. Вместо "инновационного" формата общения — селекторное совещание с какими-то очень странными постановками и "неживым общением". Странные видеоблогеры, далекие от политики, с не менее странными вопросами, от некоторых из которых было даже как-то неудобно.

Уж лучше, право же слово, вопросы про "Вятский квас" и прочие бытовые проблемы. При этом и сами региональные чиновники, сидящие перед телекамерами и говорящие по бумажке, выглядели шаблонно и скорее как живые манекены. Сделано ли это было для того, чтобы Путин на фоне вот этого всего выглядел в более выгодном свете? Или же это просто неумение нынешних медийных чиновников Кремля работать с аудиторией и понимать эту самую аудиторию? А вместо этого готовность привычно устроить "звонким голосом пионерия спрашивает и рапортует"? Скорее, второе.

Конечно, Путину, в общем-то, не нужно создавать "более выгодные условия". Его харизмы, ума и риторики хватает на самые разные форматы, ситуации и вопросы. Причем самые живые и непосредственные.

Но именно вот этих живых и непосредственных вопросов от живых и вполне реальных людей боятся некоторые чиновники. Ну да, вот такие эффективные менеджеры с планеты Шелезяка, где людей нет, жизни нет, воздуха нет и все кругом населено квадратно-гнездовыми роботами.

Это, кстати, очень даже ярко и наглядно показывает реакция тех самых "чиновников" на социологическое исследование про падение телесмотрения "Прямой линии". Да, та самая, когда утром СМИ обсуждают: "Путина по ТВ смотрят все меньше"… А вечером в соцсетях начинается (несмотря на малый процент реакции при огромных просмотрах) прокачка тезиса: "Зато в соцсетях все больше. А там молодежь!" Как говорится, аналитические способности медийных организаторов "Прямой линии" читатели могут оценить сами.

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Россия выбирает Брежнева
Темы отчет соцсети президент просмотры статистика кремлеботы Прямая линия Владимир Путин Леонид Брежнев чиновники Кремля
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Политика
Зачем чиновники Кремля делают Брежнева из Путина
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