Путину придется бороться с собой для спасения Россия

Все, наверное, уже обратили внимание на резкие слова Путина во время инаугурационной речи про «дремучее охранительство» и «бюрократическую мертвечину» и пытаются трактовать их в меру своей информированности или политических пристрастий.

Но помимо этих словосочетаний и указаний на то, что и с мертвечиной, и с дремучестью нужно активно бороться, Путин сказал много других крайне важных, фундаментальных вещей, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Это слова о необходимости всестороннего рывка и о том, что политические решения нынешнего президентского срока определят будущее страны на десятилетия вперёд. К теме рывка, развития, тяжелого и кропотливого труда глава государства за свою речь возвращался несколько раз, как и к разговору о свободном обществе и демократических ценностях. Не забыв, понятное дело, сказать и о ценностях традиционных.

Но если с традициями и нашим российским консерватизмом всё более или менее понятно, то относительно новый мотив про тяжелый труд, про необходимость форсировать события и про свободу, как фундамент этого рывка - это относительно новые мотивы в публичных выступлениях президента. Они, наверное, впервые настолько четко и ёмко прозвучали в последнем послании к Федеральному Собранию. И теперь в еще более сжатой и даже категоричной форме эти тезисы повторились в инаугурационной речи.

Для того, чтобы говорить обо всём этом дальше, нужно как данность признать тот факт, что Путин не бросает слов на ветер и совершенно не склонен к дешёвому популизму. Если он что-то говорит, то он это делает. И если глава государства сказал про рывок, значит он приложит все силы к тому, чтобы страна этот рывок сделала.

Но тут есть ряд проблем, с которыми Путин очевидно столкнется. И первое - это сложившаяся ныне система. Она не хороша и не плоха сама по себе. Да, с проблемами и изъянами, но какая система и в каком государстве идеальна?

Таких нет.

Речь здесь о другом - это система, которая не предполагает быстрого принятия кардинальных решений. Практически никогда. За исключением форс-мажорных случаев, типа Крыма в 2014-м или Осетии в 2008-м. Вот тут, в чрезвычайном режиме, все наше государство начинает работать даже не как часы, а как автомат Калашникова. Быстро, точно, слаженно, невзирая на негативные внешние факторы.

В дежурном же режиме - это работа по принципу «сапёры не торопятся», но и их не торопятся обгонять. И это, в общем, черта не только нашей политической системы, но и часть ментальности нашего общества. «Пока гром не грянет...» и далее по тексту про «жареного петуха» и его тягу к тому, чтобы клюнуть.

Мы все это про себя знаем. И политическая система России построена так же хотя бы потому, что она состоит из таких же, как и все мы, людей. Из людей той же ментальности. Отсюда, кстати, и этот резкий пассаж про «дремучее охранительство». Для очень многих консерваторов сохранение статус-кво - это ценность само по себе. Даже если изначально та или иная реформа в прошлом ими же воспринималась, как «глупость или измена».

Проблема здесь в том, что форсированное развитие не предполагает и даже исключает такую методику работы и такое мировоззрение. И здесь задача Путина, не только как гаранта Конституции, но и как главного администратора, а то и архитектора этой системы - поменять её внутреннюю логику. Поменять ментальность людей, принимающих и исполняющих решения на местах.

Втора опасность - это крайность перманентной чрезвычайщины. Об этом косвенно президент также упомянул, когда несколько раз вернулся к теме сохранения людей и качества жизни. Всякая реформа в любой стране все равно на первых порах негативно сказывается на населении. И в данном случае, делая большой рывок, нужно минимизировать эти негативные последствия.

Реформы с психологической точки зрения вообще процессы такие, ими можно слишком увлечься и потерять изначальное целеполагание. И вот уже реформы начинаются ради самих реформ. А люди? Ну, люди потерпят. Им не впервой. Именно от такого заблуждения предостерегает президент, когда говорит о сохранении людей. И говорит, стоит заметить, уже много лет.

И третий, наверное, самый неожиданный фактор, который для рывка придется преодолевать Путину - это сам Путин. Вернее, его выработанный за многие годы стиль и подход к решению проблем и ответам на вызовы.

Путин, как и те «сапёры», не торопится. Более того, все, наверное, согласятся, что подход Путина к работоспособности системы заключается в том, что если нечто работает хоть с каким-то положительным, а не отрицательным КПД, то не нужно сносить это под чистую, не нужно радикально менять. Пусть работает так, потом можно тактическими изменениями улучшить работу этого социального, экономического или политического механизма.

Здесь снова стоит отметить, что это не критика данного подхода и данного взгляда на работу государственной системы. В конце концов, даже не с девяностых, а с начала нулевых можно почувствовать разницу с днём сегодняшним. И день сегодняшний и по качеству жизни, и по эффективности работы систем явно выигрывает.

Но это была медленная, осторожная и бесступенчатая эволюция. И она снова не укладывается в логику «большого рывка». И ключевой вопрос, сможет ли сам Путин переступить через свои же собственные сложившиеся установки? Так или иначе, он в своей речи наметил цели, которые предполагают такое кардинальное изменение в самом себе.

В своей речи президент сказал, что основная цель его жизни - это служение Отечеству. Он, фактически, низвел сам себе до государственной функции. В христианстве такое самоумаление называется «кенозис». И для такого отношения к собственной власти и к собственной жизни нужна действительно титаническая внутренняя сила. Значит, силы на то, чтобы столкнуться и с системой, и с самим собой, и с некоторыми н чертами ментальности нашего общества у Путина есть.

Хочется надеяться, что этих сил и ему, и всем нам будет достаточно.