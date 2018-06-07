Прямая линия Путина: самые жесткие вопросы и ответы

"Прямая линия" с Владимиром Путиным в этом году прошла в новом, "цифровом формате". Президент отвечал не на вопросы из студии, а на записанные видеообращения граждан, либо же на заданные непосредственно в прямом эфире и посредством цифровых коммуникаций.

При этом, заранее чиновникам и губернаторам в регионах России было настоятельно порекомендовано во время трансляции оставаться на своих рабочих местах, поскольку глава государства обещал связываться с ними по проблемам, с которыми обращаются граждане, и решать эти проблемы в оперативном режиме. В самом начале мероприятия с региональными чиновниками была установлена видеосвязь.

К началу трансляции, в 12-00 в Единый центр обработки сообщений поступило около двух миллионов вопросов от граждан со всей страны. В среднем поступало по две тысячи вопросов каждый час и принимались они до самого конца мероприятия.

Ведущие отметили, что в этом году, отдельным и новым вопросом в повестке стала тема повышения цен на бензин.

Однако, первый вопрос, прозвучавший от ведущих, был о глобальном направлении России: "два года назад вас спросили, какую полосу мы проходим — черную или белую. Как бы вы ответили на этот вопрос сегодня?". Путин ответил: "Сейчас мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Да, и в природе никогда не бывает абсолютной белой пустыни. Но у нас хорошее движение. Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики. Кроме того, у нас исторический минимум по инфляции на фоне роста инвестиций. Увеличивается уровень доходов граждан".

Следующий вопрос был о правительстве и о мнении о том, что "это правительство может и не обеспечить прорыв".

Однако, глава государства отметил, что именно прежний состав Правительства готовил план прорыва несколько лет. Поэтому "если бы мы зачистили поголовно всё правительство", то ему пришлось бы просто входить в курс дела более двух лет. Путин резюмировал, что на сегодняшний день в России оптимальный состав правительства. И если что, за реализацию прорыва эти люди будут нести персональную ответственность.

Далее вопрос был об инструментах пресловутого прорыва. Путин ответил, что главное — "есть понимание что нужно делать, и как нужно делать".

И глава государства, снова подчеркнул, что даже сохранив старый костяк правительства, "мы все равно должны будем оформить предложения и решения в ближайшие несколько месяцев". Во-вторых, по мнению Президента, необходимо работать по программному принципу. Он показал свою эффективность. И, в-третьих — это персонификация ответственности за выполнение масштабных задач и программ. Персональная ответственность должна быть абсолютной. И следующий немаловажный момент — это финансовая составляющая для "большого рывка". При этом, Владимир Путин подчеркнул, что "мы знаем откуда взять деньги на эти масштабные реформы".

Что касается налоговой сферы, то президент ответил следующее: "многие предлагают НДФЛ изменить. Мы долго думали на этот счет. На первый взгляд дифференцированная шкала на доходы выглядит социально справедливой. Но практика сложнее, чем эти теоретические формулы. Как только такой налог вводится — часть граждан начинает скрывать доходы. Фискальный результат нулевой, шума много. Признано это нецелесообразным". При этом, глава государства отметил, что "наша задача — уменьшить бедность. У нас рост заработных плат, рост реальных доходов. Мы двигаемся в этом направлении, и уменьшении числа людей, живущих за чертой бедности. — одна из главных задач. Настройка налоговой системы и ведет к этой темы. Мы должны оказывать помощь тем, кто в этом нуждается, сделать ее более адресной".

Был задан и пресловутый вопрос о росте цен на бензин, и здесь президент был столь же однозначен и категоричен: "то, что сейчас происходит — это недопустимо. Правительство уже приняло ряд решений на этот счет. Был снижен акциз по бензину, принято решение отменить планировавшееся ранее дальнейшее повышение акцизов, к осени этого года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации. Правительство будет за этим строго следить".

