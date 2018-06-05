Интервью Путина: самые скандальные вопросы и жесткие ответы

Накануне первого визита в Австрию Владимир Путин дал пространное интервью австрийскому телеканалу ORF. Мы уже привыкли к тому, что такие интервью западных СМИ бывают острыми и затрагивают самые разные аспекты.

Журналист Армин Вольф интересовался не только внешней политикой России, но и дальнейшими внутриполитическими планами Путина. Забегая вперед, отметим, что, по признанию австрийского журналиста, сделанного им после интервью, никаких запретов со стороны Кремля относительно затрагиваемых тем не существовало. Армин Вульф выбрал самые скандальные.

Детали возможного взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Вены его волновали в меньшей степени, хотя и об этом зашел разговор, учитывая причины интервью.

Напомним, вопреки общему тренду, заданному США, Австрия не стала высылать российских дипломатов в связи с так называемым "делом Скрипаля".

"У нас с Австрией давние, очень хорошие, глубокие отношения. Австрия - наш традиционный и надежный партнёр в Европе. Несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики", - отметил Путин, добавив, что у двух стран очень много общих интересов.

Однако Вольфу очень хотелось выяснить у российского лидера, почему же российское руководство тесно сотрудничает с националистическими партиями Австрии, которые критически настроены к Евросоюзу. В этом вопросе был плохо скрываемый наммек на то, что Россия якобы хочет "разделить Евросоюз".

Реакция Владимира Путина на очередное голословное обвинение в адрес России понятна без слов. Но он все-таки терпеливо разъясняет австрийскому репортеру очевидные вещи:

"У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, что бы Евросоюз был единым и процветающим. Потому что Евросоюз - наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих", - ответил российский лидер.

Конечно, не мог обойти сторон австрийский журналист и вопрос "вмешательства России" в президентские выборы в США, в частности, деятельность организации Internet Research Agency или, как ее называют на Западе "фабрики троллей", которую связывают с Евгением Пригожиным. Журналист настойчиво пытался добиться от Владимира Путина подтверждения тезиса о том, что человек, которого все называют "поваром" из-за его обширного ресторанного бизнеса, во-первых, смог повлиять на выборы в США, а во-вторых, обязательно связан с правительством России.

На это российский лидер ответил: "В Соединённых Штатах есть такой фигурант - господин Сорос, который вмешивается во все дела во всём мире. И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина. Вот, пожалуйста, ответ Вам. Вас устраивает такой ответ?".

Путин не стал давать прямой ответ на вопрос о том, почему до сих пор не состоялась его новая встреча с Трампом.

"Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов, - ответил он. - На мой взгляд, это является следствием внутриполитической борьбы в США".

При этом президент России напомнил, что на международных форумах (имеются ввиду саммиты "двадцатки" и АТЭС в 2017 году) лидеры встречались, а также проводили несколько телефонных разговоров.

"Сейчас уже предвыборная кампания в Конгресс начинается, потом не за горами президентские выборы, продолжаются нападки на Президента Соединённых Штатов по разным направлениям. Мне думается, что прежде всего в этом дело", - добавил российский лидер.

Задал вопрос Армин Вольф и о возможности атомной войны между США и Северной Кореей. По мнению Владимира Путина, "это страшное предположени", поскольку КНДР - близкий сосед России, а один из ядерных полигонов Пхеньяна находится в 190 километрах от российской границы.

"В этой связи, конечно, мы большие надежды возлагаем на личную встречу Президента Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, потому что слишком уж далеко зашли взаимные претензии", - отметил Путин.

Пришлось российскому президенту во время интервью опровергать и довольно устоявшееся на Западе утверждение, касающееся российско-украинских отношениий. Владимир Путин попытался обстоятельно разъяснить позицию России, однако австрийский журналист, с некоторой долей провокационности, попытался увести разговор в другую сторону.

Например, на тему сбитого в 2014 году над востоком Украины Boeing 777. Армин Вольф довольно безапелляционно заявил, что "уже доподлинно известно, что самолет был сбит ракетой российского происхождения" и почему бы России наконец не признать это официально?

"Если Вы наберётесь терпения и дослушаете меня, то Вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу, хорошо?", - ответил Путин, добавив, что, во-первых, вооружение советского производства имеется у украинских силовиков, а во-вторых, до сих пор к расследованию не допускают российских экспертов, при том, что украинская сторона к нему допущена.

