Людей корежит: ЧМ-2018 превратил оппозицию в посмешище

Победа российских футболистов над саудитами, египтянами и теперь - испанцами, как мы уже писали, предсказуемо расколола людей на два лагеря.

И если первые могу просто радоваться ситуации и не вспоминать о политике, то некоторые представители либеральной части общества высказали мнение, что радость по поводу победы и вообще домашнего чемпионата неуместна.

По этому поводу Business FM опросила по этому поводу известных людей. Политолог Максим Шевченко назвал происходящее в соцсетях абсурдом.

Руоводитель центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко пояснил, что «претензии к спонтанному выходу эмоций во время праздника, который ориентирован на спонтанный выход эмоций, как на суть этого праздника, это какой-то абсурд. Я не думаю, что какое-то будет «празднобесие», «тяжелое похмелье». Все ерунда. Все же понимают, кроме отдельных сумасшедших, что это игра, что это развлечение, что это не подменяет реальную жизнь, реальную заботу о семье. По большому счету, жизнь-то идет, а для кого-то праздник, ну дай бог, тем, кто празднует, напраздноваться всласть. Жизнь человеческая коротка и достаточно мрачна, поэтому минуты радости в ней надо ценить».

Тележурналист Владимир Познер не оченил мнения радикальных либераолов, отметиив. Что «меня вообще поражает отношение очень многих, причем, к сожалению, я должен сказать, как раз людей более либеральных взглядов в смысле того, как они относятся к собственной стране. Причем я это замечаю очень давно, и я не думаю, что то, о чем мы сейчас говорим, это связано сугубо или исключительно с Путиным. Был бы не Путин, нашли бы другого. Это вообще очень характерная черта людей, считающих себя представителями либеральной интеллигенции, сказать как можно меньше хорошего о собственной стране, потому что якобы это шовинизм, это неправильный патриотизм».

Даже музыкант Андрей Макаревич предлагает отделять мух от котлет. По его словам, «мы живем в сумасшедшем доме немножко, поэтому комментировать это, к сожалению, на мой взгляд, бессмысленно. Мне бы очень хотелось, чтобы к победам относились по-человечески, чтобы это тоже в безумие не переходило. Не весь мир мы победили, а выиграли, замечательно, очень хорошо, порадуемся за наших. Проиграли - тоже не надо из этого делать трагедию мирового масштаба. Эти рассуждения на тему «А что, мы проигрывать теперь должны из-за того, что у нас сажают людей в тюрьмы?», все в какой-то бред превращается. Я бы хотел, чтобы мухи были отдельно, котлеты - отдельно».

А телерадиоведущий Дмитрий Губин подчеркнул, что «ему кажется разумной фраза, сказанная человеком, который со мной сидел в 1998 году в Париже: «Понимаете, Дима, сегодня такие футбольные чемпионаты, Олимпийские игры заменяют миру войну. Это очень хорошо, потому что страсти выплескиваются». Собственно говоря, я с этой позиции пытаюсь посмотреть на то, что происходит. Пусть лучше выплескиваются страсти так, чем они выплескиваются в бытовом мордобое, когда ты не той национальности, ты не той ориентации, и ты вообще что-то делаешь, ты выглядишь не так, и очки у тебя подозрительно поблескивают. Вот собственно и все, поэтому, если кто-то празднует, то пусть он празднует».

А кто не празднует - найдет в себе силы не портить этот праздник другим под предлогами, далекими от спорта как космос.