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Автор Редакция рубрики "Политика"

Приметы времени: в Россию возвращаются "девяностые"

Политика

После всех объявлений и грядущих нововведениях в социальной и экономической сферах, о которых в последнее время говорит наше правительство, народ начал несколько напряженно говорить о том, что "девяностые возвращаются". И даже выкладывают определенные приметы времени.

Приметы времени: в Россию возвращаются

Например, в телеграм-канале "Красный Сион" поделились такими наблюдениями из самого близкого к столице региона — из Подмосковья.

— Борщевик уже подошел к МКАДу. Едешь на электричке (по Савеловскому направлению) и видишь вдоль дороги сплошняком его заросли.

— Узнал от приятелей, что снова пошел вал поддельной водки, по 125 рублей за 0,5 литра.

— Все больше объявлений на свободных поверхностях о быстрозаймах и микрокредитах.

— Все больше женщин в хиджабах в подмосковных селениях.

— Объявления о продаже наркотиков уже, не стесняясь, пишут большими буквами на стенах (сделал несколько фото, но боязно выкладывать, чтобы не обвинили в рекламе наркоты). Снова пришел героин.

В общем-то, эти "приметы прошлого" характерны не только для Подмосковья, но и для многих регионов России. Тех же "закладчиков" синтетических наркотиков хоть и ловят с завидным постоянством, хэштегов с рекламой этой услуги на стенах домов и заборах меньше не становится.

Несмотря на многочисленные ограничительные законы в сфере миссионерской деятельности, антиэкстремистское законодательство и многочисленные "пакеты Яровой" тоталитарные культы даже названия которых позабылись с 90-х снова рекламируют себя абсолютно публично и ничего не стесняясь.

Что до подпольной водки, да и до круглосуточных точек с водкой, вполне легальной, которые работают невзирая ни на какой ночной запрет на продажу алкоголя после определенного времени, то это, в принципе, общее место, о котором все знают, но сделать ничего не могут.

Ряд экспертов пытаются дать научное объяснение этим процессам и понять, что страну ждет дальше в связи с таким возвратом к прошлому.

К примеру, экономист Михаил Хазин так прокомментировал ситуацию для "Правды.Ру": "Вернуться 90-е не могут, поскольку дважды в одни и те же воды вступить нельзя, но, по мнению многих экспертов, экономически настроение страны напоминает то, что было осенью 1998 года. Это, конечно, крайне негативная ситуация. Она будет стремительно ухудшаться, потому что правительство не делает ничего для улучшения картины. Шесть лет оно демонстративно не занимается ничем, что могло бы улучшить общую ситуацию в стране".

При этом экономист подчеркнул, "выход есть всегда. Он очень простой. Он очень во многом повторяет тот выход, который осуществили Маслюков и Геращенко в 1998-м и 1999-м годах, но проблема в том, что нынешние доверительные группы, контролирующие экономическую политику, категорически против этого пути возврата. То есть для них вопрос сохранения власти важнее, чем интересы России вообще и ее граждан в частности. Поэтому пока эта группа контролирует экономическую политику, ничего хорошего не будет. В рамках тех действий, которые предполагает правительство, ничего, кроме продолжения экономического спада, не будет — со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Последствия эти самым очевидным образом воплощаются в социальных девиациях самого разного рода — от наркотиков до проституции, от микрокредитов от сомнительных организаций до коллекторского выбивания долгов.

Михаил Хазин также утверждает, что идет "экономический спад. Вся социалка стремительно ухудшается. Я считаю, что она будет еще хуже, потому что людей загнали в кредитное рабство, а коллекторы проявляют все больше и больше изощренности для того, чтобы выбить долги. Причем долги, которые существенно превышают то, что люди реально должны.

Например, я тут прочитал, что в одном из провинциальных городов коллекторы пригрозили должнику, что уколют его дочь иглой от шприца, которым кололся больной СПИДом. Они целенаправленно загнали людей в кредитное рабство и теперь хотят получить все — машины, квартиры, мебель, одежду. А то, что люди после этого умрут, их вообще не интересует. Я считаю, что это неправильно, что это государство вытворяет".

Выход эксперт "Правды.Ру" видит в возвращении к экономической политике Геращенко-Маслюкова, которая была инициирована после дефолта 1998 года. По мнению экономиста, это "обеспечит нам довольно быстро экономический рост в пять-шесть процентов лет на двадцать-двадцать пять".

В противном случае, как и было сказано, пойдет дальнейший спад, который будет разлагающе действовать на все российское общество в целом. И приметы этого разлагающего влияния мы видим уже сейчас.

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Ностальгия по 90-м: назад в прошлое! Ты готов?
Темы упадок дефолт кредиты бедность наркотики провинция девяностые микрозаймы Михаил Хазин лихие девяностые экономический кризис
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