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Автор Редакция рубрики "Политика"

Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?

Политика

Алексей Навальный планирует устроить митинг против пенсионной реформы в единый день голосования, 9 сентября. У себя на сайте Алексей Навальный пишет об этом так: «Мы ведь хотим, чтобы всю оставшуюся кампанию (выборы пройдут в 26 регионах, включая Москву) все обсуждали только повышение пенсионного возраста? Хотим.

Хотим, чтобы в день голосования все думали о повышении пенсионного возраста и СМИ писали об этом? Хотим.

Хотим навязать власти нашу политическую повестку? Хотим.

И легко добьёмся этого, если в 100 городах страны в единый день голосования пройдут акции против повышения пенсионного возраста. 09 сентября - идеальный день».

В общем-то, чего-то подобного и следовало ожидать.  Алексей Анатольевич в последнее время очень любит устраивать акции во время каких-то крупных событий. Политических или нет - не важно. 

Вспомнить хотя бы лето прошлого года и несанкционированную акцию на Тверской, где проходило закрытие исторического фестиваля «Времена и эпохи». Там сторонники Навального стали буянить, переворачивать реконструкторские палатки, а сам Алексей Анатольевич, как-то уж очень оперативно был задержан до того, как попал на собственную же несанкционированную акцию.

Единый день голосования -  это, конечно, не исторический фестиваль. Но тоже дата повышенной мобилизации населения. И повышения мер безопасности в связи с этим. Насколько у Навального «мирные» акции -можно увидеть, проглядев ролики на Ю-тубе с той же акции на Тверской в 2017 году. И в общем, в этом контексте уже сейчас понятно, что Алексей Анатольевич в очередной раз пытается вывести людей под полицейские дубинки и устроить «мясо». Оно и понятно, сторонников у него все меньше, а резонанс нужен, как от «главного оппозиционера страны», у которого самые громкие протестные акции.

Особенно это важно в контексте недавней конфронтации, например, с Дмитрием Гудковым. Да и вообще, есть у несистемной либеральной оппозиции в нашей стране такая особенность - «подсиживать» и подставлять друг друга, ближе к датам любых выборов, ну и раскалываться вследствие этого на микро-фракции.

А Навальному очень важно быть именно абсолютным лидером. Самым главным оппозиционером в России. Иначе, можно недополучить денег. И не съездить в очередной раз в Европу, или в Азию на отдых с семейством. В общем, поэтому именно 9 сентября.

Плюс, понятно, что в СМИ эти акции именно в единый день голосования будут освещать шире и подробнее. Именно потому, что они пройдут в единый день голосования, не раньше и не позже.

Второй момент, который уже обсудили, наверное, все - это тот факт, что Навальный еще несколько лет назад высказывался вполне себе за увеличение пенсионного возраста, а то и попросту за отмену пенсионной системы. Высказывался, кстати, вместе с Гудковым и Яшиным на страницах «Ведомостей». А теперь что-то неуловимо изменилось, и вот он уже борец за права пенсионеров.

Но это только верхушка айсберга. Самое главное в контексте грядущей акции в том, что основные сторонники Навального сейчас - это школьники и студенты. Для которых тема пенсий, мягко говоря, не актуальна. То есть да, вся эта молодежь видит очередной повод для того, чтобы порисовать картинки в социальных сетях на тему бедных пенсионеров и «кровавого режима», придумать с десяток мемов, ну, и вот теперь сходить на митинг, чтобы разогнать адреналин и прочие гормоны по кровушке.

Но в целом, пенсия для студенчества - это тема из такого далекого будущего, о котором они сейчас фантастические книжки читают. Ну, или про которое они в компьютерные игры играют. Где персонажи с имплантами, межзвездные перелеты - обыденность, а с инопланетными расами установился давний и прочный контакт.

Непосредственно важности для самих себя, а уж тем более актуальности темы пенсий эта возрастная старта попросту не чувствует. Да и не почувствует еще лет 40-45.  И в общем, выход на митинги, и те лозунги, которые там будут звучать от этой молодежи и для этой молодежи - со стороны будут смотреться не то, чтобы адекватно.

Но в целом, все уже привыкли к тому, что Навальный паразитирует на популярных темах, на популярных и значимых событиях и датах. И в контексте этой его активности, хотелось бы, все же, чтобы всё это не помешало адекватному и конструктивному диалогу по вопросам пенсионной реформы. Пока что - медленному и кривому...

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Почему Навальный «промывает мозги» школьникам и студентам?
Темы митинг Майдан 9 сентября 2018 акция протеста Алексей Навальный выборы мэра Москвы пенсионная реформа пенсионный возраст
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