И в режиме видеотрансляции и нового формата "Прямой линии" Путин сразу же связался с министром энергетики Александром Новаком. Министр в свою очередь прокомментировал ситуацию следующим образом: "В мае отмечался рост цен. Но на данный момент рост цен остановлен, было принято решение по стабилизации цен. Мера по снижению акцизов уже работает. С конца мая цены на автозаправках не растут". При этом он отметил, что меры по фиксации цен и снижению акцизов уже с первого июня начали работать и давать эффект стабилизации цен. Также, нефтяные компании увеличили поставки топлива на внутренний рынок. Поэтому рост цен приостановлен, а дефицита топлива не наблюдается. Также Новак заявил о разработке еще ряда мер, вплоть до законопроекта о стабилизации цен на бензин на внутреннем рынке.

Следующим отчитывался в режиме онлайн вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, "мы договорились, что мы будем ежедневно контролировать ситуацию на автозаправочных станциях. В целом обязательства по сдерживанию цен выполняются. У правительства есть возможности, чтобы контролировать ситуацию, но мы надеемся, что применять их не придется".

От вопросов про бензин перешли к вопросам о Чемпионате мира по футболу, который уже практически начался. Путина спросили о том, как в дальнейшем будет использоваться вся эта, созданная к ЧМ инфраструктура. Путин отметил, что есть уже опыт использования олимпийских объектов. Что касается стадионов, то глава государства заявил, что нужно использовать всё это для развития массового и молодежного спорта. При этом, Путин обратился к главам регионов, которым передадут эти стадионы после ЧМ. Президент предостерег их от превращения этих стадионов в "гигантские рынки, как в Москве в 90-е".

Дальше пошли вопросы от пользователей социальных сетей, и первым был по поводу многодетных семей. У Путина спросили по поводу предоставления земли многодетным семьям из Томска. Та семьи с тремя детьми стоят в общей очереди, а "многодетными" почему-считаются семьи с четырьмя детьми и больше. Путин переадресовал вопрос о земле губернатору Томской области Сергей Жвачкин, который обещал разобраться в вопросе, сославшись на "непонимание чиновников на местах". На что Путин снова напомнил о "персональной ответственности" и поинтересовался, что именно это за чиновники. Жвачкин обещал отчитаться Путину лично.

С Дальнего Востока также поступили вопросы о предоставлении гектаров, которые либо предоставляют километров за триста от областного центра, либо получают половину гектара потому, что "земли больше нет". Вторым "кейсом" был вопрос недоступности транспорта и изолированности Дальнего Востока от пространства всей страны.

Глава государства отметил, что меры принимаются, и сейчас уже идет работа над уменьшением цен на такие внутренние перелёты, а также увеличивается количество льготных авиабилетов и билетов по субсидии. "Есть программы, которые субсидируют билеты по временам года и возрастным группам граждан. Нужно расширить географию таких программ и возрастные группы. И еще — правительством принято решение об обнулении НДС на перевозки для Дальнего Востока. Это приведет к существенному снижению стоимости билетов", — заявил президент.

Что касается проблем с участками, то глава государства обратил внимание, что программа востребована. А что касается чиновников, которые "разобрали лучшие участки", то Путин отметил, что" еще раз проверим, и программу будем расширять".

Следом был "бок" о международной политике и давлении на Россию. Путин ответил, что да, "это такой способ сдерживания России". По словам главы государства, "эти бесконечные обвинения создают базу для сдерживающих мер — ну, так думают те, кто к этим мерам прибегают. Почему так делается? Видят в России конкурента. Но это ошибочная политика. Нужно нас не сдерживать, а наладить конструктивное взаимодействие, мировая экономика от этого только выиграет. И понимание этого приходит к нашим партнерам". Что же касается защиты национальных интересов РФ, Путин был лаконичен: "мы это делали и будем делать. Но мы всегда стремимся к компромиссам".

Что касается условий снятия конфронтации: "мы должны последовательно защищать свои интересы. Мы это делали и будем делать. Давление значится тогда, когда наши партнёры убедятся, что применяемые ими меры неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех, и что придется считаться с интересами Российской Федерации".

