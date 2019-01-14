Россияне не видят перспектив: "Живем как в третьем мире"

Последние социологические опросы показывают, что россияне кране скептически относятся к перспективам экономического развития РФ и ставят экономику страны в сравнении с другими государствами далеко не на первое место.

Так, согласно исследованию Фонда «Общественное мнение», «около 30% россиян считают, что по материальному положению населения наша страна находится между 10 и 50-м местами в мире, а еще 27% думают, что ее место - между 50 и 100-м. Еще 21% респондентов вообще числят Россию среди наиболее отстающих».

К тому же о снижении темпов экономического роста говорят и профильные международные экономические исследования. Аналитики предполагают еще большее замедление роста экономики в 2019 году для нашей страны. При этом, высказываются предположения, что в этом году Россию по индексу благополучия и экономического развития обгонят (или уже обогнали) Белоруссия и Казахстан.

Кстати, что касается уровня экономического развития страны, то и здесь россияне высказывают не совсем радостные предположения. Примерно 20% опрошенных ФОМ отнесло уровень экономики России ко второй полусотне стран, 37% респондентов посчитали, что она находится между 10 и 50-м местами, 10% опрошенных относят РФ к самым отстающим. Впрочем, есть около 29%, которые смотрят на ситуацию оптимистично и отдают России место в первой десятке.

Между тем, по данным исследований Международного Валютного Фонда, Россия по доле в мировом ВВП, рассчитанному на основе паритета покупательной способности, уже многие годы находится на шестом месте. Хотя в 2018 году в процентном соотношении эта доля снизилась до 3,1% в сравнении с 3,8 в 2007-м. Но определенное снижение происходит и в странах первой пятёрки, хотя и не в таких масштабах.

Здесь, однако, стоит отметить, что сам факт экономического роста, даже столь скромного - это, с учётом санкций и международного давления, уже обнадеживающий показатель. И для многих западных экономистов и аналитиков сам факт роста оказался удивительным. За эти годы западные эксперты ожидали экономического падения России, а также ухода из системы мировой экономики в силу политической изоляции. Изоляции, впрочем, не случилось, как и резкого падения.

С другой стороны, есть консалтинговые организации, которые ставят Россию на куда более низкие места. Так, например, The Boston Consulting Group отдала России только 59-е место из 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года.

Однако, тревожным фактом остается негативное отношение и общий «экономический пессимизм» простого населения России. Поскольку это уже в большей степени политический фактор.

Такой скепсис и неверие в собственную экономику сложились буквально за прошлый год, и основным фактором здесь была пенсионная реформа с увеличением пенсионного возраста. Эти шаги были восприняты российским обществом, как попытка изъять дополнительные деньги и силы у населения, в буквальном смысле, из их карманов.

А такие массовые изъятия происходят только тогда, когда у государства очевидные проблемы с деньгами. После пенсионной реформы были и другие инициативы аналогичного толка: повышение НДС до 20%, повышение цен на топливо, которое случилось с самого начала этого года, продукты первой необходимости и продукты питания продолжают стабильно расти в цене.

И закономерно падают реальные доходы населения и его, населения, покупательная способность. Отсюда у россиян и создается ощущение перманентного и резкого экономического спада в России в целом.

А эта претензия очень быстро может оформиться в очередную волну негативного отношения к правительству РФ и экономическому блоку этого самого правительства. К тому же, фразу нынешнего премьер-министра России про «денег нет, но вы держитесь» никто не забыл, и есть ощущение, что она будет снова очень широко цитироваться.

Между тем, еще больше по уверенности населения РФ в экономической стабильности бьют тревожные слухи об обложении налогами самозанятых, возможной блокировке банковских счетов с «подозрительными переводами» и прочими предложениями от некоторых депутатов по дополнительным способам изъятия денег у населения.

И, что еще более важно, данное исследование провел ФОМ, который крайне трудно заподозрить в ангажированности и уж тем более оппозиционности по отношению к российской власти. И это говорит о том, что социальное недовольство, в том числе и экономической политикой государства никуда не делось и продолжает расти и в этом году.