Журналист продолжал настаивать на том, что "все уже знают, откуда взялась эта ракета". На что Владимир Путин ответил: "Совсем недавно официальные лица Малайзии заявили, что они не видят причастности России к этому ужасному трагическому событию, что у них нет доказательств того, что Россия к этому причастна. Разве Вы об этом не знаете? Разве Вы не видели заявления малазийских официальных лиц?".

Армин Вольф перевел разговор в другую плоскость, заговорив еще об одном устоявшемся на Западе мифе - о теме "российского военного вмешательства" в крымские события 2014 года.

"В Крыму всегда находилась российская армия, там был наш воинский контингент. Первое... Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы? Значит, и первое, что мы делали, когда начались события на Украине. А что за события? Я сейчас скажу, а Вы скажете: да или нет. Это конституционный вооруженный переворот и захват власти. Да или нет? Вы можете мне сказать?".

На это журналист промямлил: "Я не эксперт по украинской конституции", (хотя, между нами говоря, конечно, готовясь к интервью и зная, что обязательно разговор пойдет об этих события, Вольф мог бы поинтересоваться этим вопросом).

Разъясняя, как крымский полуостров спасался от охваченной разгулом национализма Украины и воссоединялся с Россией, Владимир Путин переходил на родной для репортера немецкий, пытаясь все-таки донести до него мысль.

"Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине?", - задал вопрос журналист.

"Нет таких условий и быть не может. А я вам сейчас скажу почему. Значит, и вот вы меня перебили в очередной раз. А, между прочим, если бы вы мне дали договорить, вы бы поняли, что имеется в виду. Я все-таки сделаю это. Ну так вот. Когда на Украине произошел антиконституционный вооружённый переворот, захват власти с помощью силы, а наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Кроме этого, там никого не было. Но там были наши вооруженные силы".

Затем, видя, что журналист уже готов снова его перебить, Путин сказал "Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen". [Будьте добры, позвольте мне сказать.], после чего продолжил:

"Когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, когда к ним уже поездами начали направлять националистов, начали блокировать автобусы и автомобильный транспорт, у людей возникло желание защититься. И первое, что пришло в голову, восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. С этого на самом деле всё началось, начался процесс в самом парламенте по определению своей независимости от Украины".

"Послушайте, это разве запрещено Уставом Организации Объединённых Наций? Нет. Там прямо прописано право наций на самоопределение", - напомнил Путин.

"Аннексия Крыма - это был первый раз, когда страна в Европе аннексировала часть другой страны против её воли. Это действительно воспринималось в качестве угрозы для соседних государств", - заявил журналист.

"Вы знаете, если Вам не нравятся мои ответы, то Вы тогда не задавайте вопросов. Но если Вы хотите получить моё мнение по тем вопросам, которые я задаю, то Вам нужно всё‑таки набраться терпения. Я должен договорить", - ответил Владимир Путин.

"Итак, Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме. Если Вы говорите об аннексии, то разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово", - продолжил он.

Попытка Вольфа привязать к крымским событиям Чечню, Ингушетию и Дагестан вопросом о том, что и там тоже "могли бы организовать референдум и отделиться от России или "организовать исламский халифат у себя на территории", тоже оказалсь провальной.

Путин на это ответил: "Да, радикальные элементы «Аль‑Каиды» и хотели в принципе оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать халифат от Чёрного до Каспийского моря. Не думаю, что Австрия и Европа этому возрадовались бы, ничего хорошего из этого не получилось бы. Но сам чеченский народ на выборах пришёл к совершенно другому выводу, и в ходе дискуссии после всяких кровавых событий всё‑таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией".

Затем разговор перешел к проблемам Сирии и о применении химического оружия на территории страны. Журналист утверждал, что Россия защищает режим, который "использует химической оружие против своего народа".

"Вы сейчас сказали, что всеми доказано, что Асад применял химическое оружие. Но не всеми. Как раз наши специалисты говорят о другом. Например, тот случай, который послужил поводом для нанесения ударов по сирийской территории после якобы применявшегося оружия в городе Дума", - ответил Путин, добавив, что после освобождения этой территории ОЗХО предложили расследовать эти события.

