Пенсионеров начали "вязать" за протест против пенсионной реформы

В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы — их уже "вяжут", судят и собираются сажать.

Так, в частности, вышедшую на протест пенсионерку уже осудили и приговорили к 60 часам метлы и грязной работы. Саратовского же депутата и вовсе ждет тюремный срок — он посмел "неприятно" критиковать пенсионную реформу.

Напомним, что в Смоленске Промышленный суд назначил 60 часов обязательных работ 68-летней пенсионерке Татьяне Пришановой за участие в митинге "Он нам не царь" 5 мая (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ "Повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия").

Как сообщает "ОВД-Инфо", на митинге 5 мая в Смоленске Пришанову не задерживали, но после ей пришла повестка с требованием явиться в отдел полиции. Основанием для претензий правоохранителей стало видео, на котором запечатлено, как она выступала на акции, и фотографии, на которых она участвует в шествии.

На основании мультимедиа полицейские составили протокол о повторном нарушении порядка на акции, так как в декабре Пришанову уже штрафовали на 20 тысяч рублей за комментарии об акции 5 ноября в социальной сети.

Тогда суд отменил дело в связи с отсутствием состава правонарушения, но полиция обжаловала это решение в Смоленском областном суде, который направил дело обратно в суд первой инстанции. Напомним, согласно части 8 статьи 20.2 КоАП РФ, повторное административное правонарушение для граждан влечет за собой обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, административный штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Саратовский депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко может получить срок за публичное высказывание несогласия с этой инициативой.

Как пишет srnsk.ru, речь депутата сопровождалась нелицеприятными для правительства РФ аргументами его позиции. По его словам, "этот закон дает не право пенсионерам сегодня работать, он дает обязанность работать. Давайте будем честны. Дает обязанность работать не до старости — до могилы, до последнего своего дня".

Что характерно, во время акции сторонников оппозиционера Алексея Навального "Он нам не царь" 5 мая, по данным издания, задержали около 1600 участников и прохожих. Навальный вполне успешно дискредитирует собой любой протест — хоть критику реновации, хоть дальнобойщиков, хоть проблемы с мусорными свалками Подмосковья.

Авторы телеграм-канала "Злой аналитик" по этому поводу напомнили, что его за многие призывы и за чистую уголовщину так и не посадили: "Навальный может ходить и с десятью административками, и ничего ему не будет, даже если он призывает к массовым беспорядкам, а посадят тебя".

Что, собственно, и можно наблюдать в этом деле…

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