Почему 12 июня стало "праздником, которого нет"

День России — это крайне странный праздник для нашей страны. Если не сказать больше — увы, но для многих граждан России это и не праздник вовсе. Они, в массе своей попросту не знают, что именно отмечается в этот день.

Для тех же, кто знает — это дата, отмеченная кране негативными тонами. До 2002-го года эта дата официально именовалась, как "День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР". То есть, фактически, это день развала Советского Союза — день распада и "официального начала" кошмара девяностых годов.

При этом, с течением лет стало понятно, что этот праздник не наполнить и новыми смыслами. Он бессодержателен. Показательными в этом смысле являются даже высказывания вполне себе патриотических блогеров в социальных сетях: "Ну правильно, что показывать в День России по Первому каналу?

Конечно, кинофильм "Крым". Какой праздник такие и кины". Или еще более характерное: "В том и проблема с этим праздником. Кроме триколора в этот день и показать нечего. "Даже" с 4-м ноября что-то связано, а тут пусто". И такого рода грустных слов по Сети очень и очень много.

Если же говорить языком статистики, то тут всё становится не только весьма печально, но и окончательно понятно, что "праздник не удался". К примеру, по данным "Левада-центра", "лишь половина из опрошенных смогли назвать точное именование праздника. За четверть века родным он так и не стал — для россиян 12 июня лишь очередной повод не пойти на работу, отдохнуть, выпить". И это, на минуточку, "Левада", которая ратует за всё те же "святые девяностые" и "либеральные ценности".

Впрочем, данные последнего опроса ВЦИОМ практически идентичны: "о правильном названии праздника знают только 44% россиян". При этом, социологи рапортуют о том, что примерно 25% опрошенных сегодня… банально работали.

Конечно, понятно, что сегодня проводились и официальные мероприятия, и митинги-шествия, награждения государственными наградами. Это — правильно. Праздник — действительно красивый повод для подобных вещей. Но, если говорить всерьез — несмотря на все старания Кремля, народной эта дата не стала.

Проблема здесь, думается в том, что россияне попросту не воспринимают эту дату, как "день Рождения России". Как мы писали выше — уж слишком тесно 12 июня связано не с рождением новой страны, а с распадом Советского Союза. И если президент, как глава нашей великой страны, "вытягивает" на себе эту дату, то старания чиновников "сделать из чучела бодрого зайца" уже который год пропадают втуне.

С другими праздничными датами в этом плане всё как-то проще. Даже "день Любви Семьи и верности", несмотря на существование 14 февраля все-таки стал действительно праздничным (неудивительно, если учесть количество искренне верящих в Бога). И даже день защиты детей. Больше того, куда более народным стал день Народного Единства — это хорошо видно хотя бы по той же социологии.

Что в итоге? А в итоге — ще один выходной (а для кого-то и вовсе даже рабочий день), с непонятно общественно-политической суетой, "спущенной" чиновниками сверху по разнарядке. Ну и с водкой и шашлыками на даче "потому, что выходной еще один случился".

Ну а те, кто докапывается до сути и до контекста даты, приходят к неутешительным заключениям. К примеру, американсист и медиатехнолог Михаил Синельников-Оришак в своем телеграм-канале сегодня написал ёмко и лаконично: "Чего сегодня празднуем? Вот это самое. В "Декларации" прямо говорится о приоритете законов РСФСР над законами СССР. По сути — гос. переворот". Здесь даже можно добавить, что это был такой переворот, когда наше государство "убило себя само". Ну а праздновать день самоубийства, будь оно хоть политическим, хоть историческим — это крайне странно.

К счастью, Россия все же возродилась, вышла из глубочайшего кризиса и избежала распада. Но это был исторический процесс диаметрально противоположный и пресловутой "Декларации" и "Дню России" с его идеологическим наполнением.

И право же слово, если и говорить про историю, преемственность и государственность, то настоящий "День России" можно было бы отмечать, чтобы наполнить его позитивным смыслов в День Крещения Руси, или в день Победы в войне 1812 года, или же в тот же День Народного Единства.

Ну и напоследок процитируем известного в телеграме и твиттере "Сталингулага". "Сегодня, в день так называемого праздника, дня России, всем, проливающим слёзы по свободной стране, которую мы потеряли, хотелось бы напомнить, что всё то, за что вы сегодня так люто ненавидите путинский режим, весь фундамент этой системы заложил ваш свободолюбивый Борис Николаевич Ельцин",- пишет он.

"Это ваш Ельцин уничтожил парламент, причём в прямом смысле этого слова, расстреляв его из танка. Это ваш Ельцин начал фальсифицировать выборы",- ехидно добавляет автор.

"В общем, с праздником вас всех, и чтоб вы жили до 120 лет в стране, день которой сегодня отмечаете, которую вы собственноручно и построили, отчего, возможно, и ненавидите её ещё сильнее",- заключает он.