Сенцов хотел взорвать Крым, Сахаров хотел взорвать США

Олег Сенцов, украинский террорист, сидящий сейчас в российской тюрьме, заочно получил правозащитную премию Европарламента имени академика Сахарова.

Собственно, в оправдании террористов, которые выступают против России, со стороны западной и российской либеральной общественности нет ничего нового и удивительного. Вспомнить хотя бы оправдание чеченских террористов и изображение их героями, которые характеризовались в определенной прессе, как «повстанцы и борцы за независимость своей страны».

Надежда Савченко, стоит напомнить, тоже до недавнего времени была «героиней» и «политической заключенной». Ну, пока её не посадили уже в украинскую тюрьму. Теперь о ней вспоминать в определенных кругах не принято. Так что и с Сенцовым, и его награждением - всё вполне укладывается в логику западной либеральной правозащиты.

Однако, у этого награждения есть определенный исторический символизм.

Понятно, что сейчас академик Сахаров более известен, как человек, который «придумал ядерную бомбу, но ужаснулся от своего открытия» и стал активным борцом за мир во всём мире, и вообще, в какой-то момент превратился в знамя передовой общественности.

Во многом, это подтверждалось и пафосом его выступлений того периода. Однако, в нынешней либеральной среде как-то не принято вспоминать тот этап жизни Сахарова, когда он непосредственно разрабатывал оружие.

В своем телеграм-канале политолог Андрей Медведев приводит очень характерные строки из воспоминаний академика о том, как он видел применение ядерного оружия по потенциальному противнику: «После испытания "большого" изделия меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) - т. е. в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель.

Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты, - в этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов - как надводным взрывом "выскочившей" из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом - неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами.

Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Ф. Фомин (в прошлом - боевой командир, кажется Герой Советского Союза). Он был шокирован "людоедским" характером проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта».

Примечателен здесь сам ход мысли. Он, кстати, тоже вполне себе западный. Потому, что, ну а кто применил ядерные бомбы против мирного населения в Хиросиме и Нагасаки? Не Советский же Союз, а вполне себе светоч демократии, свободы, гуманизма и прав человека - США.

Так что Сахаров с его грёзами о массовом уничтожении мирного населения здесь очень даже в контексте. Характерно, кстати, и то, что от этой идеи ужасается боевой советский адмирал, для которого сама мысль о подлом нападении и уничтожении десятков, а то и сотен тысяч людей, мирного населения, нон-комбатантов, попросту чудовищна. Это к слову о «кровавой мордорской военщине», в которой гуманизма, внезапно, оказалось больше, чем в «светоче гуманизма» академике Сахарове.

И, еще один момент, академик пишет, что «устыдился». Но устыдился он не сам по себе, а только в тот момент, когда ему прямо, и, видимо, достаточно эмоционально указали на чудовищность его замысла.

То есть, до этого, Сахаров просто не понимал, а что такого страшного в убийстве сотен тысяч мирных людей? Главное же - победа любой ценой и повышение эффективности «большого изделия».

И в этом контексте, то, что премию Сахарова вручают Сенцову - тоже крайне логично. Что один, что второй грезили уничтожением массы людей. И прилагали к этому определенные усилия. Сенцов вообще дошел до практической реализации своего «гуманитарного проекта», и слава Богу, что его вовремя остановили.