Следующим стал вопрос о третьей мировой войне, на что Путин ответил: "понимание того, что Третья мировая может оказаться концом цивилизации, должно сдерживать нас от крайних опасных действий на мировой арене. То, что после Второй мировой мы живем в условиях относительного мира — это потому, что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения всегда сдерживал от резких движений и заставлял уважать друг друга".

Дальше Путина попросили ввести санкции против Латвии, потому что там запрещают русский язык. Глава России снова подчеркнул, что считает санкции контрпродуктивным методом. Однако, отметил, что диалог будет вестись, и права людей в ЕС должны соблюдаться. Поэтому меры приниматься будут, но такие, чтобы не усугублять положение русскоязычного населения.

Писатель Сергей Шаргунов спросил президента о "экстремистских законах" и правоприменительной практики, которая периодически доходит до абсурда. Путин по этому поводу ответил: "Правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности. Если речь действительно идет о распространении экстремистской информации — человек должен ответить. Но до маразма доводить все не нужно" и отметил, что этим мог бы заняться ОНФ при участии и правоохранительных органов, и судебной системы. В общем, может статься, что в антиэкстремистской правоприменительной практике могут наметиться определенные подвижки не к либерализации даже, а к логике и здравому смыслу.

Далее президента спросили об однополярном мире и прогнозы Путина, которым по этому поводу еще несколько лет назад никто не верил. Глава государства отметил, "в Мюнхене я говорил, что США распространяют юрисдикцию своих законов за пределы своей территории. Но тогда никто не хотел слушать. Наши партнеры думали, что их контрпродуктивная политика санкций и ограничений не коснется. Но это случилось, кушать подано, садитесь есть, пожалуйста. Вывод — нужно садиться за стол переговоров".

Снова вернувшись к теме давления на Россию, ведущие спросили о "деле Скрипалей" и значимости этой ситуации для нашей страны. Путин повторил то, что заявляли официальные российские лица и ранее: "если бы против этих людей применили боевое отравляющее вещество, они погибли бы на месте. Слава богу, этого не произошло. Сейчас мы хотим, чтобы нам дали возможность принять участие в расследовании случившегося".

Вслед за Скрипалями, был задан вопрос о давлении на российских крупных бизнесменов за рубежом. Путин напомнил, что достаточно жестко и четко предупреждал этих граждан о том, что такая ситуация возможна: "Я предупреждал, что это возможно. И рекомендовал нашему бизнесу держать капиталы на родине — там, где они заработаны. И использовать их для российской экономики". При этом, глава государства еще раз напомнил о протекционистской политике государства в отношении крупного российского бизнеса и спасения ряда предприятий в кризисные периоды.

Писатель Захар Прилепин спросил о ситуации на Донбассе и возможных провокациях со стороны Украины накануне ЧМ-2018. На что Путин ответил: "Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится — это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь, и будем это делать дальше. То, что происходит вокруг этих территорий, — печально, и украинское руководство не может решить эту проблему". И снова напомнил, что Украина могла бы выйти из кризиса, если бы шла по пути выполнения Минских соглашений. А поведение Украины на Донбассе "нелепо".

Далее были вопросы от блогеров по поводу закрытия социальных сетей. Что касается возможного закрытия Ютуба и Инстаграма, то Путин ответил: "Понимаю вашу озабоченность. Мы не собираемся ничего закрывать". Что касается Телеграма, то президент заметил, что "знает о ситуации с Телеграм. Вы говорите, что волнуетесь. Я тоже волнуюсь. За безопасность людей. Когда мне говорят, что переписку террористов не могли отследить — как я должен реагировать? В то же время, я знаю, что запретить проще всего". И отметил, что будет побуждать всех своих коллег идти по пути использования современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе, в Интернете.

Следующими пошли вопросы о судьбе российского космоса. И Путин ответил, что "Космические технологии чрезвычайно важны для любой страны, особенно для нашей. Эти технологии развиваются и активно коммерциализируются. И в этом смысле мы должны сделать много шагов вперед по качеству. Конкуренция здесь большая. У нас есть хорошие программы по освоению дальнего космоса. Планы в развитии космической сферы у нас амбициозные". Далее пошли вопросы о степени компетентности Рогозина и, внезапно, Виталия Мутко. Путин отметил обоих, как профессионалов и опытных специалистов в своих отраслях.