"И вместо того, чтобы дождаться одного-двух дней и дать ей возможность поработать на месте, был нанесён ракетный удар по территории Сирии. Скажите, пожалуйста: это что, лучший способ решения вопроса об объективности того, что там происходило? Думаю, что нет. На мой взгляд, это стремление создать условия, невозможные к полноценному расследованию. Вот что это такое", - заявил президент России.

О внутрироссийских делах австрийский репортер, впрочем, задаст всего пару вопросов - о низких зарплатах и количестве бедных.

"Начиная с 2012 года Россия прошла через ряд очень сложных вызовов в экономике. И связано это не только с так называемыми санкциями и ограничениями. Это связано, прежде всего, с серьезным падением цен на наши традиционные экспортные товары в два раза. Это повлияло и на ВВП страны, это повлияло на доходы бюджета, а значит, в конечном итоге, на доходы граждан. Но мы сделали главное - мы сохранили и укрепили макроэкономическую стабильность в стране", - ответил президент.

Не мог Армин Вольф обойти стороной и вопрос российской оппозиции, и дальнейших планах российского лидера.

"Некоторые говорят, что Вы превратили страну, которая была на пути к демократии, в авторитарную систему, что Вы якобы здесь царь. Верно ли это?", - спросил журналист.

"Нет, неверно, потому что у нас демократическое государство, и мы все живём в рамках действующей Конституции. В нашей Конституции прописано - по‑моему, так же как в Конституции Австрии: два срока подряд, не больше, Президент может избираться. Поэтому после двух легитимных сроков моего президентства я оставил этот пост, не стал менять Конституцию и перешёл на другую позицию, работал Председателем Правительства Российской Федерации. После этого, как известно, в 2012 году вернулся, прошёл через выборы, выборы выиграл. У нас сегодня один срок Президента, по‑моему, так же как у вас, - шесть лет", - ответил Путин.

Австрийского журналиста очень интересовал вопрос, почему же не смог участвовать в выборах "самый известный оппозиционер блогер Навальный". А больше всего Вольфа волновал вопрос о том, что Путин "не называет имени блогера публично".

"У нас ведь много бунтарей, так же как и у вас, так же как и в Соединённых Штатах", - ответил Путин.

"Мы не хотим, чтобы нам подсунули ещё одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего Президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвёртом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели? Нам, России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, а не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно, так же как и у вас, в Австрии, так же, как и в любой другой стране", - ответил глава государства.

Вольф же продолжил настаивать на том, что Навальному не дали возможности "выдвинуть свою кандидатуру", поэтому и избиратели "даже не смогли посмотреть на этого кандидата"

"Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен. Никто его не закрывал. Средства массовой информациисвободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе, что и делают различные фигуранты различных политических движений и направлений. Если человек приобретает какой‑то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чём мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?", - спросил президент России.

Спросил Вольф и о дальнейших карьерных планах Владимира Путина. "Мой президентский срок только что начался, только в начале пути. Давайте не будем забегать вперед. Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать", - сказал президент.

Ну, а "под занавес" прозвучал вопрос, который, пожалуй, никто еще не задавал нашему президенту - о фотография "в полуголом виде", что, по его мнению, довольно необычно для главы государства.

"Ну, слава Богу, Вы сказали, в полуголом, слава Богу, не в голом. А если я отдыхаю, то я не считаю необходимым прятаться за кустами, и ничего в этом плохого не вижу", - ответил Владимир Путин.

Позднее Армин Вольф поделился впечатлениями от интервью с президентом России. Больше всего в этом "могущественном человеке" его поразил тихий голос. По его словам, российский президент - очень искусный и непростой собеседник.

"В сущности, мои ожидания оправдались. Если судить по телевизионным кадрам, то мы знаем, что Владимир Путин невысокого роста. Я это знал. Мы все знаем, как он выглядит. Но есть вещь, которая меня действительно поразила. У него довольно звонкий голос, но он говорил очень тихо, особенно перед и после интервью. И ещё тише, когда изъяснялся на немецком. Нужно очень концентрироваться, чтобы его понять, потому что у него очень тихий голос. В таком могущественном человеке меня это удивило больше всего", - сказал журналист..