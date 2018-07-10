Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Силовые структуры Власть Выборы Партии
Автор Редакция рубрики "Политика"

Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"

Политика

На ниве увеличения пенсионного возраста и прочих «цифровых» инициатив российского правительства, естественно, пошла волна паники по поводу иных видов деятельности самозанятых граждан. Последние новости - про «налог и запрет на огород».

Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода". 389299.jpeg

А если точнее, то, якобы Россельхознадзор выдвинул следующее требование к дачникам, садоводам и огородникам: «в статью 10.12 КоАП России были внесены изменения.

Из них следует, что для посадки нельзя использовать собственный картофель и семена, и отныне для посева можно брать лишь семена и клубни, приобретенные в специальных магазинах». Так вот, Россельхознадзор уже официально заявил что ничего такого не просто не предлагал, но и в мыслях не имел предлагать.

Однако, бдительные граждане из телеграм-каналов рапортуют: «Единственное условие - урожай, полученный из собственного посевного материала, нельзя направлять на продажу, в том числе реализовывать его на рынках».

Понятно, да? Абсурдом и глупостью Россельхознадзор не считает ещё один удар по пенсионерам, которые продают на рынках картошку, свёклу, редиску, клубнику, малину, помидоры, огурцы, репу и так далее - выращенные собственными руками.

Продукцию с дачных участков, которая миллионы людей кормит, а не вот эти ваши нищенские пенсии». И это, в общем-то, тоже несколько преувеличенная эмоциональная реакция. Потому, что в те же девяностые денег не было ни у кого, и именно вот эта репа, свёкла, картошка, а еще коровы, кролики и козы - кормили людей без всяких денег.

Впрочем, это лирика. А начать стоит с того, что, вся нынешняя торговля «милых бабушек» рядом с магазинами, где и цветы, и варенье, и рыбка, и пирожки, и еще Бог его знает, что - это такая интересная сфера бизнеса, которая вроде бы и облагается налогами, вроде бы и контролируется правоохранительными органами, но на самом деле нет. А знаете почему? Потому, что у старшего оперуполномоченного тоже есть бабушка с огородом, картошкой, красной и черной смородиной и прочим луком, чесноком и репой.

В конце девяностых и начале нулевых всех этих торгующих бабушек пытались «вынести» менеджеры магазинов и торговых центров, вокруг которых все эти милые старушки и торговали. Менеджеры вызывали тогда еще милицию. Милиция приходила, даже забирала «нелегальных торговок вареньем», а на следующий день они были «на том же месте в тот же час».

Если же говорить серьёзно, то формулировка «урожай нельзя направлять на продажу» видится крайне странной ровно в том контексте, что у нас в стране аграрное импортозамещение. То есть, очень многие фермеры, а то и дачники, именно, что направляют свою продукцию на продажу. И уже не непосредственно, одиноко стоя у лотка, а скидывая свой урожай тому или иному агрохолдингу.

Ну, и что касается непосредственной продажи... Слушайте, ну, Роскосмнадзор тут до сих пор пытается Телеграм запретить. Так вот, бабушек и дедушек с овощами и фруктами запретить будет куда сложнее.

Есть и еще один немаловажный нюанс: никаких данных об уже принятом законе по поводу «налога на урожай» нет. То есть, каналы в Телеграме пишут, Россельхознадзор отрицает, официальные СМИ вступили в полемику, но текста закона, принятого, одобренного, согласованного, который бы прошел хотя бы одно чтение - нет. 

С другой стороны, последние инициативы правительства РФ, проголосованные и государственной Думой, и региональными парламентами субъектов РФ ясно показывают, что и от законодательной ветви власти можно ждать чего угодно. И   это уже политический фактор. Который ясно говорит о том, что российское общество если и не находится в стадии алармизма, то стремительно приближается к этому состоянию.

При этом, тревожность вызвана именно темой пенсий, старости, самообеспечения пожилых людей. В общем, всем тем, что называется «социальная справедливость». И это тема которая касается, скорее идеологии, а не реального положения вещей.

Просто, если посмотреть на статистику сокращения населения в деревнях, то, казалось бы, кого вообще должна заботить частная сельскохозяйственная инициатива? Но, внезапно, и эта тема резонирует, и дает негативный эффект. Потому что реакция общества в данном случае вполне предсказуема «со всех сторон зажали». Хотя и не зажали, и не со всех сторон. Но, думается, подобного рода вбросы в будущем будут очень популярны.

Ну, и самое главное: огородники и садоводы - сажайте, выращивайте, реализуйте. Россельхознадзор ничего нового не придумал. А если и придумал, то пока никаких официальных законов на этот счёт нет.  

Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы дача овощи огород деревня дачники торговля пенсионеры агротехника правительство РФ Правда на грядках пенсионная реформа
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила
Аналитика
В Китае взяли разработчиков вирусных майнинг-программ
Наука и техника
Мир в труху: рассекречен доклад о ядерном обмене США и России
Читательский топ
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Сейчас читают
Профессор Михаил Глубоковский: "Когда лососи идут на нерест..."
Чаепития в Академии
Профессор Михаил Глубоковский: "Когда лососи идут на нерест..."
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном
Авторские статьи
Под вопросом: Ашхабад отказывает Москве в главном Видео 
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего Видео 
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему? Видео 
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище
Политика
Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище Видео 
Новости Все >
Российских военных научат бороться с беспилотниками
Зарплаты все: кризис добрался до "зажравшихся" Москвы и Питера
На Украине рассказали о неизбежных потерях в Азовском море
Bloomberg: больше мы не увидим хаоса "девяностых" в России
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье

Человеку необходимы силовые тренировки.

Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Интересные Новости
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Украина
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину

Украинский депутат возмущен публикацией, вышедшей на страницах австрийского издания. Он решил посоветовать, что именно необходимо писать местным журналистам.

Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Партии
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Россия
"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов

По мнению правительства и проправительственных средств массовой информации, повышением пенсионного возраста недовольны кто угодно, только не россияне.

"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Мир
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Спорт
Сборная России победила в Лиге наций
Здравоохранение
"Нет" продаже алкоголя в спальных районах
Дарья Касьянова Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила Дарья Касьянова Василий Амирджанов США предлагают НАТО оплатить их исключительность Василий Амирджанов Соломон Соловьев Секрет комфортного одиночества. Бывает и такое Соломон Соловьев
Комментарии
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Фантазии больной головы: эксперт - об употреблении сборной России допинга
Воинствующие гомеопаты пытаются засудить академиков РАН
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Мир
Западу надо стереть хорошее о России

Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.

Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Мир
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался