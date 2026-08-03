Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотистый хруст и сливочный аромат: как сохранить природный характер маслят от сушки до запекания
Три параметра подбора: как не ошибиться с классом качества и вязкостью моторного масла
Сахалин больше не тот: аномально теплое море привело к нашествию фугу, тунцов и других хищников
Шёпот сквозь толщу земли: как слоны "слушают" сейсмические сигналы ногами и черепом
Орехи против холестерина? Эксперты рассказали, что действительно провоцирует опасные бляшки в сосудах
Свёкла созреет на глазах: подкормка в августе сработает на плотность и долгую лёжкость
Без комочков и свернувшихся желтков: как за 15 минут приготовить шелковистый заварной крем
Неожиданный выбор туристов: два региона России, где можно отдохнуть ярче и дешевле, чем в Сочи
Новый Volkswagen по цене машины с пробегом: в России начали продавать седан Lavida Pro

Преданность, достойная собаки: 5 пород, которые любят человека сильнее, чем собственную независимость

Зоосфера

Миф о кошачьем эгоцентризме постепенно уходит в прошлое, уступая место пониманию глубокой привязанности этих животных к человеку. Существуют породы, для которых близость владельца — не просто приятное дополнение, а базовая потребность. Такие питомцы не ограничиваются формальным присутствием в квартире: они встречают у порога, контролируют домашние дела и тяжело переживают разлуку. 

Кошка на руках
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кошка на руках

Рэгдолл: мягкий характер и полное доверие

Название породы дословно означает "тряпичная кукла", что описывает уникальную физиологическую особенность: в руках человека эти кошки моментально расслабляют мышцы. Рэгдоллы лишены агрессии, редко используют когти и идеально подходят для семей с детьми. Их приоритет — внимание хозяина, а не борьба за доминирование на территории.

"Рэгдоллы генетически ориентированы на человека, но эта черта делает их уязвимыми. Они практически не способны защитить себя и очень плохо переносят одиночество. Если питомец остается один на весь рабочий день, у него может развиться депрессия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Священная бирма: интуитивный союзник

Бирманские кошки отличаются деликатностью. Они не навязывают свое общество, если видят, что владелец занят, но мгновенно оказываются рядом в моменты эмоционального спада или болезни. Эта порода считается одной из самых тактичных: бирма умеет сопереживать, просто находясь в поле зрения человека.

Бурманская кошка: энергия и общительность

Бурма — это кошка-экстраверт, сохраняющая игривость до глубокой старости. Они склонны к "разговорам" с хозяином и активному участию во всех бытовых процессах. Часто бурма выбирает одного лидера в семье, сопровождая его по пятам, что делает её поведение похожим на собачье. Нередко такие умные породы кошек легко осваивают простые команды и прогулки на шлейке.

"Бурманские кошки крайне социальны. Им важно не просто находиться в одной комнате, а взаимодействовать с человеком через игру или голос. Это отличный выбор для активных людей, готовых уделять время общению с животным", — отметила в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Мейн-кун: деликатный гигант

Несмотря на грозный вид и внушительный размер, мейн-куны славятся миролюбием. Они прекрасно ладят с другими животными и детьми. Мейн-кун редко навязывается, предпочитая формат "ненавязчивого присутствия". Он не обязательно будет спать на ваших коленях, но обязательно устроится на полу рядом с вашим рабочим местом.

Сфинкс: потребность в тепле и тактильном контакте

Для сфинксов контакт с кожей хозяина — это способ терморегуляции и выражения высшего доверия. Они обожают спать под одеялом и сидеть на плечах. Из-за отсутствия шерсти и высокой метаболической активности сфинксы ищут тепло человеческого тела, что делает их самыми "липкими" в хорошем смысле слова питомцами.

"Сфинксы требуют не только эмоционального внимания, но и специфического ухода, так как их кожа выделяет секрет. Постоянный контакт с человеком для них естественен, они воспринимают владельца как часть своей стаи и нуждаются в ласке постоянно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Особенность породы Что получает владелец
Рэгдолл (полное расслабление) Идеальный питомец для снятия стресса и игр с детьми
Бурма (высокая активность) Постоянный участник всех домашних дел и игр
Сфинкс (поиск тепла) Максимально тактильный и нежный контакт
Мейн-кун (верность без навязчивости) Спокойный компаньон, который всегда находится рядом

Ответы на популярные вопросы о привязанности кошек

Может ли беспородная кошка быть такой же ласковой?

Да, характер зависит не только от генов. Кошки из приютов часто проявляют исключительную преданность, а воспитание в любви и безопасности формирует ласковый нрав у любого животного.

Правда ли, что сфинксы не переносят одиночество?

Сфинксы — одни из самых социально зависимых кошек. Длительное отсутствие человека вызывает у них сильный стресс, поэтому им часто заводят второго питомца для компании.

Как понять, что кошка привязана к хозяину?

Основные признаки — это "бодание" головой, мурлыканье при вашем появлении, желание тереться о ноги и сон в одной постели с владельцем.

Зависит ли характер кошки от воспитания?

Безусловно. Даже представитель ласковой породы может стать замкнутым, если его пугать или игнорировать. Ранняя социализация и бережное отношение — ключ к доверию.

Читайте также

Экспертная проверка: зоопсихолог Елена Воробьёва, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, ветеринарный врач Олег Мартынов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Новости спорта
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Садоводство, цветоводство
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Последние материалы
Три параметра подбора: как не ошибиться с классом качества и вязкостью моторного масла
Сахалин больше не тот: аномально теплое море привело к нашествию фугу, тунцов и других хищников
Шёпот сквозь толщу земли: как слоны "слушают" сейсмические сигналы ногами и черепом
Орехи против холестерина? Эксперты рассказали, что действительно провоцирует опасные бляшки в сосудах
Свёкла созреет на глазах: подкормка в августе сработает на плотность и долгую лёжкость
Без комочков и свернувшихся желтков: как за 15 минут приготовить шелковистый заварной крем
Неожиданный выбор туристов: два региона России, где можно отдохнуть ярче и дешевле, чем в Сочи
Новый Volkswagen по цене машины с пробегом: в России начали продавать седан Lavida Pro
Полярная пустыня оказалась населённой: Кровавый водопад скрывал жизнь вдали от океана
Преданность, достойная собаки: 5 пород, которые любят человека сильнее, чем собственную независимость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.