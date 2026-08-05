Шок, паралич, смерть: кубомедуза оказалась одним из самых смертоносных существ планеты

Кубомедузы, известные в научной среде как Cubozoa, представляют собой класс морских обитателей с характерным квадратным куполом. Эти существа, прозванные "морскими осами", достигают размеров баскетбольного мяча, а их тонкие щупальца вытягиваются на 15 сантиметров. Несмотря на хрупкий вид, они признаны одними из самых смертоносных созданий на планете. В мировом океане их яд считается эталоном биологической опасности.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Кубомедуза в пруду

Контакт со стрекательными клетками медузы приводит к моментальному впрыскиванию нейротоксинов и кардиотоксинов в кровь жертвы. Последствия атаки развиваются стремительно: от невыносимого болевого шока до полного паралича дыхательной системы. Одной взрослой особи достаточно, чтобы убить несколько десятков человек, при этом дети находятся в группе максимального риска из-за высокой концентрации яда на массу тела. Как отмечает сайт aif.ru со ссылкой на дерматовенеролога Екатерину Черныш, при ожоге категорически запрещено использовать пресную воду, так как она провоцирует еще более активный выброс токсинов.

"При встрече с любыми неизвестными медузами важно сохранять дистанцию, так как даже фрагменты щупалец сохраняют токсичность долгое время", -- подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Аркадий Кузнецов.

География обитания и риски в российских морях

По сведениям Зоологического института РАН, кубомедузы не обитают в акваториях России. Эти хищники предпочитают тропические и субтропические зоны Индийского и Тихого океанов, концентрируясь у побережья Австралии и Юго-Восточной Азии. Для их жизни необходима высокая океаническая соленость и стабильно теплая вода. Однако отсутствие "морских ос" не делает российские пляжи абсолютно безопасными.

В Черном море, на Сахалине и в Приморье встречаются другие виды, способные нанести болезненные травмы. Наиболее опасным в дальневосточных водах считается медуза-крестовичок, чей ожог вызывает тяжелые системные реакции. Также в южные моря в жаркие периоды может заплывать португальский кораблик. Если произошел контакт, следует немедленно промыть место поражения соленой водой, приложить холод и принять антигистаминное средство, а при одышке — вызвать скорую помощь.

Ответы на популярные вопросы о кубомедузах

Где именно живут самые опасные кубомедузы?

Наибольшая концентрация смертельно опасных особей зафиксирована у северных берегов Австралии и в водах Филиппин.

Можно ли умереть от ожога медузы в Черном море?

Виды, обитающие в Черном море, не являются смертельными для человека, но могут вызвать сильную аллергию или локальный ожог.

Почему яд кубомедузы действует так быстро?

Яд содержит специфические белки, которые практически мгновенно атакуют сердечную мышцу и нервные окончания, вызывая остановку сердца.

Помогает ли уксус при ожогах "морской осы"?

В тропических странах уксус используют для деактивации еще не сработавших стрекательных клеток, но он не нейтрализует уже впрыснутый яд.

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