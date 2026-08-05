Гений лени и мастер легкой наживы: как черный коршун стал самым хитрым хищником планеты

Черный коршун — уникальный представитель хищных птиц, который отказался от изматывающих погонь в пользу стратегии максимальной выгоды при минимальных затратах энергии. В отличие от ястребов-перехватчиков или мастеров засады, этот пернатый предпочитает роль "великого комбинатора". Он мастерски находит пропитание там, где другие видят лишь опасность или мусор: от рыбацких причалов до эпицентров лесных пожаров.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain черный коршун

Экономия сил как залог выживания

Черный коршун — настоящий аскет в вопросах расхода энергии. Его полет над речными поймами или деревнями выглядит как бесконечное планирование: птица часами кружит в термических потоках, почти не совершая взмахов крыльями. Это не лень, а эффективный метод патрулирования огромных территорий. В рационе коршуна классическая охота занимает лишь малую часть. Основа питания — все, что не требует долгого преследования: падаль, снулая рыба или мелкие грызуны.

"Коршуны крайне рациональны в выборе жертвы. Они никогда не вступят в схватку с сильным противником, предпочитая больных особей или беззащитных птенцов. Это позволяет виду сохранять популяцию даже в условиях дефицита ресурсов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Мастерство перехвата и "рыбалка" по чужим следам

Если добыча не найдена на земле, коршун включает режим воришки. Вместо того чтобы выслеживать рыбу в мутной воде, он следит за более удачливыми рыболовами — чайками или скопами. Птица преследует конкурента до тех пор, пока тот в попытке уйти от назойливого соседа не выронит улов. Коршун подхватывает трофей в воздухе, не затратив ни секунды на саму охоту.

Интеллект этих птиц проявляется и в наблюдении за людьми. Опытные особи запоминают места стоянок рыбаков и активно пользуются плодами их труда, незаметно утаскивая рыбу прямо с берега. Аналогичная ситуация складывается и на частных подворьях, хотя нападения на домашних цыплят происходят редко — коршун выберет легкую добычу на свалке или у кромки воды, прежде чем пойдет на риск столкновения с человеком.

"Подобная поведенческая пластичность требует высокого уровня когнитивных способностей. Птица анализирует действия других видов и человека, подстраивая свой график под их активность", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Пернатые пироманы: почему коршуны ищут огонь

Самая удивительная черта черного коршуна — его тяга к огню. Пока лесные обитатели спасаются бегством от пламени, коршуны собираются у кромки пожара. Для них это "шведский стол": испуганные насекомые, ящерицы и мыши сами выбегают на открытые участки, становясь легкой мишенью. В Австралии зафиксированы случаи, когда коршуны намеренно переносили тлеющие ветки на сухие участки травы, чтобы расширить зону возгорания и выгнать еще больше добычи.

Ситуация Стратегия черного коршуна Лесной пожар Охота на животных, спасающихся от огня Удачная охота чайки Преследование до потери добычи конкурентом Рыбалка людей Слежка за лодками для поиска косяков рыбы Дефицит свежей еды Переход на питание падалью и отходами

Особенности быта и "дизайнерские" гнезда

Черные коршуны — птицы общественные. Вне сезона размножения они не защищают территорию, предпочитая коллективные ночевки и совместные трапезы. Это помогает им выживать: если одна птица нашла крупную падаль, к ней стягиваются остальные. К слову, даже при обновлении схем вакцинации домашних питомцев стоит помнить, что дикие птицы являются переносчиками многих заболеваний именно из-за своей тяги к падали.

Гнезда коршунов заслуживают отдельного внимания. Помимо традиционных веток, птицы используют для отделки своего жилья пластиковые пакеты, тряпки, обрывки бумаги и другой мусор. Это не только укрепляет конструкцию, но и служит своеобразным маркером территории. При этом они удивительно верны своим "домам", возвращаясь в старые гнезда ежегодно после зимовки.

"Использование антропогенного мусора в гнездах — это яркий пример адаптации к жизни рядом с человеком. Коршуны превращают отходы в полезный строительный ресурс", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о черных коршунах

1. Опасен ли черный коршун для домашних кошек или собак?

Нет, коршун предпочитает мелкую добычу весом до нескольких сотен граммов. Кошка или собака для него слишком крупный и рискованный противник, поэтому птица выберет более легкую цель.

2. Можно ли подкармливать коршунов на даче?

Специально привлекать хищника не рекомендуется. Это может привести к потере птицей естественных навыков поиска пищи и излишней наглости по отношению к соседским хозяйствам.

3. Почему коршуны кружат над свалками?

Для них свалка — это стабильный источник высококалорийной пищи (пищевые отходы, грызуны). Благодаря своей всеядности коршуны отлично чувствуют себя вблизи населенных пунктов.

4. Как отличить коршуна от других ястребиных в небе?

Главный признак — характерный хвост с небольшой выемкой, напоминающей вилочку. Также коршуны часто издают звук, похожий на протяжное дрожащее ржание жеребенка.

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