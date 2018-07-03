Выигрыш сборной России расколол оппозицию хуже Крыма

Выигрыш сборной России и выход ее в четвертьфинал спровоцировал политический раскол в оппозиции.

Характерно то, что обрадовавшихся успеху сборной на чемпионате оппозиционеров раскритиковали их соратники. Очень быстро начали звучать и обвинения в поддержке режима.

По мнению экспертов, отстраняясь таким образом от основной части общества и смешивая футбол с политикой, оппоненты власти совершают серьезную ошибку. Подход, при котором в вину ставится и радость от победы футболистов, ведет в тупик.

Под раздачу попал и оппозиционер Алексей Навальный, который, не объясняя, шутка ли это или всерьез, предложил провести серию митингов в поддержку вратаря Игоря Акинфеева. Даже его е обвинили в "разыгравшихся имперских амбициях", объяснив, что "гордиться надо экономикой, а не тем, что мячик в ворота залетел". "ЧМ — это наркотик, чтобы народ забыл про дороги, образование, нищету, коррупцию, налоги", — написал Навальному Twitter-пользователь Игорь Тарасов.

Схожую позицию высказал и экс-депутат Госдумы Александр Осовцов. "Очень обидно видеть путинскую сборную в четвертьфинале. Именно путинскую — другой в нынешней России нет и быть не может. Еще обиднее, что некоторые друзья болеют за путинских. Путинские для них "наши", — написал Осовцов в Facebook.

Заместитель пред ПАРНАСа Вадим Лукашевич заявил, что "вот все забыли и о Сенцове, и о повышении пенсионного возраста, и росте тарифов ЖКХ, о пребывающей в стагнации экономике, о санкциях и международной изоляции, об отсутствии свобод, о войне в Сирии и Украине…Зрелища — это все, что российская власть может дать российскому народу за его же счет. За деньги, потраченные на ЧМ, мы могли бы решить проблему с ветхим жильем в национальных масштабах, полностью решить проблему с детским здравоохранением, лекарствами для раковых больных… Но у людей изъяли деньги, чтобы впарить им эту зрелищную пустышку".

По словам председателя ПАРНАСа Михаила Касьянова, "мы все хотим, чтобы о России в мире думали хорошо". "И выход в четвертьфинал — это позитив для России и ее имиджа в мире. Однако этот имидж портит нынешний режим, так что естественным образом появляется это противоречие между радостью за сборную и критикой Путина…И хотя в пользу нашей сборной, в общем-то, сработала русская рулетка, но тем не менее победа — это хорошо".

А лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг заявил, что национальная сборная принадлежит обществу. Потребность быть успешным и лучшим заложена в человеке. Является ли это сопереживание поддержкой Путина и его режима? Нет. Все же остальное — без изменений.

"Власть безусловно использует чемпионат в своих интересах, но это не повод не болеть за сборную. И Шлосберг в своем высказывании все хорошо сформулировал, — сказал "НГ" глава Политической экспертной группы Константин Калачев. — Надо искать то, что объединяет большинство и меньшинство, а не культивировать то, что разъединяет".

Хотя оппозиция в этом отношении не оригинальна. Западная пресса отличилась сразу же в аналогичном стиле. "Третье место на Евро-2008 России могла принести государственная допинговая программа в футболе". Британские СМИ порой бывают ОЧЕНЬ предсказуемыми. Ждем продолжения", — пишет автор канала "Мышь в овощном", цитируя соответствующую статью The Independent.

Напомним, что портал ESPN пишет, что Россия смогла победить главного претендента на кубок чемпионата мира, хотя и была "самой слабой на турнире". В свою очередь, The Washington Post негодует: "Три недели назад были реальные сомнения в том, выйдет ли эта команда из группового этапа. Теперь хозяева могут сделать еще один или два шага".

Разумеется, наиболее радикальные и некрасивые выпады прозвучали со стороны украинцев и либералов. "Биомасса даже не думает, что потом будет еще проверка на допинг, проверка на хитрое минимальное отравление соперников (или их подкуп), санкции за "боинг" и нищета без пенсий. Биомассе, конечно, лучше сразу в гроб ложиться — слишком много от вас шума. Бактериям нельзя давать телевизоры и гаджеты с "Фейсбуком". В аристократические века вся эта орущая и ныне графоманящая шваль, вот вы, были на заводах или в поле — и на нарушение тишины быдлу времени и повода не отводилось", — возмущен режиссер и член Независимого совета по правам человека Евгений Понасенков.

"Почему-то я уверен, что ни среди 16 команд, вышедших из группового этапа, ни даже из 32 первоначальных участников чемпионата мира, нет больше ни одной, в которой главный бомбардир, только что забивший очень важный для команды гол, будет не возносить благодарные молитвы Господу, не выкрикивать имя любимой женщины, не бежать навстречу объятиям товарищей по команде, не хохотать, кувыркаясь на траве, и не как-нибудь еще переживать свой восторг и свое упоение, а прикладывать одну руку к голове, изображая фуражку, а другой отдавать честь по-военному", — негодует Сергей Пархоменко.

Любопытно, что есть мнения, кое-как обоснованные рационально. К примеру, журналист Карина Орлова считает, что лучше " за сборную России не болеть, потому что любая победа над любой серьезной сборной для России случайна. Такая победа приносит только одно — укрепление рейтингов Владимира Путина". Тоже, знаете ли, мнение…

По этому поводу даже весьма оппозиционный знаток Ровшан Аскеров отмечает: "Вот так пишется история. Очень слабой, очень "деревянной", очень плохой сборной России. Но побеждающей. И против этого не попрешь. НЕ БЫВАЕТ НЕЗАСЛУЖЕННЫХ ПОБЕД. И НЕТ НЕЗАСЛУЖЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ. И очень омерзительно выглядят те, кто пытается искать закулисные рычаги этой победы".

И прав известный оппозиционер Кирилл Шулика: "вас никто никогда не послушает, кроме узкого круга поклонников, ни про Сенцова, ни про кровавый режим, ни про репрессии, ни про Путина. Не потому, что не согласны (я вот заведомо согласен в 90 процентах случаев). Просто вы народ ненавидите. В том числе и меня, потому что я сегодня праздновал".

"Ну а так, спасибо сборной за обряд экзорцизма, вышли бесы. Отлично!" — резюмирует Шулика.