Владельцев змей в Алабаме обяжут использовать поводки при перемещении

Владельцам рептилий и амфибий в США следует обратить внимание на изменения в местном законодательстве штатов Мэриленд и Алабама, которые могут привести к запрету содержания местных видов или ввести жесткие ограничения при транспортировке животных.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Змея в террариуме

Ограничения в Мобиле (штат Алабама)

Городской совет Мобила предложил новый закон о содержании животных. Согласно проекту, все змеи и любые "неодомашненные" животные (куда относятся все рептилии) получают статус "животных высокого риска". Это не означает полный запрет на их содержание, но накладывает жесткие требования к транспортировке.

Главным требованием становится обязательное использование средств физического сдерживания. В частности, животное должно находиться на поводке, цепи, шнуре или аналогичном устройстве в любое время при перемещении вне жилья.

Зоотехник Сергей Пахомов отмечает, что подобные требования к рептилиям часто игнорируют биологические особенности видов. Например, использование поводка для кукурузного бананового полоза (Corn Snake) или черепахи может быть физически неосуществимо или опасно для здоровья животного.

Владельцам, занимающимся просветительской деятельностью и вывозящим животных на программы, рекомендуется отслеживать решения городского совета, чтобы избежать правовых санкций за отсутствие "физического сдерживания".

Запрет на местных герпетофауну в Мэриленде

Департамент природных ресурсов Мэриленда (MDNR) разрабатывает изменения в правилах содержания рептилий и амфибий. Одно из предложений подразумевает полный запрет на владение всеми видами, исконно обитающими в Мэриленде.

Под удар попадают даже те особи, которые были выведены в неволе (captive-bred), а не изъяты из дикой природы. На данный момент MDNR уже регулирует разведение и продажу местных видов через систему лицензий и разрешений, но новый законопроект может сделать владение такими животными незаконным.

Специалист по охране животного мира Роман Беляев поясняет, что полный запрет на содержание даже разведенных в неволе животных часто выходит за рамки охраны природы и может негативно сказаться на культуре ответственного кипинга.

Для защиты своих прав владельцы могут обратиться к рекомендациям Maryland Herp Club. Организация подготовила 25-страничный документ с альтернативными предложениями, которые направлены на корректировку правил без введения тотального запрета.

Экспертная проверка: зоотехник Сергей Пахомов

специалист по охране животного мира Роман Беляев