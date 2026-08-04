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Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов

Зоосфера

Уникальное событие в мире морской биологии: спустя два десятилетия у берегов Галапагосских островов вновь обнаружена гладкая акула-молот. Этот вид, находящийся на грани исчезновения, считался исчезнувшим из акватории архипелага с начала 2000-х годов. Возвращение редкого хищника не только дает надежду на восстановление популяции, но и позволяет ученым раскрыть тайну "детских садов" для молодняка, которые скрываются в защищенных заливах островов.

Акула-молот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула-молот

Трудности идентификации и генетический анализ

Гладкая акула-молот — мастер маскировки среди своих сородичей. Визуально она практически неотличима от более распространенной гребенчатой акулы-молот. Главный маркер — отсутствие характерной выемки в центральной части "молота", однако заметить это в мутной воде или при быстром движении рыбы невозможно. Чтобы подтвердить возвращение вида, морские биологи из Техасского университета применили метод ДНК-тестирования.

"Использование генетических маркеров позволило нам точно определить вид там, где визуальные наблюдения бессильны. Это критически важно, так как восстановление ДНК и изучение генома помогают понять, насколько изолирована данная популяция от своих сородичей в других частях океана", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Для детального изучения поведения на молодых особей установили акустические передатчики. Кроме того, ученые собрали биологический материал для анализа рациона, что поможет выяснить, какие ресурсы архипелага привлекают хищников после долгого отсутствия.

Галапагосы как "ясли" для редких хищников

Предварительные данные трекинга показывают, что акулы не просто проплывали мимо, а задерживались в мелководных заливах на длительный срок. Это позволило исследователям предположить, что архипелаг служит природным питомником. Здесь молодняк находит защиту от крупных хищников и обилие корма в первые, самые опасные годы жизни. Подобное поведение характерно и для других видов: например, белая акула часто выбирает специфические прибрежные зоны для выращивания потомства.

"Выбор определенных акваторий в качестве 'яслей' - это стратегия выживания. Даже если это шагающая акула или гигантский молот, безопасность молодняка в первые месяцы определяет стабильность всей популяции на десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Миграционные пути и угрозы для вида

Гладкие акулы-молоты страдают от интенсивного рыболовства. Их миграционные маршруты часто пересекаются с зонами промышленного вылова, где они становятся случайной добычей. Иногда подобные инциденты фиксируются и в других регионах: так, акула во Владивостоке, пойманная в сети, вызвала широкий резонанс среди специалистов.

"Понимание того, как хищники перемещаются между северными и южными популяциями, позволяет создавать защищенные морские коридоры. Это единственный способ спасти виды от вымирания в условиях глобального изменения климата", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Признак / Проблема Решение / Лайфхак для исследователей
Сходство с гребенчатой акулой Обязательный ДНК-анализ образцов тканей
Скрытный образ жизни молодняка Установка акустических передатчиков для трекинга
Неизвестный рацион питания Анализ состава фекалий для определения кормовой базы
Угроза вылова в сетях Создание трансграничных морских заповедников

Ответы на популярные вопросы о жизни акул

Чем опасна встреча с акулой для человека?

Большинство видов, включая акул-молотов, избегают контакта с людьми. Однако некоторые мелкие виды, такие как акула в Азовском море, могут иметь ядовитые шипы, которые наносят болезненные раны при случайном контакте.

Почему акулы-молоты не появлялись на Галапагосах 20 лет?

Это может быть связано с изменением температуры воды, оскудением кормовой базы или избыточным выловом. Возвращение вида сигнализирует об улучшении экологической обстановки в архипелаге.

Как ученые находят акул в открытом океане?

Биологи используют спутниковые метки и гидрофоны — подводные микрофоны, которые улавливают сигналы от акустических передатчиков, закрепленных на плавниках рыб.

Помогают ли исследования акул медицине?

Да, изучение уникальных свойств организма хищников, например, механизмов, предотвращающих лечение слепоты у долгоживущих видов, открывает новые горизонты в генетике и офтальмологии.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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