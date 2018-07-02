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Остановить любой ценой: пенсионная реформа убьет нашу страну

Политика

Пенсионная реформа, анонсированная правительством, не предполагает широкой дискуссии.

Остановить любой ценой: пенсионная реформа убьет нашу страну. 388926.jpeg

В ней нет также  экспертных заключений, исследований и увязки со стратегией развития российской экономики - цифровой и высокотехнологичной. Об этом пишут специалисты - в частности, политолог Михаил Миронов.

Эксперты отмечают, что реализация пенсионной реформы в заявленных параметрах приведет в перспективе к значительному увеличению предложения рабочей силы на рынке труда.

По сути, если считать 20 лет началом  трудовой деятельности, то повышение пенсионного возраста приведет к увеличению работниц почти на 23 процента. У мужчин - на 12 процентов.

При этом надо учитывать, что рлоссийская экономика в принципе неспособна создать дополнительно к имеющимся еще 12-20 процентов рабочих мест. А с учетом того, что работы в принципе будет становиться меньше - ситуация и вовсе выглядит угрожающей.

Отметим,  ОАО «РЖД» буквально на днях анонсировала сокращение нескольких тысяч человек в ближайшие годы.  Подается этот шаг как достижение - то есть, рост производительности труда, эффективности работы компании и тому подобное.

Все это действо исполнено в русле стратегических целях и задачах российского государства на перспективу. Рост эффективности, в первую очередь это связано с ростом производительности труда; цифровая экономика, ускорение технологического развития и так далее.

Только в подобном контексте нет места задачам повышения общей численности рабочей силы. Если называтьл вещи своими именами - это  задача ее общего снижения и обеспечения высвобождающихся граждан даже не доходами, а смыслом жизни.

В этой связи вспоминается недавний референдум в Швейцарии по реальности введения безусловного дохода. Россию это тоже донит рано или позлно, поскольку работы на всех не хвтатит.  Если работников  заменят роботы, то что делать с людьми, ведь зарплаты у них не может быть по определению? Обеспечивать безусловным доходом и некой творческой занятостью.

В итоге выглядит все так, что выплаты пенсий «молодым» пенсионерам можно рассматривать как разновидность безусловного дохода. Таким образом, единственный смысл в пенсионной реформе - это резкое замедление реализации стратегических целей роста эффективности и качества жизни.

Государство хочет банально сократить  число пенсионеров. Если взяь за продолжительность жизни возраст в 78 лет из указа президента, то повышение пенсионного возраста позволит сократить число женщин-пенсионеров примерно на 35 процентов. Мужчин-пенсионеров - на 27 процентов. Разумеется, за счет такой «экономии» оставшимся можно будет пенсию повысить.

Приходится констатировать тот факт, что ради будущего страны и ради выполнения майского указа президента Путина, пенсионную реформу  в ее анонсированном виде надо остановить. Это прямой путь к социальному взрыву. 

 

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Темы пенсия майский указ майские указы Дмитрий Медведев пенсионная реформа пенсионный возраст
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