А следом была крайне важная тема онкологии. И волонтер "Прямой линии" спросила о том, что делать с нехваткой кадров, лекарственных средств и неверной диагностики. Президент отметил, что это действительно крайне острая и актуальная проблема.

По словам главы государства, "нельзя добиться увеличения продолжительности жизни, без работы в противодействии болезням, и в том числе и онкологии". Также, Путин подчеркнул, что работа идёт и эти показатели будут повышаться: "Что мы должны сделать в этом отношении. Прежде всего — ранняя диагностика. Второе — уделить больше внимания ядерной медицине. Потом — лекарственное обеспечение и химеотерапия. Нужно поработать над тем, чтобы в отрасли появлялись молодые увлеченные делом специалисты. Программа уже готовится, планируется, что на нее будет потрачен триллион рублей".

Дополнила Путина, министр здравоохранения, Вероника Скворцова. Она заявила, что "снизилась запущенность рака в нашей стране. Мы запустили систему скрининга и поменяли регламент диспансеризации. Сейчас в группах риска человек раз в два года может проходить бесплатное обследование. Проблема — увеличить настороженность врачей-терапевтов. И для этого в прошлом году была создана специальная программа, по которой была проведена массовая сертификация врачей-терапевтов".

От только онкологии перешли к вопросам "оптимизации" медицины в малых населенных пунктах. В частности, во Владимирской области. Там закрывают одну из районных больниц, которая обсуживает до 30 000 человек. Жители обратились к президенту с вопросом, можно ли больницу "отстоять".

Путин заявил, что "первичное звено медицины не должно уничтожаться", и передал слово губернатору Владимирской области, Светлане Орловой. Та, в свою очередь, заявила, "наш департамент с этой инициативной группой работает, больницу в Струнино никто не закрывает. Да, детская поликлиника находится далеко, это неудобно, но мы возьмем этот вопрос на контроль. Мы поработаем над тем, чтобы сделать поликлинику в Струнино, такая потребность есть". При этом, глава региона отметила, что на ремонт больницы выделено 68 миллионов рублей. Однако, Путин отметил, что "то, что мы видим на экране, несмотря на все позитивные моменты, явно нуждается в особом внимании губернатора". При этом Путин заверил всех, что исходит из того, что всё обозначенное по здравоохранению будет исполнено.

Далее был блиц с короткими вопросами о вере в Бога, об уроках от отца, о том, чем нужно жертвовать, чтобы быть президентом, о том, смеётся ли над самим собой Путин (часто). И после этого, снова пошли вопросы об актуальных событиях и перспективах России.

Главу государства спросили о перспективе повышения пенсионного возраста, на что глава государства ответил: "я отношусь к этой идее в высшей степени осторожно. Одна из ключевых задач, поставленных мной перед правительством — повышение доходов пенсионеров. Какие меры предложит правительство — узнаем в ближайшее время".

Далее речь зашла, собственно, про инновации и проблемы с сертификацией изобретений. На вопрос из Курчатовского института о том, как ускорить процедуры сертификации: "это перспективно и это нужно. Я недавно был в Курчатнике, и мне рассказали о ваших наработках и проблемах. По документам внедрение у нас должно проходить быстрее, чем за рубежом. Но вот на практике… Этому нужно уделить внимание. Ваши изобретения безусловно нуждаются в поддержке — будем это делать". При этом, Путин поздравил сотрудников института с их достижениями.

Следом была тема обманутых дольщиков из многих регионов России. Путин пообещал отреагировать на все эти случаи. "Проблема связана с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня. А объем денег, которые находятся в долевом строительстве, большой. Это огромные средства, и далеко не всегда они эффективно используются застройщиками. Мы должны выйти на цивилизованные методы строительства, без привлечения средств граждан. Но если мы сейчас резко сделаем шаги в этом направлении, мы столкнемся с проблемами — резко снизим объемы строительства. Мы приняли решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства через банки", — подчеркнул президент.

