Власти запретили россиянам выживать торговлей "с огорода"

На ниве увеличения пенсионного возраста и прочих «цифровых» инициатив российского правительства, естественно, пошла волна паники по поводу иных видов деятельности самозанятых граждан. Последние новости - про «налог и запрет на огород».

А если точнее, то, якобы Россельхознадзор выдвинул следующее требование к дачникам, садоводам и огородникам: «в статью 10.12 КоАП России были внесены изменения.

Из них следует, что для посадки нельзя использовать собственный картофель и семена, и отныне для посева можно брать лишь семена и клубни, приобретенные в специальных магазинах». Так вот, Россельхознадзор уже официально заявил что ничего такого не просто не предлагал, но и в мыслях не имел предлагать.

Однако, бдительные граждане из телеграм-каналов рапортуют: «Единственное условие - урожай, полученный из собственного посевного материала, нельзя направлять на продажу, в том числе реализовывать его на рынках».

Понятно, да? Абсурдом и глупостью Россельхознадзор не считает ещё один удар по пенсионерам, которые продают на рынках картошку, свёклу, редиску, клубнику, малину, помидоры, огурцы, репу и так далее - выращенные собственными руками.

Продукцию с дачных участков, которая миллионы людей кормит, а не вот эти ваши нищенские пенсии». И это, в общем-то, тоже несколько преувеличенная эмоциональная реакция. Потому, что в те же девяностые денег не было ни у кого, и именно вот эта репа, свёкла, картошка, а еще коровы, кролики и козы - кормили людей без всяких денег.

Впрочем, это лирика. А начать стоит с того, что, вся нынешняя торговля «милых бабушек» рядом с магазинами, где и цветы, и варенье, и рыбка, и пирожки, и еще Бог его знает, что - это такая интересная сфера бизнеса, которая вроде бы и облагается налогами, вроде бы и контролируется правоохранительными органами, но на самом деле нет. А знаете почему? Потому, что у старшего оперуполномоченного тоже есть бабушка с огородом, картошкой, красной и черной смородиной и прочим луком, чесноком и репой.

В конце девяностых и начале нулевых всех этих торгующих бабушек пытались «вынести» менеджеры магазинов и торговых центров, вокруг которых все эти милые старушки и торговали. Менеджеры вызывали тогда еще милицию. Милиция приходила, даже забирала «нелегальных торговок вареньем», а на следующий день они были «на том же месте в тот же час».

Если же говорить серьёзно, то формулировка «урожай нельзя направлять на продажу» видится крайне странной ровно в том контексте, что у нас в стране аграрное импортозамещение. То есть, очень многие фермеры, а то и дачники, именно, что направляют свою продукцию на продажу. И уже не непосредственно, одиноко стоя у лотка, а скидывая свой урожай тому или иному агрохолдингу.

Ну, и что касается непосредственной продажи... Слушайте, ну, Роскосмнадзор тут до сих пор пытается Телеграм запретить. Так вот, бабушек и дедушек с овощами и фруктами запретить будет куда сложнее.

Есть и еще один немаловажный нюанс: никаких данных об уже принятом законе по поводу «налога на урожай» нет. То есть, каналы в Телеграме пишут, Россельхознадзор отрицает, официальные СМИ вступили в полемику, но текста закона, принятого, одобренного, согласованного, который бы прошел хотя бы одно чтение - нет.

С другой стороны, последние инициативы правительства РФ, проголосованные и государственной Думой, и региональными парламентами субъектов РФ ясно показывают, что и от законодательной ветви власти можно ждать чего угодно. И это уже политический фактор. Который ясно говорит о том, что российское общество если и не находится в стадии алармизма, то стремительно приближается к этому состоянию.

При этом, тревожность вызвана именно темой пенсий, старости, самообеспечения пожилых людей. В общем, всем тем, что называется «социальная справедливость». И это тема которая касается, скорее идеологии, а не реального положения вещей.

Просто, если посмотреть на статистику сокращения населения в деревнях, то, казалось бы, кого вообще должна заботить частная сельскохозяйственная инициатива? Но, внезапно, и эта тема резонирует, и дает негативный эффект. Потому что реакция общества в данном случае вполне предсказуема «со всех сторон зажали». Хотя и не зажали, и не со всех сторон. Но, думается, подобного рода вбросы в будущем будут очень популярны.

Ну, и самое главное: огородники и садоводы - сажайте, выращивайте, реализуйте. Россельхознадзор ничего нового не придумал. А если и придумал, то пока никаких официальных законов на этот счёт нет.