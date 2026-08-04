Особенности здоровья котят и критерии выбора здорового питомца

Сроки полного раскрытия глаз у котят индивидуальны, но обычно этот процесс завершается к двум неделям жизни. Раннее или позднее открытие глаз может быть связано с особенностями развития конкретного помета или состоянием здоровья матери.
В практике разведения мейн-кунов встречаются случаи, когда котята открывают глаза раньше среднего срока (менее чем за неделю). Однако такие отклонения от типичного графика не всегда имеют диагностическое значение и могут быть случайными особенностями развития конкретных особей.
Согласно данным ветеринарных специалистов, процесс раскрытия глаз происходит в разные сроки:
Зрение новорожденных развивается постепенно, и в первые дни после открытия глаз оно остается ограниченным.
Мейн-куны отличаются крупным размером и специфическим экстерьером. При выборе котенка этой породы важно понимать, что внешние признаки (длинная шерсть, размер ушных раковин) не являются индикаторами здоровья или темперамента животного.
Особое внимание при разведении мейн-кунов следует уделять генетическому скринингу. Родословная подтверждает происхождение, но не гарантирует отсутствие наследственных заболеваний, таких как гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМ), которая встречается у данной породы.
Важно: Родословная, выставочный титул и отдельный генетический тест не гарантируют здоровье и подходящий темперамент. Решение о разведении требует ветеринарной и профильной оценки.
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