Далее Путин передал слово министру Строительства Владимиру Якушеву. Тот, в свою очередь, заявил: "У нас две важных задачи — уход от котлового метода и банковское сопровождение. Выработан механизм, который поможет бороться с пирамидами. Деньги участников строительства будут привлекаться на специальный счет, который не будет находиться в распоряжении застройщика. Прибыль застройщик получит только после того, как будут вручены ключи от квартир тем, кто их купил. Это позволить сохранить деньги дольщиков".

Зашел разговор и о реновации в Москве. Владимир Путин заявил, что "Это масштабный проект. На него в Москве в ближайшие годы предусмотрено 400 млрд рублей. Я знаю обо всех спорах и вопросы, которые ставили москвичи перед властями. Но сейчас все эти проблемы сняты". Мэр Москвы, Сергей Собянин, также включился в разговор и отметил, что "Мы должны обеспечить комфортное проживание и тех, кто попадает под реновацию, и тех, кто живет в соседних домах. Начато строительство на стартовых площадках. В этом году переедут около 10 тысяч москвичей".

Были вопросы от беженцев из Новороссии и с Востока Украины. Они испытывают трудности с приобретением российского гражданства. Путин по этому поводу заявил: "мне даже неловко слушать, что до сих пор есть проблемы с трудоустройством, я давал поручения миграционной службе. Есть проекты законов на этот счет, но они почему-то до сих пор не реализованы. Я убежден, мы должны пойти по пути либерализации сферы получения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное значение". При этом Путин обратился к главе МВД, Владимиру Колокольцеву, чтобы тот сделал все от него зависящее для решения и этой проблемы, и проблем с получением российского гражданства украинскими беженцами в принципе.

Далее были вопросы про операцию в Сирии, а потом и про российское новейшее оружие в целом. Путин, говоря о Сирии заявил, что "Применение наших вооруженных сил в боевых условиях — это уникальный опыт и уникальный инструмент совершенствования. Да, это связано и с потерями. Мы никогда об этих потерях не забудем. И не оставим семьи тех, кто не вернулся из Сирии. Но это была важная миссия. Тысячи боевиков скопились на территории Сирии, и лучше было бороться с ними там, чем принимать их с оружием в руках здесь. Кроме того, речь идет не просто о каком-то военном контингенте. Наши военнослужащие в пунктах базирования в Тартусе и Хмеймиме в соотвествии с международными договорами. Чтобы обеспечить наши интересы в этом регионе. И они будут находиться там столько, сколько это будет необходимо России".

Что касается оружия, то глава государства подробно рассказал о том, что уже работает, и что стоит на страже нашей безопасности. В Сирии, например, и прошла "обкатка" некоторых новых вооружений.

Говоря о стратегических вооружениях, то Путин напомнил, что о начале разработки такого оружия он говорил еще в 2004 году. Глава государства назвал систему "Авангард" "абсолютным оружием". Прочие комплексы, ракеты и новейшие системы уже стоят и на вооружении, и пошли в серию. К 2020 году будет поставлен на вооружение "Сармат", самый мощный российский комплекс. Ракеты с ядерными установками также уже работают. Главные этапы разработки завершены. Остальное осталось доделать "в плановом режиме". И в запланированные сроки пойдут в серию. При этом, президент отметил, что "это еще не все передовые вооружения, но о некоторых мы не говорим, хотя в скором времени и скажем".

Понятное дело, что вопрос было еще множество и по самым разным темам. И по региональной, и по внешней, и по внутренней политике. Но "Прямая линия" — это как раз разговор россиян с Путиным обо всем, по самому широкому спектру вопросов. В целом же, новый формат с оперативной телекоммуникацией удался. Региональные, да и общероссийские проблемы распределялись сразу же, и по "персонально ответственным" с которых свой диалог со страной и начал Путин.

Нынешняя прямая линия проходит уже 16-й раз. Всего в Единый центр обработки пришло более двух миллионов вопросов.