Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без варки и стерилизации: как за 15 минут сделать ядреную свекольную хреновину на зиму
Различия JAC T9 и Huanghai N7: комфорт против грузовых возможностей
Один выдергиваете — вырастет пять: сорняки, которые "звереют" от обычной прополки
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Жир на талии и проблемы с кишечником: кому строго противопоказано есть творог каждый день
Хрустящая лодочка и воздушный творожный крем: идеальный десерт к семейному чаепитию
Чайная ложка на 5 литров воды: чем полить герань в августе, чтобы лысый куст покрылся бутонами
Секреты платежек за ЖКХ: как понять новые правила и не переплатить
Газ или электричество? Расчеты, о которых молчат продавцы отопительного оборудования

Дружба без границ вида: как приматы нежно заботятся о тех, кто совсем на них не похож

Зоосфера

Долгое время считалось, что формирование глубоких эмоциональных связей с представителями других видов — исключительная привилегия человека. Однако антропологи Оксфордского университета опровергли этот миф, представив доказательства того, что приматы способны на искреннюю привязанность, заботу и даже усыновление чужаков. 

Обезьянка
Фото: Pravda.Ru by Маляева Анна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обезьянка

Межвидовая дружба: от белок до свиней

Команда исследователей под руководством антрополога Сирила Грютера проанализировала колоссальный массив данных: более 300 научных публикаций, интервью с десятками полевых специалистов и сообщения в медиа. Результаты показали, что мир приматов полон удивительных примеров социального любопытства. Например, серые лангуры в Шри-Ланке проявляют нежность к белкам, поглаживая их, а курносые обезьяны в Китае вступают в активные игры с домашними свиньями.

"Такое поведение часто продиктовано не только любопытством, но и высоким уровнем когнитивного развития, позволяющим приматам считывать сигналы других животных", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Одним из самых поразительных примеров стали бразильские капуцины. Ученые задокументировали случай, когда группа обезьян в течение нескольких месяцев воспитывала детеныша мартышки. Это не просто мимолетный интерес, а полноценное социальное принятие, требующее гибкости психики и готовности тратить ресурсы на особь иного вида.

Эволюционные корни товарищества

Антропологи подчеркивают, что хотя эти взаимодействия нельзя в полной мере назвать "содержанием питомцев" в человеческом понимании, они являются важными эволюционными кирпичиками. Способность к эмпатии и терпимость к "чужакам" развились у общих предков человека и приматов задолго до того, как мы начали приручать собак или кошек. Исследование эволюционных адаптаций показывает, что социальная пластичность помогает видам выживать и адаптироваться к меняющейся среде.

"Эмпатия у приматов имеет глубокие биологические основы. Тот факт, что они могут заботиться о других видах, подтверждает: механизмы привязанности универсальны для многих высокоорганизованных млекопитающих", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Сирил Грютер в своей работе акцентирует внимание на том, что люди не уникальны в своем стремлении к общению с другими животными. Подобное общение с собакой или любым другим питомцем сегодня — это лишь вершина айсберга, основание которого заложено миллионы лет назад в лесах, где наши предки учились взаимодействовать с окружающим миром.

Практическое применение открытий

Помимо фундаментального научного значения, исследование имеет и прикладной характер. Понимание того, какие виды приматов наиболее склонны к мирному сосуществованию с другими животными, критически важно для зоопарков и заповедников. Это позволяет создавать смешанные вольеры, где животные чувствуют себя комфортно, не проявляя агрессии к соседям.

"Правильное формирование групп в условиях неволи снижает уровень стресса у животных. Наблюдения антропологов помогают нам точнее подбирать компаньонов для социальных видов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Вид примата Проявление социальной связи
Серый лангур Тактильный контакт (поглаживание) белок
Курносая обезьяна Совместные игры с домашними свиньями
Капуцин Длительное выхаживание и опека детеныша мартышки
Шимпанзе и другие Проявление любопытства и терпимости к посторонним видам

Ответы на популярные вопросы о поведении приматов

1. Означает ли это, что обезьяны заводят домашних животных?

Нет, это не домашнее содержание в человеческом понимании. У приматов нет контроля за размножением или питанием других видов, скорее это форма социального взаимодействия и досуга.

2. Почему обезьяны выбирают именно этих животных для игр?

Обычно выбор падает на виды, которые не представляют угрозы и обладают схожим игровым поведением или вызывают родительский инстинкт.

3. Могут ли такие связи быть опасными для животных?

В дикой природе всегда есть риск, однако задокументированные случаи показывают преимущественно мирный характер таких контактов.

4. Как это открытие помогает людям?

Оно доказывает, что наша потребность в общении с животными — естественная часть нашей биологии, а не просто культурная традиция.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по поведению животных Павел Смирнов, зоопсихолог Елена Воробьёва, зоолог Дмитрий Мельников
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Домашние животные
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Последние материалы
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Жир на талии и проблемы с кишечником: кому строго противопоказано есть творог каждый день
Хрустящая лодочка и воздушный творожный крем: идеальный десерт к семейному чаепитию
Чайная ложка на 5 литров воды: чем полить герань в августе, чтобы лысый куст покрылся бутонами
Секреты платежек за ЖКХ: как понять новые правила и не переплатить
Газ или электричество? Расчеты, о которых молчат продавцы отопительного оборудования
Беспилотные такси появятся на дорогах Астаны, Алматы и города Косшы
Чужие долги больше не пройдут: в России радикально пересмотрели правила одобрения кредитов
Знают, что нужно детям: породы собак, из которых получаются лучшие четвероногие няньки
Ленинградская область показала устойчивую динамику развития агропромышленного комплекса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.