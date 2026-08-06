Больше чем сторожевые псы: 6 пород кошек, которые превратят дом в неприступную крепость

Для защиты частной территории не всегда требуется установка сигнализации или содержание крупного пса. Некоторые породы кошек обладают врожденными охранными инстинктами, позволяющими им эффективно патрулировать квартиру и своевременно предупреждать владельца о незваных гостях.

Фото: commons.wikimedia.org by Borisich80, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сибирская кошка

Тяжеловесы-стратеги: мейн-кун и бобтейл

Мейн-куны впечатляют потенциального нарушителя не только габаритами, но и поведением. При появлении незнакомца у двери этот гигант часто занимает позицию в коридоре, буквально перекрывая доступ в жилые комнаты. Его низкое ворчание, больше похожее на рык, служит четким сигналом: территория занята. В этом плане кошки демонстрируют высокий уровень интеллекта, который помогает им быстро запоминать слова и команды владельца.

"Мейн-куны и курильские бобтейлы по складу характера ближе к собакам. Они не прячутся под диван при стуке в дверь, а выходят навстречу источнику шума. Курильский бобтейл и вовсе обладает молниеносной реакцией — если он сочтет угрозу реальной, атака последует незамедлительно", — отметила в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Охотники на страже: бенгалы и русские голубые

Бенгальские кошки воспринимают дом как личные охотничьи угодья. Их патрулирование отличается высокой активностью: они проверяют каждый угол и мгновенно реагируют на любые изменения обстановки. Учитывая, что это дорогие породы кошек с дикими генами, их защитные рефлексы развиты значительно сильнее, чем у обычных домашних мурлык.

Русская голубая кошка использует иную тактику — тактику психологического давления. Она не бросается в бой сразу, но фиксирует каждое движение постороннего тяжелым, немигающим взглядом. Такое пристальное внимание в сочетании с тихим, предупреждающим шипением способно вызвать дискомфорт даже у человека с крепкими нервами.

"Важно понимать, что территориальная агрессия у кошек — это не признак плохой социализации, а инстинкт самосохранения. Животное считывает микросигналы стресса у хозяина. Если вы напряжены, кошка автоматически переходит в режим боевой готовности", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Бесстрашные защитники: сибиряки и абиссинцы

Сибирские кошки исторически выполняли роль охранников хозяйственных построек, поэтому защита границ у них в крови. Они первыми оказываются у двери при подозрительном шорохе в подъезде. Абиссинские же кошки ориентированы на эмоциональный контакт: чувствуя тревогу человека, они бесстрашно бросаются на защиту личного пространства. Владельцам стоит учитывать, что такие активные защитники нуждаются в особом внимании к быту — регулярная чистка миски и игрушек важна для поддержания их физической формы и боевого духа.

"Кошки-охранники требуют особого подхода в воспитании. Их самостоятельность и готовность к защите нужно направлять в мирное русло, иначе они могут начать проявлять агрессию даже к желанным гостям", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Порода кошки Метод охраны и результат Мейн-кун Блокировка прохода своим весом и грозное ворчание. Курильский бобтейл Молниеносная атака при прямой угрозе, не боится собак. Русская голубая Непрерывное наблюдение и психологическое давление на чужака. Сибирская кошка Мгновенная реакция на шум у двери и защита границ.

Ответы на популярные вопросы об охранных кошках

Как понять, что кошка готова защищать дом?

Охранные качества проявляются в активном интересе к входной двери. Если кошка не убегает при звонке, а идет проверять, кто пришел, и при этом ее шерсть слегка приподнята, она находится в режиме наблюдения.

Может ли кошка реально остановить грабителя?

Физически кошке трудно справиться со взрослым человеком, но фактор внезапности и яростная атака (когти, зубы) часто заставляют злоумышленника отступить. Кошачьи укусы и царапины очень болезненны и долго заживают.

Нужно ли специально обучать кошку охране?

Специальная дрессировка "на задержание", как у собак, для кошек не рекомендуется, так как это может сделать животное неуправляемым. Достаточно поощрять бдительность и не ругать за предупреждающее ворчание.

Не опасно ли заводить такую кошку в семье с детьми?

Большинство охранных пород четко разделяют "своих" и "чужих". К членам семьи они проявляют исключительную преданность и терпение, если ребенок не переходит границы дозволенного в играх.

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