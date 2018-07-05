Поклонская не приедет молиться над любимым Николаем II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, вероятнее всего, не приедет в Екатеринбург на «Царские дни».

По данным источников из команды Поклонской, «Наталья Владимировна не примет участие в крестном ходе по последнему пути императорской семьи и вообще не собирается приезжать на «Царские дни» в Екатеринбург».

Пока официальных подтверждений или опровержений этому нет. Помощник экс-прокурора Крыма Павел пояснил, что «пока не знаем, приедет она или нет в Екатеринбург - не могу ничего сказать. Она сама будет решать». По его словам, точное решение о поездке будет приниматься в последний момент - в канун 17 июля.

Причины нестандартной для Натальи Владимировны ситуации не озвучиваются. Напомним, все годы Поклонская неизменно приезжала 17 июля в столицу Урала и обязательно участвовала в крестном ходе. В 2015 году, в разгар ее популярности как героя Русской весны в Крыму, ей пришлось даже скрывать свой приезд в Екатеринбург и участвовать в крестном ходе инкогнито.

В следующем году Поклонск4ая была одной из самых заметных фигур на «Царских днях»: была рядом с владыкой Кириллом во время богослужения, выступала перед телекамерами.

Именно потому в столетнюю годовщину со дня расстрела Николая II, его детей и близких, ее нежелание ехать в Екатеринбург выглядит странно. Источники отметили, что «с Натальей Владимировной вообще непонятно что происходит. В последнее время она вообще почти исчезла из повестки, хотя раньше часто выступала, появлялась на мероприятиях и всегда присутствовала в соцсетях».

Не исключено, что дело в позиции отца Сергия - настоятеля Среднеуральского женского монастыря (который считается духовником Натальи Поклонской, Павла Дацюка и многих других VIP): многие отмечают разлад в отношениях старца и его духовного чада Натальи.

Эксперты пояснили, что во время скандала вокруг фильма «Матильда», все считали, что это он, будучи приверженцем течения царебожников, наставлял ее на борьбу с этой картиной. Но на деле отец Сергий «отговаривал ее от жесткого противостояния, показывал, к какому расколу общества это приводит. Но она была непреклонна и хотела непременно довести дело до конца, за что он отодвинул ее от себя».

При этом заседание священного Синода, которое пройдет в Екатеринбурге 14 июля будет посвящено в основном теме признания останков. И даже если этого не случится, какие-то заявления из уст патриарха все равно прозвучат. Отец Сергей и единомышленники попытаются всячески этому противостоять.

Чвто касается Поклонской, то она «уже осеклась на теме «Матильды» (и получила за это немало критики, в том числе со стороны представителей федеральной власти), и опасается вновь оказаться в центре скандала (что, конечно же, произойдет, как только ее увидят в Екатеринбурге, тем более в компании отца Сергия)». Поэтому она сомневается, стоит ли приезжать в Екатеринбург - несмотря на огромное желание участвовать в ее любимом крестном ходе.

В екатеринбургской епархии по этому поводу заявили, что «когда намечается торжество, отмечают какой-нибудь юбилей, люди заранее приглашают гостей. А здесь совсем другая история: «Царские дни» - это всеобщая покаянная молитва, люди приезжают сами и вливаются ручейками в эту огромную толпу. Мы никому не посылаем приглашения - все приезжают сами. 16-17 июля мы просто увидим, кто приехал, кто стоит и молится».

Так что решение Наталье Поклонской придется принимать самостоятельно. И для, как пишут блогеры и СМИ, "влюбленной в мертвого царя" женщины такое решение может быть тяжелым.