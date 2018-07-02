Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России

После победы России над Испанией эксперты озаботились вопросом, что делать дальше в четвертьфинале — а западные СМИ, украинцы и либеральная оппозиция начали возмущаться и негодовать.

В настоящее время интернет заполонили бесчисленные коллажи Игоря Акинфеева в виде многорукого футбольного Бога и эскизы будущего памятника ноге голкипера. Хотя теперь нужно внимательнее присмотреться к будущему сопернику — 7 июля наша сборная в четвертьфинале сразится с Хорватией.

Прогнозы на матч с Россией уже озвучил полузащитник хорватской сборной Лука Модрич. По его словам, это будет непростая игра. "Матч в Сочи, и Россия хозяйка чемпионата — у неё будет очень сильная поддержка на трибунах. Будет ли пенальти? Не знаю. Но для нас стало сюрпризом, что Россия попала в ¼ финала", — отметил хорватский футболист.

Со своей стороны, засаслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев считает, что россияне могут пройти и хорватов. По его словам, "команда играет так, как позволяет ей соперник. Не позволили испанцам разбегаться по полю, плотно держали и получили результат, поэтому с хорватами. Если смогут навязать свою игру, смогут победить. Я верю, что мы выйдем в полуфинал, еще есть 5 дней, ребята отдохнут, восстановятся. Всё будет хорошо".

Наставник хорватов Златко Далич уверен, что это событие станет "потрясающим зрелищем для всего мира". А главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал мнение, что "теперь может произойти всё, что угодно. Сейчас игроки счастливы, они чувствуют, что принесли стране праздник. Многие сильные команды уже отправились домой. Россиянам уже не придётся играть с явным фаворитом. Они вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность. С Хорватией, можно бороться за путёвку в полуфинал".

Впрочем, западные СМИ уже начали (кто бы сомневался?) искать в победах российской сборной всевозможные "руки Кремля" — от допинга до "договорняков".

Ждали? Принимайте: "третье место на Евро-2008 России могла принести государственная допинговая программа в футболе". Британские СМИ порой бывают ОЧЕНЬ предсказуемыми. Ждем продолжения",- пишет автор канала "Мышь в овощном", цитируя соответствующую статью The Intepended.

Кроме того, портал ESPN пишет, что Россия смогла победить главного претендента на кубок Чемпионата мира, хотя и была "самой слабой на турнире". В свою очередь The Washington Post негодует: "Три недели назад были реальные сомнения в том, выйдет ли эта команда из группового этапа. Теперь хозяева могут сделать еще один или два шага".

Кстати, все тот же The Independent пытается уколоть Россию — рассказывая, что победа над сборной Испании — это "пожалуй, самый известный триумф России с 1945 года". Правда, британские журналисты считают — Россия могла победить только благодаря футбольной удаче, ибо победы она не достойна. Например, они указывают на якобы "спорный пенальти".

"Главного тренера российской сборной издание назвало "усатым кондуктором", премьер-министра Дмитрия Медведева "гномом позорным" (из-за того, что глава правительства посетил раздевалку сборной после победы и поблагодарил футболистов за историческую победу), а российских болельщиков — "кокошникообразными". "Униан", заводя речь о победе сборной России, ограничился четырьмя скромными абзацами. В новостной ленте ТСН какие-либо упоминания о матче России и Испании вообще отсутствуют",- отмечают в своем анализе авторы Actualcomments.

"Мы собрали самые типичные высказывания жителей Украины в соцсетях о победе сборной России над сборной Испании на ЧМ-2018. К сожалению, сделать это было несложно",- сообщает Life, публикуя скриншоты "тотального взрыва" в украинских соцсетях.

Впрочем, для российских либералов победа сборной стала колоссальной бедой (впрочем, как и получение права на Сочи-2014, победа в неофициальном зачете, победы сборной по хоккею и футболу, и т. п.). Отметились, что называется "почти что все".

"Биомасса даже не думает, что потом будет еще проверка на допинг, проверка на хитрое минимальное отравление соперников (или их подкуп), санкции за боинг и нищета без пенсий. Биомассе, конечно, лучше сразу в гроб ложиться — слишком много от вас шума. Бактериям нельзя давать телевизоры и гаджеты с Фейсбуком. В аристократические века вся эта орущая и ныне графоманящая шваль, вот вы, были на заводах или в поле — и на нарушение тишины быдлу времени и повода не отводилось",- возмущен режиссер и член Независимого совета по правам человека Евгений Понасенков.

"Почему-то я уверен, что ни среди 16 команд, вышедших из группового этапа, ни даже из 32 первоначальных участников Чемпионата мира, нет больше ни одной, в которой главный бомбардир, только что забивший очень важный для команды гол, будет не возносить благодарные молитвы Господу, не выкрикивать имя любимой женщины, не бежать навстречу объятиям товарищей по команде, не хохотать, кувыркаясь на траве, и не как-нибудь еще переживать свой восторг и свое упоение, а прикладывать одну руку к голове, изображая фуражку, а другой отдавать честь по-военному", — негодует Сергей Пархоменко.

"Это всосано с молоком — как крик "мама!" на родном языке, которого так опасался Штирлиц, глядя на беременную радистку Кэт",- пишет он.

"Я думаю, что ответ на вопрос "что не так с российской оппозицией и почему у нее ничего не получается" можно найти в реакции на итоги матча Россия-Испания. Ладно, массы не понимают расклад, и им нужны зрелища, особенно в отсутствие хлеба. Но интеллектуальное меньшинство, которое определяет направление развития страны, не может притворяться, что спорт вне политики",- пишет журналист Карина Орлова.

"Так вот, рационально за сборную России не болеть, потому что любая победа над любой серьезной сборной для России случайна. Такая победа приносит только одно — укрепление рейтингов Владимира Путина",- требует она.

"Не бывает сегодня Путин уходи, а завтра наши победили. Не бывает "мы против войны в Украине", но наши победили. Наши или и там, и там, или и не там, и не там. За вас, за нас и за Донбасс идут только в комплекте, вот в чем дело",- мучается либеральный автор.

Хотя даже весьма оппозиционный знаток Ровшан Аскеров отмечает "Вот так пишется история. Очень слабой, очень "деревянной", очень плохой сборной России. Но побеждающей. И против этого не попрешь. НЕ БЫВАЕТ НЕЗАСЛУЖЕННЫХ ПОБЕД. И НЕТ НЕЗАСЛУЖЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ. И очень омерзительно выглядят те, кто пытаются искать закулисные рычаги этой победы".

"Люди со светлыми лицами, простите меня, просто нами брезгуют. И не стыдно ведь. Печься якобы о его благе и брезговать. Но промолчите лишний раз, если не радостно. Зачем показывать, что вы нам чужие?",- пишет известный оппозиционер Кирилл Шулика.

"Вас никто никогда не послушает, кроме узкого круга поклонников, ни про Сенцова, ни про кровавый режим, ни про репрессии, ни про Путина. Не потому, что не согласны (я вот заведомо согласен в 90% случаев). Просто вы народ ненавидите. В том числе и меня, потому что я сегодня праздновал",- добавляет он.

"Я считаю, что сборная выиграла не для Путина, если что, а для меня. Для меня это важно. И не менее важно, чем пенсии, поликлиники и прочее. Вот такой я, да. А почему, собственно, нет? Почему у нас должны быть пенсии и не должно быть футбола? В Германии вот есть пенсии и футбол тоже есть",- поясняет либеральный политик.

"Ну а так спасибо сборной за обряд экзорцизма, вышли бесы. Отлично!",- заключает Шулика.