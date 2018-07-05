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Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II

Политика

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, вероятнее всего, не приедет в Екатеринбург на "Царские дни".

Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II. 389095.jpeg

По данным источников из команды Поклонской, "Наталья Владимировна не примет участие в крестном ходе по последнему пути императорской семьи и вообще не собирается приезжать на "Царские дни" в Екатеринбург".

Пока официальных подтверждений или опровержений этому нет. Помощник экс-прокурора Крыма Павел пояснил, что "пока не знаем, приедет она или нет в Екатеринбург. Не могу ничего сказать. Она сама будет решать". По его словам, точное решение о поездке будет приниматься в последний момент — в канун 17 июля.

Причины нестандартной для Натальи Владимировны ситуации не озвучиваются. Напомним, все годы Поклонская неизменно приезжала 17 июля в столицу Урала и обязательно участвовала в крестном ходе. В 2015 году, в разгар ее популярности как героя Русской весны в Крыму, ей пришлось даже скрывать свой приезд в Екатеринбург и участвовать в крестном ходе инкогнито.

В следующем году Поклонская была одной из самых заметных фигур на "Царских днях": была рядом с владыкой Кириллом во время богослужения, выступала перед телекамерами.

Именно потому в столетнюю годовщину со дня расстрела Николая II, его детей и близких, ее нежелание ехать в Екатеринбург выглядит странно. Источники отметили, что "с Натальей Владимировной вообще не понятно, что происходит. В последнее время она вообще почти исчезла из повестки, хотя раньше часто выступала, появлялась на мероприятиях и всегда присутствовала в соцсетях".

Не исключено, что дело в позиции отца Сергия — настоятеля Среднеуральского женского монастыря (который считается духовником Натальи Поклонской, Павла Дацюка и многих других VIP): многие отмечают разлад в отношениях старца и его духовного чада Натальи.

Эксперты пояснили, что во время скандала вокруг фильма "Матильда" все считали, что это он, будучи приверженцем течения царебожников, наставлял ее на борьбу с этой картиной. Но на деле отец Сергий "отговаривал ее от жесткого противостояния, показывал, к какому расколу общества это приводит. Но она была непреклонна и хотела непременно довести дело до конца, за что он отодвинул ее от себя".

При этом заседание священного Синода, которое пройдет в Екатеринбурге 14 июля, будет посвящено, в основном, теме признания останков. И даже если этого не случится, какие-то заявления из уст патриарха все равно прозвучат. Отец Сергий и единомышленники попытаются всячески этому противостоять.

Что касается Поклонской, то она "уже осеклась на теме "Матильды" (и получила за это немало критики, в том числе со стороны представителей федеральной власти) и опасается вновь оказаться в центре скандала (что, конечно же, произойдет, как только ее увидят в Екатеринбурге, тем более в компании отца Сергия)". Поэтому она сомневается, стоит ли приезжать в Екатеринбург, несмотря на огромное желание участвовать в ее любимом крестном ходе.

В екатеринбургской епархии по этому поводу заявили, что "когда намечается торжество, отмечают какой-нибудь юбилей, люди заранее приглашают гостей. А здесь совсем другая история: "Царские дни" — это всеобщая покаянная молитва, люди приезжают сами и вливаются ручейками в эту огромную толпу. Мы никому не посылаем приглашения — все приезжают сами. 16-17 июля мы просто увидим, кто приехал, кто стоит и молится".

Так что решение Наталье Поклонской придется принимать самостоятельно. И для, как пишут блогеры и СМИ, "влюбленной в мертвого царя" женщины такое решение может быть тяжелым.

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Темы царь Николай II Царские дни Екатеринбург Наталья Поклонская расстрел царской семьи
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