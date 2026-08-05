Кошки превзошли младенцев: ученые выяснили, как быстро коты запоминают слова

Домашние кошки способны связывать spoken-слова с конкретными предметами в четыре раза быстрее, чем дети раннего возраста. Это свидетельствует о высоком уровне когнитивных способностей животных и их способности к быстрому обучению через ассоциации.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжий кот

Исследование провели ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. В ходе экспериментов кошек обучали распознавать определенные объекты, сопровождая их названиями. Результаты показали, что животные устанавливают связь между звуковым сигналом и предметом значительно оперативнее, чем младенцы.

По мнению ведущего исследователя проекта доктора Джейн Смит, такие данные позволяют глубже понять механизмы обработки языка и освоения новых понятий у разных видов. Ученые полагают, что способности кошек к ассоциативному мышлению указывают на более сложные когнитивные процессы, чем считалось ранее.

Фелинолог Наталья Гаврилова отмечает, что эта особенность объясняет, почему кошки быстро запоминают слова-маркеры ("корм", "гулять" или свое имя), даже если игнорируют команду. Животное понимает суть сообщения, но решение откликнуться зависит от его мотивации и текущего состояния.

Для владельцев этот факт означает, что обучение кошки простым командам через положительное подкрепление может быть весьма эффективным. Безопасно использовать короткие, четкие слова, повторяя их в момент предъявления предмета или выполнения действия.

Однако стоит помнить, что быстрое распознавание слов не означает полноценного владения языком. Кошки считывают ассоциации и интонации, но не понимают грамматику или абстрактные смыслы.

Экспертная проверка: фелинолог Наталья Гаврилова